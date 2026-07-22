জলপ্ৰলয়ে জোকাৰি যোৱা যোৰহাটত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৭ জনলৈ বৃদ্ধি

জলপ্ৰলয়ে জোকাৰি যোৱা যোৰহাটত মৃত্যুৰ সংখ্যা ৭ জনলৈ বৃদ্ধি
উজনিত জলপ্ৰলয় । তিতাবৰ, যোৰহাট, মৰিয়নী, টীয়কত বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত ।
Published : July 22, 2026 at 2:49 PM IST
যোৰহাট: উজনি অসমত বানৰ অবৰ্ণনীয় পৰিস্থিতি । আটাইতকৈ ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু চৰাইদেউ জিলা । এই জিলা তিনিখনৰ বহু অঞ্চলৰ অৱস্থা অতি শোচনীয় । একেদৰে যোৰহাট জিলাতো জলপ্ৰলয়ে সৃষ্টি কৰিছে বিভীষিকাময় পৰিস্থিতি । এতিয়াও অপৰিৱৰ্তিত হৈ আছে জিলাখনৰ বান পৰিস্থিতি ।
তিতাবৰ সমজিলাতো বান পৰিস্থিতি অপৰিৱৰ্তিত । শেহতীয়াকৈ তিতাবৰৰ চৰাইপানী নৈৰ মাথাউৰি ছিগি যোৱাৰ ফলত সহস্ৰাধিক অঞ্চল বানত ডুব গৈছে । নষ্ট হৈছে কৃষিপথাৰৰ শস্য । বানৰ কৱলত পৰা লোকসকলে নিৰাপদ আশ্ৰয় বিচাৰি ওখ ঠাইলৈ ঢাপলি মেলিছে । আনকি তিতাবৰবাসীৰো যোগাযোগৰ অন্যতম এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পথ ঐতিহাসিক ধোদৰআলিও এতিয়াও পানীৰ তলত ।
তিতাবৰৰ বান্দৰচলীয়া, টকৌবাৰী, খৰিকটীয়া, শিঙৰিজান আদি বিভিন্ন অঞ্চলো এতিয়াও জলমগ্ন । চকুৰ সন্মুখতে ভেটি-মাটি, ৰাস্তা-ঘাট, কৃষিপথাৰ বানত বুৰ যোৱাত এতিয়া ৰাইজে দিকবিদিক হেৰুৱাইছে । পোহনীয়া পশুধনো উঠি গৈছে বলিয়া বানত । ঘৰ-দুৱাৰ এৰি স্থানীয় বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় ল’বলগীয়া হৈছে বানাক্ৰান্তই । একেদৰে যোৰহাট, টীয়ক, মৰিয়নী আদিত এতিয়াও বানৰ বিভীষিকা অব্যাহত আছে ।
মৰিয়নীত জলপ্ৰলয়ত মৃত্যু হোৱা পঞ্চমজন লোকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ
বান বিভীষিকাত চেলেংহাট বৈচাহবি চাহ বাগিচাৰ পূৰ্ণা লাইনৰ পবিত্ৰ নায়কক (২৪) বানৰ সোঁতে উটুৱাই নিয়াৰ পিছত দুদিন ধৰি সন্ধানহীন হৈ আছিল । বুধবাৰে পবিত্ৰ নায়কৰ মৃত্যুদেহ উদ্ধাৰ হয় ৷ ভয়াৱহ বানৰ ফলত মৰিয়নী সমষ্টিত সংঘটিত এইটো পঞ্চমটো মৃত্যুৰ ঘটনা ৷
বৰ্তমানলৈকে যোৰহাট জিলাত বানত ডুবি ৭ জনকৈ লোকে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছে । মঙলবাৰে নিশা যোৰহাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে তিতাবৰতো বান পৰিস্থিতি বুজ লয় সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ।
ইফালে বিধায়ক ধীৰাজ গোৱালায়ো বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰাৰ লগতে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানৰ তদাৰক কৰে । তেওঁ কয়, "তিতাবৰত এইবাৰ অভাৱনীয় বান হৈছে । প্ৰায় ৪৭ খন গাঁও বানত আক্ৰান্ত হৈছে । প্ৰায় ১৮০০ মানুহ ৰিলিফ কেম্পত আছিল । তিতাবৰত ৪ হাজাৰতকৈ অধিক লোক বানৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হৈছে ।"