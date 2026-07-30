বালি, শিল আৰু কয়লা মাফিয়াই প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি নমাই আনিলে বানৰ বিভীষিকা: দেৱব্ৰত শইকীয়া

বালি, শিল আৰু কয়লা মাফিয়াই প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰি নমাই আনিলে বানৰ বিভীষিকা: দেৱব্ৰত শইকীয়া
ফেচবুকযোগে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ তোলে কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ ৷ কেতবোৰ তথ্যৰ লগতে উপগ্ৰহ চিত্ৰ প্ৰকাশ নেতাগৰাকীৰ ৷
Published : July 30, 2026 at 6:25 PM IST
গুৱাহাটী: দিখৌৰ উৎপত্তি স্থলত অৰ্থাৎ নগা পাহাৰত চলি থকাক খননক লৈ দীৰ্ঘদিন ধৰি মাত মাতি আহিছে কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৷ শেহতীয়াকৈ উজনিত উদ্ভৱ হোৱা ভয়ানক বান সমস্যাক তেওঁ মানৱ-সৃষ্ট দুৰ্যোগ বুলি অভিহিত কৰিছে ৷ ইতিপূৰ্বে তেওঁ এই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্যৰে উচ্চ ন্যায়ালয়ত অভিযোগো দাখিল কৰিছিল ৷ বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ এক ফেচবুকযোগে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ তোলে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ৷
কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই ফেচবুকত আগবঢ়োৱা তথ্য আৰু উপগ্ৰহ চিত্ৰসমূহ অসম্পাদিত ৰূপত আগবঢ়োৱা হ’ল-
‘‘উপগ্ৰহীয় চিত্ৰই উদঙাইছে ভয়ংকৰ সত্য: বালি, শিল আৰু কয়লা মাফিয়াই কেনেকৈ ধ্বংস কৰিলে আমাৰ প্ৰকৃতি আৰু নমাই আনিলে বানৰ বিভীষিকা! ২০১০ চন আৰু ২০২৪ চনৰ এই উপগ্ৰহীয় চিত্ৰসমূহ চাওক । এসময়ৰ সেউজীয়া নদীৰ পাৰ আৰু স্বাভাৱিক জলপথসমূহক আজি শিল, বালি আৰু কয়লা মাফিয়াই কেনেদৰে বৃহৎ গাঁত আৰু ধ্বংসস্তূপলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে, সেয়া এই চিত্ৰসমূহত জলজল-পটপটকৈ ওলাই পৰিছে । এই অবাধ লুণ্ঠন আৰু প্ৰকৃতি ধ্বংসই আজিৰ প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ মূল কাৰণ । মই এই ধ্বংসলীলাৰ বিৰুদ্ধে বাৰে বাৰে মাত মাতি আহিছোঁ আৰু চৰকাৰক সকীয়াই আহিছোঁ, কিন্তু চৰকাৰে মাফিয়াৰ স্বাৰ্থত নীৰৱতা অৱলম্বন কৰিলে ।
দিখৌ নদীৰ পাৰত চলি থকা এই অবৈধ খননৰ বিৰুদ্ধে মই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত জনস্বাৰ্থ জড়িত আবেদন (PIL 62/2019) দাখিল কৰিছিলোঁ । এই আবেদনৰ ভিত্তিত, ২০১৯ চনৰ ২১ অক্টোবৰত উচ্চ ন্যায়ালয়ে অবৈধ খনন ৰোধ কৰিবলৈ তিনি মাহৰ ভিতৰত এটা "Mines & Minerals Task Force Battalion" গঠন কৰাৰ আশা প্ৰকাশ কৰিছিল । কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ স্পষ্ট নিৰ্দেশৰ পিছতো, ২০২১ চনৰ ২২ ডিচেম্বৰত বিধানসভাত চৰকাৰে লাজ লগা উত্তৰ দিলে যে এই ২০০ জনীয়া টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়াহে চলি আছে !
মোৰ অভিযোগক্ৰমে ২০২২ চনৰ ১২ জানুৱাৰীত জলসম্পদ বিভাগৰ নাজিৰা উপ-সংমণ্ডলৰ সহকাৰী কাৰ্যবাহী অভিযন্তাই বামুণপুখুৰী চাহ বাগিচাৰ সমীপত দিখৌ নদীৰ পাৰত চলি থকা অবৈধ শিল আৰু বালি খননৰ স্থান পৰিদৰ্শন কৰিছিল । তেখেতে লিখিত প্ৰতিবেদনত স্পষ্টভাৱে সকীয়াই দিছিল যে এই খনন কাৰ্য অব্যাহত থাকিলে ই নদীৰ গতিপথ সলনি কৰিব আৰু ওচৰ-পাজৰৰ অঞ্চলত ভয়ংকৰ ধ্বংসলীলা নমাই আনিব । চণ্টকৰ সমীপতো একেই পৰিস্থিতি হ'ব পৰাৰ সম্ভাৱনাৰ কথা তেওঁলোকে স্বীকাৰ কৰিছিল ।
মই ২০২২ চনৰ মাৰ্চ মাহতো বিধানসভাত পুনৰ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিলোঁ যে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ত মই দাখিল কৰা পি আই এলৰ ভিত্তিত জাৰি কৰা নিৰ্দেশনা অনুসৰি ৰাজ্যত চলি থকা বনজ আৰু খনিজ পদাৰ্থৰ অবৈধ বেহা ৰোধৰ বাবে চৰকাৰে কি পদক্ষেপ লৈছে । ১৫ জুন, ২০২৪ তাৰিখেও মই বন আৰু পৰিৱেশ মন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ লিখি নাজিৰাৰ দিখৌ নদীৰ পাৰত চলি থকা অবাধ অবৈধ খননৰ ফলত নদীৰ গতিপথ সলনি হোৱাৰ ভাবুকি আৰু অঞ্চলটোত হ'ব পৰা ভৱিষ্যতৰ ধ্বংসলীলাৰ বিষয়ে চৰকাৰক অৱগত কৰিছিলোঁ ।
আমাৰ তথা ৰাইজৰ বাৰাম্বাৰ সকীয়নিৰ পিছতো চৰকাৰে একোৱেই নকৰিলে ! আজি নাজিৰাবাসীয়ে যি দুৰ্যোগৰ সন্মুখীন হৈছে, সেয়া প্ৰকৃতিৰ সৃষ্টি নহয়, ই চৰকাৰ আৰু মাফিয়াৰ মিতিৰালিৰ ফলত হোৱা এক মানৱসৃষ্ট দুৰ্যোগ ।’’
লগতে পঢ়ক: বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৭৮লৈ বৃদ্ধি, এতিয়াও ক্ষতিগ্ৰস্ত ৭ খন জিলা