১০ বছৰেই মেৰামতি নকৰা বৰপেটাৰ এটা পথত পুখুৰী সদৃশ গাতত চৰিছে হাঁহ
বৰপেটাৰ কলগাছিয়াত বিধ্বস্ত হৈ পৰি দৈনন্দিন যাতায়তৰ পথ মেৰামতিৰ দাবী ।
Published : August 8, 2026 at 6:35 PM IST
জনিয়া : প্ৰথম দৃষ্টিত পথ নে পুখুৰী ধৰিবই নোৱাৰি । কাৰণ এই পথটোত সৃষ্টি হোৱা পুখুৰী সদৃশ গাতত হাঁহ চৰি থকাই নহয়, মৎস পালনৰ বাবেও উপযোগী হৈ পৰিছে । বিপদৰ সময়তো এই অঞ্চলটোলৈ এম্বুলেঞ্চ যাব নোৱাৰা পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।
বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ বাংকাভাঙা বজাৰৰ পৰা ৰামপুৰ বজাৰলৈ সংযোগ স্থাপন কৰা গড়কাপ্তানী পথৰ এই শোচনীয় অৱস্থা হোৱাত ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে । ৰাস্তাৰ মাজত সৃষ্টি হোৱা বৃহৎ গাঁতসমূহত সামান্য বৰষুণ হ’লেই পানী জমা হয় । সেই পানীত এতিয়া হাঁহ বিচৰণ কৰা দৃশ্যই পথটোৰ দুৰৱস্থাৰ বাস্তৱ ছবি দাঙি ধৰিছে ।
এই পথছোৱা যাতায়ততকৈ মৎস পালনৰ বাবে লোক নিৰ্মাণ বিভাগে মীন বিভাগক গতাই দিলে বেছি উপযোগী হ’লহেঁতেন বুলি এগৰাকী ভুক্তভোগীয়ে ক্ষোভ ব্যক্ত কৰিছে। ভুক্তভোগীগৰাকীয়ে কয়, "এই পথটো যাতায়তৰ বাবে একেবাৰে অনুপযোগী । এজাক বৰষুণতেই এই পথত বানপানী সদৃশ হৈ পৰে । বিদ্য়ালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অহা-যোৱা কৰাত সমস্য়াৰ সৃষ্টি হয় । আনকি বিধ্বস্ত পথৰ বাবে এম্বুলেঞ্চ আদিও সময়মতে আহি নাপায় । এঘণ্টা-দুঘণ্টা পৰ্যন্ত অপেক্ষা কৰি থাকিবলগীয়া হয় । এই পথটো অতি শীঘ্ৰে মেৰামতি কৰিব লাগে ।"
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে কয়, "পথটোৰ অৱস্থা খুবেই বেয়া । এজাক বৰষুণ দিলেই যাতায়ত ব্য়ৱস্থা বন্ধ হৈ পৰে । অঞ্চটোৰ এই পথেৰেই নিতৌ শ শ যান-বাহন অহা-যোৱা কৰে । সামান্য এজাক বৰষুণতেই যাতায়ত কৰাত সমস্য়াৰ সৃষ্টি হয় । আমি জনপ্ৰতিনিধিক এই সম্পৰ্কে কেইবাৰো অৱগত কৰিছো যদিও কোনোৱেই আজিলৈকে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই । এম্বুলেঞ্চ আদি এই পথেদি যাব নোৱাৰে, বিকল্প পথেৰেহে আহিবলগীয়া হয় ।"
বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এই পথছোৱা অঞ্চলটোৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ যোগাযোগ ব্যৱস্থা । দৈনিক শতাধিক ই-ৰিক্সা, টেম্প', বাইক আৰু অন্যান্য বাহন এই পথেদি চলাচল কৰে; কিন্তু বৰ্তমান পথটোৰ মাজত থকা গভীৰ গাতৰ বাবে বাহন চলোৱাটো অতি বিপজ্জনক হৈ পৰিছে । বিশেষকৈ ই-ৰিক্সা আৰু টেম্প'সমূহ ঢলং পলং কৈ চলাচল কৰিবলগীয়া হোৱাত যাত্ৰীসকলে জীৱনটো হাতত লৈ যাত্ৰা কৰিবলগীয়া হৈছে ।
এই সমস্যাৰ বাবে আটাইতকৈ বেছি ভুগিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, ৰোগী আৰু জৰুৰী কামত যাতায়ত কৰা সাধাৰণ ৰাইজে । বিদ্যালয়লৈ যোৱা শিক্ষাৰ্থীসকল আৰু চিকিৎসালয়লৈ যোৱা ৰোগীসকলেও প্ৰতিদিনে চৰম অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে । স্থানীয় লোকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, বিগত প্ৰায় দহ বছৰ ধৰি পথটো জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছে যদিও স্থায়ী মেৰামতিৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই ।
লগতে পঢ়ক:জৰাজীৰ্ণ পথ মেৰামতিত চৰকাৰৰ অৱহেলা, মাছ মাৰি ৰাইজৰ প্ৰতিবাদ
কামপুৰত চাৰি বছৰে মেৰামতি নহ’ল বানে ছিঙা পথ, পথ বন্ধৰ ফলকতেই চৰকাৰী দায়িত্ব শেষ!