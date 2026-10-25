ETV Bharat / state

সময়ৰ সোঁতত মৃত্যু হোৱা এটা ৰে'ল ষ্টেচনৰ কাহিনী

এসময়ত যাত্ৰীৰ কোলাহলেৰে মুখৰিত এটা ঐতিহাসিক ৰে’ল ষ্টেচন বৰ্তমান বন্ধ । বিৰাজ কৰিছে মৰিশালিসদৃশ পৰিৱেশে । বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয়ৰ এক প্ৰতিবেদন ।

Demand Grows to Reopen Historic Kerakabari Railway Station in Bongaigaon
সময়ৰ সোঁতত মৃত্যু হোৱা এটা ৰে'ল ষ্টেচনৰ কাহিনী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2026 at 9:47 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

বঙাইগাঁও : অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এসময়ত যোগাযোগৰ অন্যতম মাধ্যম হৈ পৰা বহু ঐতিহাসিক ৰে’ল ষ্টেচন বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰিছে । ক’ৰবাত ৰে’লৰ হুইছেল স্তব্ধ, ক’ৰবাত পৰিত্যক্ত ষ্টেচন গৃহত মৰিশালিসদৃশ নিৰ্জনতাই বিৰাজ কৰিছে ।

এটা সময়ত যাত্ৰীৰ কোলাহলে এই বিশেষ ৰে’ল ষ্টেচন মুখৰিত হৈ আছিল । ৰে’লৰ হুইছেলৰ শব্দত চৌপাশৰ পৰিৱেশ জাগি উঠিছে । কিন্তু বৰ্তমান তাত নিস্তব্ধতাই বিৰাজ কৰিছে । জহি-খহি গৈছে ষ্টেচনৰ আন্তঃগাঁথনি, সময়ৰ বুকুত এক ঐতিহাসিক স্মৃতি হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে ।

সময়ৰ সোঁতত মৃত্যু হোৱা এটা ৰে'ল ষ্টেচনৰ কাহিনী (ETV Bharat Assam)

বঙাইগাঁও জিলাৰ ঐতিহাসিক কেৰখাবাৰী ৰে’ল ষ্টেচন । ১৯৬৩ চনত স্থাপিত ষ্টেচনটো ২০০৯ চনত বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছৰে পৰা আজিও পুনৰুজ্জীৱনৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে । কেৰখাবাৰী ৰে’ল যাত্ৰী সংস্থাৰ নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰ পিছতো ষ্টেচনটো মুকলি নহ’ল । এতিয়া প্ৰশ্ন—পুনৰ এই ষ্টেচনত ৰে’লৰ হুইছেল বাজিবনে ? নে অৱহেলিত অৱস্থাতে হেৰাই যাব এটা অঞ্চলৰ যাতায়াতৰ ইতিহাস ?

১৯৬৩ চনত স্থাপন হোৱা কেৰখাবাৰী ৰে’ল ষ্টেচনটো অঞ্চলটোৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছিল । নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা যোগীঘোপালৈ সংযোগী ৰে’লপথত অৱস্থিত এই ষ্টেচনটোৱে এসময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল । কেৱল যাত্ৰীৰ আহ-যাহেই নহয়, ব্যৱসায়-বাণিজ্য আৰু সামগ্ৰীৰ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো ষ্টেচনটোৰ গুৰুত্ব আছিল বুলি স্থানীয় লোকসকলে জনায় ।

কিন্তু সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে অঞ্চলটোৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা সলনি হ’ল । নৰনাৰায়ণ সেতু নিৰ্মাণৰ পিছত নিউ বঙাইগাঁও আৰু যোগীঘোপাৰ মাজৰ ৰে’লপথত মাজগাঁও আৰু অভয়াপুৰী ৰে’ল ষ্টেচন স্থাপন কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতে ২০০৯ চনত কেৰখাবাৰী ৰে’ল ষ্টেচনটো বন্ধ কৰি দিয়া হয় ।

Demand Grows to Reopen Historic Kerakabari Railway Station in Bongaigaon
পুনৰুজ্জীৱনৰ অপেক্ষাত বঙাইগাঁৱৰ ঐতিহাসিক ৰে’ল ষ্টেচন (ETV Bharat Assam)

ষ্টেচনটো বন্ধ হৈ পৰাৰ পিছৰে পৰা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বহু লোক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । সময়ৰ সোঁতত পৰিত্যক্ত হৈ পৰা ষ্টেচনটোৰ আন্তঃগাঁথনিও এতিয়া জৰাজীৰ্ণ । যি স্থান এসময়ত ৰে’লযাত্ৰীৰ ব্যস্ততাৰে ভৰি আছিল, সেই স্থানতে আজি কেৱল অৱহেলাৰ চিন দেখা যায় ।

এনে পৰিস্থিতিত স্থানীয় ৰাইজে কেৰখাবাৰী ৰে’ল ষ্টেচনটো পুনৰ মুকলি কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে । এইক্ষেত্ৰত কেৰখাবাৰী ৰে’ল যাত্ৰী সংস্থাই আগভাগ লৈ আহিছে । ষ্টেচনটো পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ দাবীত সংস্থাটোৱে কেইবাবাৰো ৰে’ল বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে । কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ পিছতো আজিলৈকে ষ্টেচনটো পুনৰ মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো দৃশ্যমান অগ্ৰগতি হোৱা নাই বুলি সংশ্লিষ্ট লোকসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।

স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, কেৰখাবাৰী ৰে’ল ষ্টেচনটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম হ’লে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাত নতুন গতি আহিব । বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৰ্মসূত্ৰে বিভিন্ন স্থানলৈ অহা-যোৱা কৰা লোক, ব্যৱসায়ী আৰু সাধাৰণ যাত্ৰীসকল উপকৃত হ’ব । ৰে’ল যোগাযোগ পুনৰ স্থাপন হ’লে যাতায়াতৰ বিকল্প বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে সময় আৰু ব্যয় হ্ৰাস পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে ।

ইয়াৰ উপৰি কৃষিজাত সামগ্ৰী আৰু স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত অন্যান্য সামগ্ৰীৰ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো ৰে’ল যোগাযোগে নতুন সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ সম্প্ৰসাৰণৰ লগতে অৰ্থনৈতিক বিকাশতো ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব বুলি স্থানীয় ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোক ৰোহিতেশ্বৰ বৰ্মনে কয়,"এই ষ্টেচনটো বন্ধ হোৱাৰ ফলত বৃহত্তৰ কেৰখাবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হৈছে । ষ্টেচনটো পুনৰুজ্জীৱিত হ’লে গাঁও অঞ্চলৰ সৰ্বসাধাৰণ লোক উপকৃত হ’ব । লগতে ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ই সহায়ক হ’ব ।"

১৯৬৩ চনত স্থাপিত আৰু ২০০৯ চনত বন্ধ হৈ পৰা এই ঐতিহাসিক ৰে’ল ষ্টেচনটোক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ দাবী এতিয়া অধিক জোৰদাৰ হৈছে । এতিয়া প্ৰশ্ন এটাই - স্থানীয় ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেৰখাবাৰী ৰে’ল ষ্টেচনটো পুনৰ মুকলি কৰাৰ পদক্ষেপ ল’বনে ৰে’ল বিভাগে ? নে এনেদৰেই অতীতৰ স্মৃতি বুকুত বান্ধি পৰিত্যক্ত হৈ ৰ’ব ষ্টেচনটো ?

লগতে পঢ়ক: বিলাসীপাৰাত বাংলাদেশীক আটক কৰি আৰক্ষীক গতালে আক্ৰাছুৱে

সুধাকণ্ঠৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীৰ অংশ হিচাপে 'ভূপেন দা আনকাট'ৰ প্ৰদৰ্শন অব্যাহত

TAGGED:

HISTORIC KERAKABARI RAILWAY STATION
BONGAIGAON
ঐতিহাসিক ৰেল ষ্টেচন
বঙাইগাঁও
কেৰখাবাৰী ৰেল ষ্টেচন

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.