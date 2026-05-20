আধ্যাত্মিক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব দেওশাল শিৱ মন্দিৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী
মহাদেৱৰ আশিস বিচাৰি বুধবাৰে মৰিগাঁৱৰ ঐতিহাসিক গোভাৰজাৰ দেওশাল শিৱ মন্দিৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।
Published : May 20, 2026 at 8:20 PM IST
মৰিগাঁও: দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৰিগাঁৱৰ ঐতিহাসিক গোভা দেওৰজা চাৰিভাই দেওশাল শিৱ থানত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ল । বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী থানত উপস্থিত হৈ পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ চৰণত সেৱা জনায় । দেওশালত সেৱা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম তথা অসমবাসীৰ সৰ্বাংগীণ কল্যাণ, দীৰ্ঘায়ু, সুখ-শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় ।
ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা জনাই তেওঁ কয়, "দেওশাল মন্দিৰলৈ অহাৰ মোৰ বহুদিনৰ পৰাই ইচ্ছা আছিল । আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ সময়তো দেওশাল মন্দিৰলৈ অহাৰ পৰিকল্পনা আছিল । কিন্তু কিবা কাৰণত হৈ নুঠিল । আজি অলপ সময় পাই দেওশাল মন্দিৰলৈ আহিলোঁ । ১৪০০ শতিকাতে গোভাৰজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা শিৱলিংগত প্ৰণাম জনাই মোৰ মনটো ভাল লাগিল । মই ভাবো যে মন্দিৰটোৰ উন্নয়ৰ কাৰণেও বিভিন্ন আঁচনি লোৱা হৈছে । ই আধ্যাত্মিক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব ।"
দেওশাল মন্দিৰ দৰ্শনৰ সময়ত জাগীৰোডৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা আৰু মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে । এই সময়ত থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু স্থানীয় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনায় ।
असम का जनजातीय समाज सदियों से भगवान शिव की आराधना करता आया है। हमारी आध्यात्मिक धरोहर, तिवा जनजाति के गोभा देउ राजा द्वारा स्थापित देउसाल मंदिर में महादेव का आशीर्वाद प्राप्त कर सभी के सुख, समृद्धि और कल्याण की प्रार्थना की।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) May 20, 2026
हर हर महादेव 🙏🏻 pic.twitter.com/iWBJDWNXyZ
উল্লেখ্য যে জাগীৰোডৰ এই গোভা দেওৰজা চাৰিভাই দেওশাল শিৱ থান কেৱল মৰিগাঁও জিলাই নহয় সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে এক ঐতিহাসিক স্থান । প্ৰতিদিনে এই ঐতিহাসিক মন্দিৰলৈ শ শ ভক্তৰ আগমন হয় । ইফালে মৰিগাঁৱৰ তিৱা সমাজ তথা থলুৱা জনসাধাৰণৰো ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ এক অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ । দেওশাললৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনে অঞ্চলটোৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ মাজতো এক বিশেষ উৎসাহৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।
