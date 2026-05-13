১০৮ প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী, ৬৬ দেশীয় প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ বিচৰণস্থলী দীপৰ বিল

১০৮ প্ৰজাতিৰ পৰিভ্ৰমী, ৬৬ দেশীয় প্ৰজাতিৰ চৰাইৰ বিচৰণস্থলী দীপৰ বিল
দীপৰ বিলত পৰিভ্ৰমী চৰাই নিৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰিলে নিউজয়ে ৷
Published : May 13, 2026 at 9:25 PM IST
গুৱাহাটী : মহানগৰীৰ গাতে লাগি থকা জলাহভূমি তথা পক্ষী অভয়াৰণ্য হৈছে দীপৰ বিল ৷ পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ বাবে বিখ্যাত দীপৰ বিলক ২০০২ চনত 'ৰামচাৰ ক্ষেত্ৰ' হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল । প্ৰকৃতিপ্ৰেমী আৰু পৰ্যটকৰ বাবে দীপৰ বিল এক আকৰ্ষণীয় স্থান ৷ শেহতীয়াকৈ নেচাৰ এনভাৰমেণ্ট এণ্ড ৱাইল্ড লাইফ চচাইটি চমুকৈ নিউজয়ে দীপৰ বিলত পৰিভ্ৰমী চৰাই নিৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰিছে ৷
এই নিৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী সম্পৰ্কে নিউজে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ১০৮ বিধ প্ৰজাতিৰ বিদেশী পৰিভ্ৰমী চৰাই আৰু ৬৬ বিধ দেশীয় প্ৰজাতিৰ চৰাই বিচৰণস্থলী দীপৰ বিল, য'ত আছে ৬ টা বৰ্গ আৰু ১৩ টা গোত্ৰৰ অন্তৰ্গত ৪২ টা শীতকালীন পৰিভ্ৰমী চৰাই । বাকী ৬৬ টা প্ৰজাতি দীপৰ বিলৰ স্থায়ী বাসিন্দা চৰাই । ইয়াৰে ১৬টা বৰ্গ আৰু ৩৪ টা গোত্ৰৰ অন্তৰ্গত । এই নিৰীক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ সময়ত নথিভুক্ত কৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিভ্ৰমী চৰাই ভিতৰত দেওৰাজ হাঁহ, দীঘলনেজী হাঁহ, বালিঘোৰা, চাকৈ-চকোৱা আৰু খন্তীয়া হাঁহ উল্লেখযোগ্য ।
উল্লেখ্য যে,বিগত নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা চলিত বৰ্ষৰ এপ্ৰিললৈ নিউজৰ কৰ্মচাৰীয়ে দীপৰ বিলত পৰিভ্ৰমী চৰাই নিৰীক্ষণ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰিছিল ৷ সমীক্ষা কালত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে কেমেৰা ব্যৱহাৰ কৰি চৰাই চিনাক্তকৰণ, ক্ষেত্ৰ নিৰ্দেশিকা পুথি ব্যৱহাৰ, লগতে ই-বাৰ্ড আৰু আই নেচাৰেলিষ্টৰ দৰে অনলাইন জৈৱবৈচিত্ৰ্যৰ তথ্য ব্যৱহাৰৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছিল । অংশগ্ৰহণকাৰীসলক চৰাইৰ অসমীয়া নাম শিকিবলৈ আৰু নথিভুক্ত কৰিবলৈও উৎসাহিত কৰা হৈছিল ৷ যাৰ জৰিয়তে পৰম্পৰাগত পৰিৱেশ জ্ঞান আৰু বৈজ্ঞানিক নথিভুক্তিকৰণৰ সংযোগ শক্তিশালী কৰা হয় ।
নিউজৰ পৰিৱেশ আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন বিষয়া ড° স্বপ্না দেবী ৰায়ে কয়, "দীপৰ বিলৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰাই পৰ্যবেক্ষণৰ স্থান দীপৰ বিলৰ নিৰীক্ষণ কেন্দ্ৰ আৰু বৰাগাওঁ- তেতেলীয়া প্ৰান্তত ছয়মহীয়া সমীক্ষাৰ সময়ছোৱাত মুঠ ১০৮ প্ৰজাতিৰ চৰাই নথিভুক্ত কৰা হয় । যাৰ ভিতৰত ৬টা বৰ্গ আৰু ১৩টা গোত্ৰৰ অন্তৰ্গত ৪২টা শীতকালীন পৰিভ্ৰমী চৰাই অন্তৰ্ভুক্ত আছিল । বাকী ৬৬টা প্ৰজাতি দীপৰ বিলৰ স্থায়ী বাসিন্দা চৰাই, যিসমূহ ১৬টা বৰ্গ আৰু ৩৪টা গোত্ৰৰ অন্তৰ্গত ।"