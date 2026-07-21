বোকাময় পথে জুৰুলা কৰিছে ৰাইজক, কলগাছিয়াত অতিষ্ঠ ৰাইজে পথতে ৰুলে কঠীয়া

বোকাময় পথে জুৰুলা কৰিছে ৰাইজক, কলগাছিয়াত অতিষ্ঠ ৰাইজে পথতে ৰুলে কঠীয়া
পথ নিৰ্মাণৰ দাবীত ৰাইজৰ অভিনব প্ৰতিবাদ । বছৰ বছৰ ধৰি জৰাজীৰ্ণ আৰু বোকাময় হৈ থকা পথত ৰোপণ কৰিলে কঠীয়া ।
Published : July 21, 2026 at 3:10 PM IST
কলগাছিয়া: স্বাধীনতাৰ সাত দশক অতিক্ৰম কৰাৰ পিছতো ৰাজ্যৰ বহু পথ পকী নোহোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈ আহিছে। বাৰিষা হ'লেই বোকাময় পথৰ বাবে সাধাৰণ ৰাইজ, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে ঠায়ে ঠায়ে অসুবিধা পাই আহিছে ।
আনকি পথৰ দুৰাৱস্থাৰ বাবে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ পৰাও ৰাইজ বঞ্চিত হৈ আহিছে । বৰপেটা জিলাৰ মন্দিয়া বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত খেল্লী গাঁৱৰ পৰা দক্ষিণ খেল্লী হৈ সাওৰাচৰা গাঁৱলৈ সংযোগ স্থাপন কৰা এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পথটো বহু বছৰ ধৰি বোকাময় আৰু জৰাজীৰ্ণ অৱস্থাত পৰি আছে ।
সামান্য বৰষুণ হ’লেই পথটো সম্পূৰ্ণ কদৰ্যময় হৈ পৰে আৰু যাতায়ত প্ৰায় অসম্ভৱ হৈ উঠে । দৈনিক এই পথেদি বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কৃষক, ব্যৱসায়ী আৰু সাধাৰণ ৰাইজে যাতায়ত কৰে । কিন্তু পথৰ বেয়া অৱস্থাৰ বাবে প্ৰতিদিনে বহু লোক দুৰ্ভোগৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হয় ।
স্থানীয় লোকসকলে বোকাত পিছলি সঘনাই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। কেৱল সাধাৰণ যাতায়ত নহয়, এই পথৰ দুৰৱস্থাই জৰুৰীকালীন সেৱাকো ব্যাহত কৰিছে ।
১০৮ এম্বুলেঞ্চ অথবা অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ বাহনো সময়মতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ’ব নোৱাৰে । কোনো ৰোগী সংকটজনক অৱস্থাত পৰিলে প্ৰায় এক কিলোমিটাৰ পথ কান্ধত তুলি নিয়াৰ দৰে পৰিস্থিতিও সৃষ্টি হয় বুলি ভুক্তভোগীসকলে অভিযোগ কৰে । ইয়াৰ উপৰি কৃষকসকলেও উৎপাদিত শস্য বজাৰলৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰটো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় লোকে কয়,"প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ সময়ত জনপ্ৰতিনিধিসকলে পথটো পকীকৰণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলেও নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি যায় । এনে অৱস্থাৰ বাবেই আমি পথৰ মাজতে কঠীয়া ৰোপণ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ ।"
প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি 'ৰাস্তা আমাক লাগিবই', 'ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুবিধাৰ্থে ৰাস্তা আমাৰ লাগিবই' আদি শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ৷
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু স্থানীয় বিধায়ক ওচৰত শীঘ্ৰে পথটো পকীকৰণৰ কৰি দিয়াৰ বাবে দাবী জনাই ।