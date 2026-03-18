চপৰা চপৰে খহিছে উত্তৰ-পূবৰ দীৰ্ঘতম উৰণসেতু
চমকৰ ৰাজনীতি কৰিবলৈ গৈ কি কৰিলে চৰকাৰে ? মুকলি হোৱাৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে মেৰামতি কৰিবলগীয়া হ'ল উত্তৰ-পূবৰ দীৰ্ঘতম উৰণসেতু ৷
Published : March 18, 2026 at 9:14 PM IST
গুৱাহাটী: যোৱা ১০ মাৰ্চত উত্তৰ-পূবৰ দীৰ্ঘতম উৰণসেতু মহাৰাজ পৃথু উৰণসেতু মুকলি হৈছিল । কিন্তু মুকলিৰ এসপ্তাহৰ ভিতৰতে উৰণসেতুৰ অৱস্থাই এতিয়া মহানগৰবাসীক চিন্তাত পেলাইছে । প্ৰথমে উৰণসেতুৰ ৰ’টাৰীক লৈ বিতৰ্ক আৰু তাৰপিছত এতিয়া উৰণসেতুৰ বিভিন্ন স্থানত চপৰা-চপৰে খহিছে । যাৰ ফলত ঠায়ে ঠায়ে বৃহৎ বৃহৎ গাঁতৰ সৃষ্টি হৈছে ।
মুকলিৰ ১০ দিন নৌহওঁতেই উৰণসেতুৰ ঠায়ে ঠায়ে মেৰামতি কৰিবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে । গুণগত মান, নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু কাৰ্য সম্পাদনৰ ওপৰতো এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে । কিয়নো গুৱাহাটীৰ যান-জঁটৰ সমস্যা লাঘৱ কৰাৰ উদ্দেশ্যে অসম চৰকাৰৰ লোকনিৰ্মাণ বিভাগে প্ৰায় ৯৫২ কোটি টকা ব্যয় কৰি নিৰ্মাণ কৰিছিল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ দীৰ্ঘতম উৰণসেতুখন ।
৩ বছৰৰ ভিতৰতে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা নিৰ্মাণকাৰী প্ৰতিষ্ঠানে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ২৮ মাহতে এই উৰণসেতুখন নিৰ্মাণ কৰি বাঃ বাঃ লৈছিল । নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চমক দিবলৈ খৰতকীয়াকৈ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ফলত উৰণসেতুখনৰ গুণগত মানৰ ক্ষেত্ৰত আপোচ কৰাৰো অভিযোগ উঠিছে । মহানগৰীৰ সচেতন নাগৰিকৰ মাজতো ইয়াক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত জাতীয়তাবাদী নেতা সুকুমাৰ বৰ্মনে কয়, "চৰকাৰে ঢাক-ঢোল বজাই উৰণসেতু বনাব তাত কাৰো আপত্তি নাই । কামটো উন্নত মানৰ হ'ব লাগে । কিন্তু এই উৰণসেতুখনত একেবাৰে নিম্নমানৰ কাম হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।"
অৱশ্যে ৰাইজৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া হোৱাৰ লগে লগেই যিবোৰ স্থানত শিল চপৰা-চপৰে এৰি গৈছিল সেইবোৰৰ মেৰামতি কৰে নিৰ্মাণ প্ৰতিষ্ঠানে । লক্ষণীয়ভাৱে নিৰ্মাণৰ দায়িত্ব থকা প্ৰতিষ্ঠানৰ বিষয়াৰ সৈতে এই সন্দৰ্ভত জানিবলৈ যোগাযোগ কৰা হৈছিল যদিও তেওঁলোকে মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ।
