বৰদুৱাৰ বাগানৰ ভূমি জৰীপৰ পূৰ্বে ভোগদখলীকৃত মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ দাবী
১৯৬৪ আৰু ১৯৭৪ চনৰ বানত গৃহহীন লোকক বৰদুৱাৰ বাগানত ভূমি আৱণ্টন দিয়া হৈছিল ।
Published : November 3, 2026 at 12:15 PM IST
গুৱাহাটী : বৰদুৱাৰ বাগানৰ ভূমিহীন লোকসকলক ভূমিপট্টা প্ৰদান আৰু প্ৰস্তাৱিত চেটেলাইট টাউনশ্বিপ প্ৰকল্প বাতিলৰ দাবীত বৰদুৱাৰ বাগান ভূমি পট্টন দাবী সমিতি সৰৱ হৈ পৰিছে । দীৰ্ঘদিন ধৰি উত্থাপন কৰি অহা ভূমিৰ অধিকাৰৰ দাবী পূৰণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি সমিতিয়ে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই সন্দৰ্ভত সোমবাৰে গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সংগঠনটোৰ মূখ্য আহ্বায়ক গোবিন্দ চন্দ্ৰ ৰাভাই কয়,"২০২৫ চনৰ ২৬ মে’ত মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমযোগে কৰা ঘোষণা আৰু গ্ৰুথ চেন্টাৰৰ বিজ্ঞাপনৰ পিছত দীৰ্ঘদিন ধৰি স্থানীয় বাসিন্দাসকলক আতংকিত কৰি ৰাখিছে । সময়ে সময়ে চৰকাৰৰ বিভিন্ন উচ্চপদস্থ বিষয়াই বাগানখনত বসবাস কৰি থকা লোকসকলক ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান আৰু চেটেলাইট টাউনশ্বিপ প্ৰকল্প ৰূপায়ণ নকৰাৰ মৌখিক প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যদিও বিভিন্ন কাৰণ আৰু যুক্তিত অঞ্চলটোৰ ৰাইজ সেই কথাত সম্পূৰ্ণ আশ্বস্ত হ'ব পৰা নাই ।"
মূখ্য আহ্বায়ক ৰাভাই লগতে কয়,"২৩ অক্টোবৰত বৰদুৱাৰ বাগানত অনুষ্ঠিত এখন সভাত স্থানীয় বিধায়ক, কামৰূপ (গ্ৰাম্য) জিলাৰ আয়ুক্ত আৰু পলাশবাৰী সমজিলাৰ বিষয়াসকলৰ উপস্থিতিত ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ বিষয়টো উত্থাপন হৈছিল । সভাত স্থানীয় ৰাইজক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ পূৰ্বে ভূমিৰ জৰীপ কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । এই সভাখনতে পলাশবাৰীৰ বিধায়কে বৰদুৱাৰ বাগানৰ তিনিখন ৰাজহ গাঁৱৰ প্ৰতিজন ভোগদখলকাৰীক দখলীকৃত হিচাপেই ভূমিৰ পট্টা দিব বুলি ঘোষণা কৰে; কিন্তু ভূমি জৰীপৰ কাম হাতত লোৱাৰ পূৰ্বে ভোগদখলীকৃত মাটিৰ পট্টা দিয়া হ'ব বুলি আৰু পৰম্পৰাগত মাটিৰ ওপৰত আইনগত অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰাৰ লিখিত প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাইজে বিচাৰিছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়," বৰদুৱাৰ বাগানত প্ৰস্তাৱিত চেটেলাইট টাউনশ্বিপ প্ৰকল্প আনুষ্ঠানিকভাৱে বাতিল কৰিব লাগিব । তদুপৰি ১৯৬৪ আৰু ১৯৭৪ চনৰ বানত গৃহহীন হোৱা লোকসকলক বৰদুৱাৰ বাগানত ভূমি আৱণ্টন দিয়া হৈছিল । তেতিয়া চৰকাৰে বাগান কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা কোনো ভূমি ক্ৰয় নকৰাকৈয়ে এই ভূমি আৱণ্টন দিছিল, তেনেস্থলত ২৩ অক্টোবৰত স্থানীয় বিধায়কে বাগান কৰ্তৃপক্ষৰ পৰা অসমৰ চৰকাৰে ভূমি ক্ৰয় কৰি পট্টা প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি যিটো কথা উল্লেখ কৰিছে সেইটো কি প্ৰসংগত কৈছে সেই বিষয়ে স্পষ্টীকৰণ ৰাইজে বিচাৰিছে । জনজাতীয় লোকৰ সাংবিধানিক সুৰক্ষাৰ বাবে সংৰক্ষিত ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকৰ অধিকাৰ অক্ষুণ্ণ ৰাখিব লাগিব ।"
তদুপৰি চেটেলাইট টাউনশ্বিপ প্ৰকল্প সন্দৰ্ভত জনজাতি পৰিক্ৰমা সঞ্চালক, কামৰূপ উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয় আৰু স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা চেটেলাইট টাউনশ্বিপ সন্দৰ্ভত বৰদুৱাৰ বাগান ভূমি পট্টন দাবী সমিতিৰ লগত শুনানি প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে । এই সন্দৰ্ভত ৰাষ্ট্ৰীয় অনুসূচিত জনজাতি আয়োগে অসম চৰকাৰক ১৫ দিনৰ ভিতৰত উত্তৰ দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল; কিন্তু চৰকাৰৰ পৰা কি উত্তৰ দাখিল কৰা হৈছেসেই বিষয়তো সমিতিয়ে স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছে ।
লগতে পঢ়ক:অসমত স্থাপন হ’ব আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় দক্ষতা কেন্দ্ৰ