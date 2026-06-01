পাঁচ বছৰে কিয় মুকলি নহ'ল উপ-স্বাস্থ্য়কেন্দ্ৰ ? সুৰাৰ আড্ডাত অতিষ্ঠ ৰাইজ

পাঁচ বছৰে কিয় মুকলি নহ'ল উপ-স্বাস্থ্য়কেন্দ্ৰ ? সুৰাৰ আড্ডাত অতিষ্ঠ ৰাইজ
উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ যদিও গোহালি সদৃশ পৰিৱেশ । নাই চিকিৎসক-নাৰ্ছ ।
Published : June 1, 2026 at 11:42 AM IST
দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰঃ পাঁচ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এটা উপ-স্বাস্থ্য়কেন্দ্ৰ । লাখ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও আজিলৈকে হোৱা নাই মুকলি । চিকিৎসাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া সুৰাৰ আড্ডা তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সেৱনৰহে কেন্দ্ৰহে হৈ পৰিছে । স্থানীয় ৰাইজৰ অভিযোগৰ পিচতেই এই উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ ছবিখন পোহৰলৈ আহিছে ।
এই উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো আছে দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰত । দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলাৰ বৰাইৰ আলগা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত একাংশ যুৱক-যুৱতীয়ে সুৰাৰ আড্ডা তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, " বৰাইৰ আলগা উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো প্ৰায় ৫ বছৰ পূৰ্বে নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল যদিও আজিলৈকে উদ্বোধন কৰা নাই । ইয়ালৈ কোনো নাৰ্ছ বা চিকিৎসক নাহে । ঘৰটো এনেই ভাঙি- ছিঙি গৈছে । ইমান টকা খৰচ কৰি চৰকাৰে ঘৰটো বনাইছে যদিও ইয়াত বাহিৰৰ পৰা ডেকা ল'ৰা আহি নিচাজাতীয় সামগ্ৰীহে সেৱন কৰি থাকে ।" এই স্থানীয় ব্য়ক্তিগৰাকীয়ে চৰকাৰক অতি শীঘ্ৰে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোত নাৰ্ছ আৰু চিকিৎসকক নিযুক্তি দিবলৈ দাবী জনাইছে ।
উল্লেখ্য় যে চৰ অঞ্চলৰ ৰাইজৰ প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ২০১৬-১৭ বিত্তীয় বৰ্ষত চৰকাৰৰ এমএছডিপি আঁচনিৰ অধীনত বৰাইৰ আলগাত ১২ লাখ ৬৫ হেজাৰ টকা ব্যয় সাপেক্ষে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোৰ গৃহ নিৰ্মাণ হৈছিল; কিন্তু আজিলৈকে চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ হোৱা নাই বুলি স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।
স্থানীয় ব্য়ক্তি বক্তজামাল শ্বেখে কয়, "ইয়াত চিকিৎসক নাই, ঔষধো নাপাও । একাংশ ল'ৰা-ছোৱালীয়ে উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটোলৈ আহি ধেমালি কৰি থাকে । তেওঁলোকে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী খায় ।" নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সেৱনৰ আড্ডাৰ স্থলীলৈ পৰ্যবসিত হোৱা এই উপ-স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰটো সন্দৰ্ভত দক্ষিণ শালমাৰা মানকাচৰ জিলা স্বাস্থ্য বিভাগ, স্থানীয় প্ৰশাসন আৰু চৰকাৰে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়া হ'ব লক্ষীয় বিষয় ।
