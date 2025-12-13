ETV Bharat / state

গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাত মাথোঁ কান্দোনৰ ৰোল: মৃতদেহ আহি পোৱাৰ পাছতে ঢলি পৰিছে ইগৰাকীৰ পাছত সিগৰাকী

এইপৰ্যন্ত ২২ গৰাকীৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ১৭ গৰাকীৰ মৃতদেহ । গাড়ীখনৰ ভিতৰত আৰু মৃতদেহ সোমাই থকাৰ সন্দেহ ।

mourning after Ambulances carrying the mortal remains of the deceased reached Gelapukhuri
গেলাপুখুৰী চাহ বাগিছাত শোকাকুল পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 13, 2025 at 7:43 PM IST

3 Min Read
তিনিচুকীয়া: গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাত চাৰিওফালে মাথোঁ কান্দোনৰ ৰোল ৷ আপোনজনক হেৰুৱাই ঢলি পৰিছে ইগৰাকীৰ পাছত সিগৰাকী ৷ শাৰী শাৰীকৈ ছয়খনকৈ এম্বুলেন্সত ছয়গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই কোনোৱে কল্পনা কৰিব নোৱৰা এক কৰুণ দৃশ্য় দেখি সকলোৰে অন্তৰে কান্দি উঠিল ।

পূৰ্বৰে পৰা জিলা প্ৰশাসনে সাজু কৰি ৰখা খেলপথাৰলৈ আজি ছয়গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ লৈ অনা হয় । মৃতদেহ আহি পোৱাৰ পাছতে সকলোফালে মাথোঁ কান্দোনৰ ৰোল ৷ পৰিয়ালৰ লোকসকলে আপোনজনক হেৰুৱাই কান্দোনত ভাগি পৰি মূৰ্চ্ছা যায় ৷ খেলপথাৰতে ঢলি পৰে ইগৰাকীৰ পাছত সিগৰাকী ৷ জিলা প্ৰশাসনৰ তৰফৰ পৰা সকলো সাজু কৰি ৰখাৰ লগতে শেষ বিদায় দিবলৈ একত্ৰিত হয় স্থানীয় লোকসকল ।

গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাত শোকাকুল পৰিৱেশ (ETV Bharat Assam)

আজি উপস্থিত হোৱা ছয়গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহৰ ভিতৰত আছে গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচাৰ অভয় ভূমিজ, সঞ্জয় কুমাৰ, অগৰ তাঁতী, ৰাজনী নাগ, ৰাহুল কুমাৰ আৰু ধেলাখাট চাহ বাগিচাৰ জুনাছ মুণ্ডা ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজহুৱা শ্মশানত সাজু কৰি ৰখা স্থানত বহুসংখ্যক লোকৰ উপস্থিতিত শেষকৃত্য় সম্পন্ন কৰা হয় ।

যোৱা ৮ ডিচেম্বৰ সোমবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ ভাৰত-চীন সীমান্তত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত নিহত হৈছিল ২১ গৰাকীকৈ শ্ৰমিক ৷ সমগ্ৰ ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে পোহৰলৈ অহাৰ পাছত শুকুৰবাৰে এন ডি আৰ এফ আৰু সেনাৰ দলে চলোৱা অভিযানৰ অন্তত ৭০০ মিটাৰ গভীৰতাৰ পৰা ৬ গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । তাৰ পাছত অৰুণাচল প্ৰদেশতেই মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পন্ন কৰি শনিবাৰে প্ৰথমে মৃতদেহকেইটা তিনিচুকীয়া আহি পোৱাৰ লগে লগে তিনিচুকীয়া চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰে জিলা প্ৰশাসনে । তাৰ পাছতে শাৰী শাৰীকৈ ছয়খনকৈ এম্বুলেন্সত ছয় গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ গেলাপুখুৰী চাহ বাগিচালৈ অনা হয় ৷

ইফালে, শুকুৰবাৰে ৬ গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰাৰ পাছত আজি পুৱাৰ পৰা চলোৱা অভিযানত ১১ গৰাকী শ্ৰমিকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুলি জানিবলৈ দিয়ে জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালে । এইপৰ্যন্ত ২২ গৰাকীৰ ভিতৰত উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ১৭ গৰাকীৰ মৃতদেহ । এগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ ডিব্ৰুগড়ৰ অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছে আৰু চাৰিগৰাকী বৰ্তমান সন্ধানহীন হৈ আছে । সমগ্ৰ ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হোৱা মন্ত্ৰী বিমল বড়াই শিহৰণকাৰী ঘটনাৰ বিৱৰণ দিয়াৰ লগতে কয়, "গাড়ীখন ওপৰৰ পৰা দেখা পোৱা নাযায় । সন্দেহ কৰা হৈছে গাড়ীখনৰ ভিতৰত আৰু মৃতদেহ সোমাই আছে । গাড়ীখন উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই । গাড়ীখনৰ কাষলৈ গ’লেই শিলগুটি বাগৰি আহে । গতিকে গেছ কাটাৰে গাড়ীখন কাটিবলৈ চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছে উদ্ধাৰকাৰী দলে ৷"

