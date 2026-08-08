ETV Bharat / state

১০ বছৰেই মেৰামতি নকৰা বৰপেটাৰ এটা পথত পুখুৰী সদৃশ গাতত চৰিছে হাঁহ

বৰপেটাৰ কলগাছিয়াত বিধ্বস্ত হৈ পৰি দৈনন্দিন যাতায়তৰ পথ মেৰামতিৰ দাবী ।

Demand for repair of the damaged road in Kalgachia Barpeta
বৰপেটাৰ কলগাছিয়াত বিধ্বস্ত পথ মেৰামতিৰ দাবী (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 8, 2026 at 6:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জনিয়া : প্ৰথম দৃষ্টিত পথ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰি । কাৰণ এই পথটোত সৃষ্টি হোৱা পুখুৰী সদৃশ গাতত হাঁহ চৰি থকাই নহয়, মৎস পালনৰ বাবেও উপযোগী হৈ পৰিছে । বিপদৰ সময়তো এই অঞ্চলটোলৈ এম্বুলেঞ্চ যাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ বাংকাভাঙা বজাৰৰ পৰা ৰামপুৰ বজাৰলৈ সংযোগ স্থাপন কৰা গড়কাপ্তানী পথৰ এই শোচনীয় অৱস্থা হোৱাত ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাস্তাৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ গাঁতসমূহত সামান্য বৰষুণ হ’লেই পানী জমা হয় । সেই পানীত এতিয়া হাঁহ বিচৰণ কৰা দৃশ্যই পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাস্তৱ ছবি দাঙি ধৰিছে ।

বৰপেটাৰ কলগাছিয়াত বিধ্বস্ত পথ মেৰামতিৰ দাবী (ETV Bharat Assam)

এই পথছোৱা যাতায়ততকৈ মৎস পালনৰ বাবে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে মীন বিভাগক গতাই দিলে বেছি উপযোগী হ’লহেঁতেন বুলি এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে। ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে কয়, "এই পথটো যাতায়তৰ বাবে একেবাৰে অনুপযোগী । এজাক বৰষুণতেই এই পথত বানপানী সদৃশ হৈ পৰে । বিদ্য়ালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অহা-যোৱা কৰাত সমস্য়াৰ সৃষ্টি হয় । আনকি বিধ্বস্ত পথৰ বাবে এম্বুলেঞ্চ আদিও সময়মতে আহি নাপায় । এঘণ্টা-দুঘণ্টা পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হয় । এই পথটো অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰিব লাগে ।"

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "পথটোৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া । এজাক বৰষুণ দিলেই যাতায়ত ব্য়ৱস্থা বন্ধ হৈ পৰে । অঞ্চটোৰ এই পথেৰেই নিতৌ শ শ যান-বাহন অহা-যোৱা কৰে । সামান্য এজাক বৰষুণতেই যাতায়ত কৰাত সমস্য়াৰ সৃষ্টি হয় । আমি জনপ্ৰতিনিধিক এই সম্পৰ্কে কেইবাৰো অৱগত কৰিছো যদিও কোনোৱেই আজিলৈকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই । এম্বুলেঞ্চ আদি এই পথেদি যাব নোৱাৰে, বিকল্প পথেৰেহে আহিবলগীয়া হয় ।"

Demand for repair of the damaged road in Kalgachia Barpeta
বৰপেটাৰ কলগাছিয়াত বিধ্বস্ত পথ মেৰামতিৰ দাবী (ETV Bharat Assam)

বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই পথছোৱা অঞ্চলটোৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগাযোগ ব্যৱস্থা । দৈনিক শতাধিক ই-ৰিক্সা, টেম্প', বাইক আৰু অন্যান্য বাহন এই পথেদি চলাচল কৰে; কিন্তু বৰ্তমান পথটোৰ মাজত থকা গভীৰ গাতৰ বাবে বাহন চলোৱাটো অতি বিপজ্জনক হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ ই-ৰিক্সা আৰু টেম্প'সমূহ ঢলং পলং কৈ চলাচল কৰিবলগীয়া হোৱাত যাত্ৰীসকলে জীৱনটো হাতত লৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে ।

এই সমস্যাৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি ভুগিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰোগী আৰু জৰুৰী কামত যাতায়ত কৰা সাধাৰণ ৰাইজে । বিদ্যালয়লৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু চিকিৎসালয়লৈ যোৱা ৰোগীসকলেও প্ৰতিদিনে চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । স্থানীয় লোকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, বিগত প্ৰায় দহ বছৰ ধৰি পথটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছে যদিও স্থায়ী মেৰামতিৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ।

লগতে পঢ়ক:জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিত চৰকাৰৰ অৱহেলা, মাছ মাৰি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ

কামপুৰত চাৰি বছৰে মেৰামতি নহ’ল বানে ছিঙা পথ, পথ বন্ধৰ ফলকতেই চৰকাৰী দায়িত্ব শেষ!

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বৰপেটা
বিধ্বস্ত পথ
MANDIA LEGISLATIVE CONSTITUENCY
DILAPIDATED ROAD

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.