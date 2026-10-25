সময়ৰ সোঁতত মৃত্যু হোৱা এটা ৰে'ল ষ্টেচনৰ কাহিনী

সময়ৰ সোঁতত মৃত্যু হোৱা এটা ৰে'ল ষ্টেচনৰ কাহিনী
এসময়ত যাত্ৰীৰ কোলাহলেৰে মুখৰিত এটা ঐতিহাসিক ৰে’ল ষ্টেচন বৰ্তমান বন্ধ । বিৰাজ কৰিছে মৰিশালিসদৃশ পৰিৱেশে । বিক্ৰম ৰঞ্জন ৰয়ৰ এক প্ৰতিবেদন ।
Published : October 25, 2026 at 9:47 AM IST
বঙাইগাঁও : অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এসময়ত যোগাযোগৰ অন্যতম মাধ্যম হৈ পৰা বহু ঐতিহাসিক ৰে’ল ষ্টেচন বৰ্তমান বন্ধ হৈ পৰিছে । ক’ৰবাত ৰে’লৰ হুইছেল স্তব্ধ, ক’ৰবাত পৰিত্যক্ত ষ্টেচন গৃহত মৰিশালিসদৃশ নিৰ্জনতাই বিৰাজ কৰিছে ।
এটা সময়ত যাত্ৰীৰ কোলাহলে এই বিশেষ ৰে’ল ষ্টেচন মুখৰিত হৈ আছিল । ৰে’লৰ হুইছেলৰ শব্দত চৌপাশৰ পৰিৱেশ জাগি উঠিছে । কিন্তু বৰ্তমান তাত নিস্তব্ধতাই বিৰাজ কৰিছে । জহি-খহি গৈছে ষ্টেচনৰ আন্তঃগাঁথনি, সময়ৰ বুকুত এক ঐতিহাসিক স্মৃতি হেৰাই যাবলৈ ধৰিছে ।
বঙাইগাঁও জিলাৰ ঐতিহাসিক কেৰখাবাৰী ৰে’ল ষ্টেচন । ১৯৬৩ চনত স্থাপিত ষ্টেচনটো ২০০৯ চনত বন্ধ কৰি দিয়াৰ পিছৰে পৰা আজিও পুনৰুজ্জীৱনৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে । কেৰখাবাৰী ৰে’ল যাত্ৰী সংস্থাৰ নেৰানেপেৰা প্ৰচেষ্টাৰ পিছতো ষ্টেচনটো মুকলি নহ’ল । এতিয়া প্ৰশ্ন—পুনৰ এই ষ্টেচনত ৰে’লৰ হুইছেল বাজিবনে ? নে অৱহেলিত অৱস্থাতে হেৰাই যাব এটা অঞ্চলৰ যাতায়াতৰ ইতিহাস ?
১৯৬৩ চনত স্থাপন হোৱা কেৰখাবাৰী ৰে’ল ষ্টেচনটো অঞ্চলটোৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ আছিল । নিউ বঙাইগাঁৱৰ পৰা যোগীঘোপালৈ সংযোগী ৰে’লপথত অৱস্থিত এই ষ্টেচনটোৱে এসময়ত স্থানীয় ৰাইজৰ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল । কেৱল যাত্ৰীৰ আহ-যাহেই নহয়, ব্যৱসায়-বাণিজ্য আৰু সামগ্ৰীৰ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো ষ্টেচনটোৰ গুৰুত্ব আছিল বুলি স্থানীয় লোকসকলে জনায় ।
কিন্তু সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে অঞ্চলটোৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা সলনি হ’ল । নৰনাৰায়ণ সেতু নিৰ্মাণৰ পিছত নিউ বঙাইগাঁও আৰু যোগীঘোপাৰ মাজৰ ৰে’লপথত মাজগাঁও আৰু অভয়াপুৰী ৰে’ল ষ্টেচন স্থাপন কৰা হয় । ইয়াৰ পিছতে ২০০৯ চনত কেৰখাবাৰী ৰে’ল ষ্টেচনটো বন্ধ কৰি দিয়া হয় ।
ষ্টেচনটো বন্ধ হৈ পৰাৰ পিছৰে পৰা যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল বহু লোক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । সময়ৰ সোঁতত পৰিত্যক্ত হৈ পৰা ষ্টেচনটোৰ আন্তঃগাঁথনিও এতিয়া জৰাজীৰ্ণ । যি স্থান এসময়ত ৰে’লযাত্ৰীৰ ব্যস্ততাৰে ভৰি আছিল, সেই স্থানতে আজি কেৱল অৱহেলাৰ চিন দেখা যায় ।
এনে পৰিস্থিতিত স্থানীয় ৰাইজে কেৰখাবাৰী ৰে’ল ষ্টেচনটো পুনৰ মুকলি কৰাৰ দাবী উত্থাপন কৰি আহিছে । এইক্ষেত্ৰত কেৰখাবাৰী ৰে’ল যাত্ৰী সংস্থাই আগভাগ লৈ আহিছে । ষ্টেচনটো পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ দাবীত সংস্থাটোৱে কেইবাবাৰো ৰে’ল বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াক সাক্ষাৎ কৰাৰ লগতে স্মাৰক-পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে । কিন্তু দীৰ্ঘদিনীয়া প্ৰচেষ্টাৰ পিছতো আজিলৈকে ষ্টেচনটো পুনৰ মুকলি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো দৃশ্যমান অগ্ৰগতি হোৱা নাই বুলি সংশ্লিষ্ট লোকসকলে জানিবলৈ দিয়ে ।
স্থানীয় ৰাইজৰ মতে, কেৰখাবাৰী ৰে’ল ষ্টেচনটো পুনৰ কাৰ্যক্ষম হ’লে বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ যাতায়াত ব্যৱস্থাত নতুন গতি আহিব । বিশেষকৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৰ্মসূত্ৰে বিভিন্ন স্থানলৈ অহা-যোৱা কৰা লোক, ব্যৱসায়ী আৰু সাধাৰণ যাত্ৰীসকল উপকৃত হ’ব । ৰে’ল যোগাযোগ পুনৰ স্থাপন হ’লে যাতায়াতৰ বিকল্প বৃদ্ধি পোৱাৰ লগতে সময় আৰু ব্যয় হ্ৰাস পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে ।
ইয়াৰ উপৰি কৃষিজাত সামগ্ৰী আৰু স্থানীয়ভাৱে উৎপাদিত অন্যান্য সামগ্ৰীৰ পৰিবহণৰ ক্ষেত্ৰতো ৰে’ল যোগাযোগে নতুন সম্ভাৱনাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে । ইয়াৰ ফলত অঞ্চলটোৰ ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ সম্প্ৰসাৰণৰ লগতে অৰ্থনৈতিক বিকাশতো ইতিবাচক প্ৰভাৱ পৰিব বুলি স্থানীয় ৰাইজে আশা প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোক ৰোহিতেশ্বৰ বৰ্মনে কয়,"এই ষ্টেচনটো বন্ধ হোৱাৰ ফলত বৃহত্তৰ কেৰখাবাৰী অঞ্চলৰ ৰাইজ যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হৈছে । ষ্টেচনটো পুনৰুজ্জীৱিত হ’লে গাঁও অঞ্চলৰ সৰ্বসাধাৰণ লোক উপকৃত হ’ব । লগতে ব্যৱসায়-বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰতো ই সহায়ক হ’ব ।"
১৯৬৩ চনত স্থাপিত আৰু ২০০৯ চনত বন্ধ হৈ পৰা এই ঐতিহাসিক ৰে’ল ষ্টেচনটোক পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ দাবী এতিয়া অধিক জোৰদাৰ হৈছে । এতিয়া প্ৰশ্ন এটাই - স্থানীয় ৰাইজৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কেৰখাবাৰী ৰে’ল ষ্টেচনটো পুনৰ মুকলি কৰাৰ পদক্ষেপ ল’বনে ৰে’ল বিভাগে ? নে এনেদৰেই অতীতৰ স্মৃতি বুকুত বান্ধি পৰিত্যক্ত হৈ ৰ’ব ষ্টেচনটো ?