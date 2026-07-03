ETV Bharat / state

বিশ্বনাথত ‘বিদেশী’ ঘোষিত ব্যক্তিক বাংলাদেশলৈ ঘূৰাই পঠিওৱাৰ নিৰ্দেশ

বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনে ১৯৫০ চনৰ ‘অসমৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰী বহিষ্কাৰ আইন’ৰ ২নং ধাৰা অনুসৰি বিদেশী ঘোষিত সেই ব্যক্তিজনক বাংলাদেশলৈ বিতাড়ন কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ।

Foreigner from Biswanath
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 3, 2026 at 6:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: অসমত দীৰ্ঘদিনৰে পৰা বসবাস কৰি অহা এজন লোকক বাংলাদেশী নাগৰিক হিচাপে চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷ বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনে ১৯৫০ চনৰ ‘অসমৰ পৰা অনুপ্ৰৱেশকাৰী বহিষ্কাৰ আইন’ৰ ২নং ধাৰা অনুসৰি বিদেশী ঘোষিত সেই ব্যক্তিজনক বাংলাদেশলৈ বিতাড়ন কৰাৰ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ।

যোৱা ২ জুলাইত বিশ্বনাথৰ নৱনিযুক্ত জিলা আয়ুক্ত কৰবী শইকীয়া কৰণে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশ অনুসৰি আৰক্ষী অধীক্ষক(সীমান্ত) আৰু বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসনক ব্যক্তিগৰাকীৰ বিষয়ে অৱগত কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ সেই অনুসৰি, শোণিতপুৰ জিলাৰ খেৰবাৰী গাঁৱৰ প্ৰয়াত অজিত আনছাৰীৰ পুত্ৰ কায়াম আনছাৰীক বিদেশী ন্যায়াধিকৰণে ১১১/২০০৮ নং গোচৰত বাংলাদেশৰ নাগৰিক বুলি চিহ্নিত কৰিছে ।

Foreigner from Biswanath
লিখিত নিৰ্দেশনা (ETV Bharat Assam)

এই নিৰ্দেশনাত উল্লেখ কৰা হৈছে যে বিদেশী নাগৰিক বুলি ঘোষণা কৰা ব্যক্তিজনক ২০২৫ চনৰ ২৮ মে’ত আটক কৰা হৈছিল ৷ তাৰপিছৰে পৰা তেওঁক গোৱালপাৰা জিলাৰ মাটিয়াস্থিত ডিটেনশ্যন কেম্পত ৰখা হৈছে ।

সীমান্ত আৰক্ষীয়ে এইটোও নিশ্চিত কৰিছে যে বৰ্তমান ব্যক্তিজনৰ বিৰুদ্ধে কোনো বিচাৰধীন আদালতৰ গোচৰ, ৰিট আবেদন বা অন্যান্য আইনী প্ৰক্ৰিয়া চলি থকা নাই ৷ সেয়েহে তেওঁক বিতাড়িত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আইনী বাধা নাই ।

১৯৫০ চনৰ অনুপ্ৰৱেশকাৰী(অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ) আইনৰ অধীনত ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি জিলা দণ্ডাধীশে কায়াম আনছাৰীক নিৰ্দেশ লাভ কৰাৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত অসম এৰি শ্ৰীভূমি-ধুবুৰী-দক্ষিণ শালমাৰা সীমান্ত পথেৰে বাংলাদেশলৈ বিতাড়নৰ বাবে নিৰ্দেশ দিয়ে ।

লগতে নিৰ্দেশনাটোত এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে যে যদি আনছাৰীয়ে এই নিৰ্দেশ পালন নকৰে, তেন্তে চৰকাৰে আইন অনুসৰি তেওঁক বলপূৰ্বকভাৱে বিতাড়নৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব ।

আনহাতে, বিশ্বনাথৰ আৰক্ষী অধীক্ষক(সীমান্ত)ক ততাতৈয়াকৈ এই নিৰ্দেশ কাৰ্যকৰী কৰাৰ লগতে বিতাড়ন প্ৰক্ৰিয়া যাতে আইনী নিয়ম অনুসৰি সম্পন্ন হয়, তাৰ প্ৰতি নজৰ ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে।

তদুপৰি বিদেশী ঘোষিত লোকজনৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ জিলা নিৰ্বাচন বিষয়াক নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । প্ৰয়োজন অনুসৰি ৰাজহ বিষয়াসকলকো নিৰ্দিষ্ট আইন অনুসৰি লোকজনৰ স্থাৱৰ বা অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ সন্দৰ্ভত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । জিলা দণ্ডাধীশে এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰাৰ লগে লগেই কাৰ্যকৰী হৈছে ।

লগতে পঢ়ক: গুজৰাটত ওলাইছে শ শ হালধীয়া ভেকুলী: ৰাইজৰ মাজত তীব্ৰ কৌতূহল

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বিশ্বনাথ জিলা প্ৰশাসন
বাংলাদেশী বিতাড়ন
গোৱালপাৰা ডিটেনশ্যন কেম্প
BANGLADESHI DEPORTED FROM ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.