আধ্যাত্মিক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হ'ব দেওশাল শিৱ মন্দিৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী

মহাদেৱৰ আশিস বিচাৰি বুধবাৰে মৰিগাঁৱৰ ঐতিহাসিক গোভাৰজাৰ দেওশাল শিৱ মন্দিৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 20, 2026 at 8:20 PM IST

মৰিগাঁও: দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত লোৱাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মৰিগাঁৱৰ ঐতিহাসিক গোভা দেওৰজা চাৰিভাই দেওশাল শিৱ থানত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উপস্থিত হ'ল । বুধবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী থানত উপস্থিত হৈ পৰম্পৰাগত ৰীতি-নীতিৰে দেৱাদিদেৱ মহাদেৱৰ চৰণত সেৱা জনায় । দেওশালত সেৱা জনাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসম তথা অসমবাসীৰ সৰ্বাংগীণ কল্যাণ, দীৰ্ঘায়ু, সুখ-শান্তি আৰু সমৃদ্ধিৰ বাবে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনায় ।

ভগৱানৰ ওচৰত সেৱা জনাই তেওঁ কয়, "দেওশাল মন্দিৰলৈ অহাৰ মোৰ বহুদিনৰ পৰাই ইচ্ছা আছিল । আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ সময়তো দেওশাল মন্দিৰলৈ অহাৰ পৰিকল্পনা আছিল । কিন্তু কিবা কাৰণত হৈ নুঠিল । আজি অলপ সময় পাই দেওশাল মন্দিৰলৈ আহিলোঁ । ১৪০০ শতিকাতে গোভাৰজাই প্ৰতিষ্ঠা কৰা শিৱলিংগত প্ৰণাম জনাই মোৰ মনটো ভাল লাগিল । মই ভাবো যে মন্দিৰটোৰ উন্নয়ৰ কাৰণেও বিভিন্ন আঁচনি লোৱা হৈছে । ই আধ্যাত্মিক পৰ্যটনৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব ।"

দেওশাল মন্দিৰ দৰ্শনৰ সময়ত জাগীৰোডৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা আৰু মৰিগাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰমাকান্ত দেউৰীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে । এই সময়ত থান পৰিচালনা সমিতিৰ বিষয়ববীয়া আৰু স্থানীয় ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজেও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক উষ্ম আদৰণি জনায় ।

উল্লেখ্য যে জাগীৰোডৰ এই গোভা দেওৰজা চাৰিভাই দেওশাল শিৱ থান কেৱল মৰিগাঁও জিলাই নহয় সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰতে এক ঐতিহাসিক স্থান । প্ৰতিদিনে এই ঐতিহাসিক মন্দিৰলৈ শ শ ভক্তৰ আগমন হয় । ইফালে মৰিগাঁৱৰ তিৱা সমাজ তথা থলুৱা জনসাধাৰণৰো ইতিহাস আৰু সংস্কৃতিৰ এক অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰ । দেওশাললৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আগমনে অঞ্চলটোৰ ধৰ্মপ্ৰাণ ৰাইজৰ মাজতো এক বিশেষ উৎসাহৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।

