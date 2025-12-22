ETV Bharat / state

বয়সৰ আঁচোৰ নপৰা এজন দূৰন্ত তৰুণে মেচিনত চিলাই কৰে কাপোৰ

তেওঁ ১৬ বছৰতেই দৰ্জী হিচাপে জীৱিকাৰ পথ বাছি লৈছিল । আজিও তেওঁ চশমা অবিহনে বেজীত ভৰাই সূতা ।

Old age tailor in Biswanath bussy with sewing machine
বয়সৰ আঁচোৰে হাৰ মনাব নোৱৰা গোপাল কানু (ETV Bharat Assam)
বিশ্বনাথ চাৰিআলি : এটা চিলাই মেচিন আৰু এজন বয়সৰ আঁচোৰে হাৰ মনাব নোৱাৰা দূৰন্ত তৰুণ । নিজকে শতবৰ্ষই গৰকি যোৱা বুলি দাবী কৰা এই লোকজনে ভাৰত-চীনৰ যুদ্ধৰ সময়ৰ স্মৃতি লৈয়ে আজিও যুৱকৰ দৰেই কাম কৰি আছে । পুৱাৰে পৰাই এই মেচিনটোৰ বেজীত সূতা ভৰাই আৰম্ভ কৰে চিলাইৰ কাম । বয়সে ভাটি দিলেও মুখমণ্ডলত নাই বিশেষ বাৰ্ধক্য়ৰ ছাপ ।

এই লোকজনৰ নাম গোপাল কানু । ১৬ বছৰ বয়সতে দৰ্জী হিচাপে জীৱিকাৰ পথ বাছি লৈছিল লোকজনে । ১৯৫৮ চনত বিহালী সমষ্টিৰ নিজ বাঘমাৰীত প্ৰৱেশ কৰি এটা ভাৰাঘৰত জীৱন নিৰ্বাহ কৰা গোপাল কানুয়ে অৱশ্য়ে ১৬ বছৰ বয়সতে অসমলৈ অহাৰ পূৰ্বে উত্তৰ প্ৰদেশৰ নিছৰত এটা চিলাই মেচিন লৈ কৰ্ম জীৱন আৰম্ভ কৰিছিল ।

গোপাল কানুয়ে পৰৱৰ্তী সময়ত অসমতো এই কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । তেওঁ প্ৰথমৰে পৰাই এই কাম কৰি চাৰিজনীয়া পৰিয়ালটো পোহপাল দি আহিছে । গোপাল কানুৱে দুগৰাকী কন্য়া আৰু দুটা পুত্ৰ সন্তানক পঢ়াই সংস্থাপনৰ পথ মুকলি কৰিছে এই চিলাই মেচিনৰ পৰাই ।

কানুৱে আজি ১০০ বছৰীয়া বুলি নিজকে দাবী কৰে যদিও তেওঁৰ হাতত জন্মৰ প্ৰমাণ পত্ৰ নাই বুলি কয় । চশমা নোহোৱাকৈয়ে এই চিলাই মেচিনটোত সূতা ভৰায় । এই কামত আন কোনো লোকৰ সহায় নোলোৱা বুলি গোপাল কানুৱে কয় । লোকজনে ১৯৬২ চনৰ চীন-ভাৰত যুদ্ধৰ বিষয় সম্পূৰ্ণ অৱগত বুলি কয় ।

এই বৃদ্ধ সময়চোৱাত প্ৰায় সংখ্যক লোকেই আনৰ আশ্ৰয় আৰু তত্বাৱধানত জীৱন যাপন কৰিব লগা হয় যদিও মনৰ দৃঢ়তা আৰু একাগ্ৰতাৰে বৰ্তমানেও স্বনিৰ্ভৰশীল হৈ আছে তেওঁ । লোকজনে বৰ্তমানেও সেই বৃত্তিৰেই নিজৰ দৈনন্দিন প্ৰয়োজনীয়খিনি পূৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । খালি চকুৰেই সৰু বেজীৰ বিন্ধাৰে সুমুৱাব পাৰে সূতা ।

সৃষ্টি আৰু উৎপাদনী কৰ্মৰ মাজেৰে ধৰি ৰাখিব পাৰি স্বাস্থ্য । প্ৰশান্তিৰে ভৰা এটা মন লৈ দৈনিক পৰিশ্ৰম কৰা লোকসকল দীৰ্ঘায়ু হয় । ১০০ বছৰ গৰকা বুলি কোৱা কানু তাৰেই এক জলন্ত উদাহৰণ । ৩০-৪০ বছৰীয়া ডেকাৰ দৰেই তেওঁ কৰি যায় নিজৰ কাম ।

তেওঁৰ জন্ম উত্তৰ প্ৰদেশত যদিও অসমলৈ আহিছিল ১৯৫৮ চনতে । ১৯৫৮ চনত বিহালী সমষ্টিৰ তেতিয়া দৰং জিলাৰ অন্তৰ্গত নিজ বাঘমাৰী নামৰ ঠাইত আহি খিতাপি লৈছিল গোপাল কানুৱে ।

তেওঁ ইটিভি ভাৰতৰ আগত প্ৰকাশ কৰিলে এইদৰে, "মোৰ ঘৰ উত্তৰ প্ৰদেশত । মোৰ পৰিয়াল এতিয়া ইয়াতেই থাকে । ১৯৫৮ চনতে মই ইয়ালৈ আহিছিলো । ১৬ বছৰ বয়সৰ পৰাই মই এই কামটো কৰি আহিছো । মোৰ বয়স এশ বছৰ অতিক্ৰমিছে যদিও কোনো প্ৰমাণ পত্ৰ নাই ।"

