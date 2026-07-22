ৰাজ্যত এদিনতে বানত ২১ জনৰ মৃত্যু; ১৬ খন জিলাত ৫.৪ লাখ লোক আক্ৰান্ত
বিগত ২৪ ঘণ্টাত শিৱসাগৰ জিলাত ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চৰাইদেউত ৫ জন, গোলাঘাটত ২ জন আৰু যোৰহাটত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।
Published : July 22, 2026 at 8:44 AM IST|
Updated : July 22, 2026 at 9:09 AM IST
গুৱাহাটী :অসমৰ অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি ৷ অসম ৰাজ্যিক দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা কৰ্তৃপক্ষই মঙলবাৰৰ মাজনিশা জাৰি কৰা বুলেটিন অনুসৰি বিগত ২৪ ঘণ্টাত ৰাজ্যত বানত ২১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ শিৱসাগৰ জিলাত ১৩ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ বিপৰীতে চৰাইদেউত ৫ জন, গোলাঘাটত ২ জন আৰু যোৰহাটত এজন লোকৰ মৃত্যু হৈছে । ইয়াৰ লগতে বানত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা ৩১ জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ৷
ইফালে বানত গোলাঘাট, কামৰূপ, হোজাই, ডিব্ৰুগড়, বিশ্বনাথ, ধেমাজি, শোণিতপুৰ, ওদালগুৰি, নগাঁও, চৰাইদেউ , কামৰূপ (ম), যোৰহাট , তিনিচুকীয়া, কাৰ্বি আংলং, লখিমপুৰ আৰু শিৱসাগৰকে ধৰি ১৬ খন জিলাত ৫.৬৪ লাখৰো অধিক লোক ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । ২৪,২১০.৩৫ হেক্টৰ কৃষিভূমি ডুব গৈছে আৰু ৪৪টা ৰাজহ চক্ৰৰ ৮৭২খন গাঁও ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ।
শিৱসাগৰ জিলাত ৩.৫৯ লাখৰো অধিক লোক আক্ৰান্ত হোৱাৰ বিপৰীতে যোৰহাটত ৮৭,৬৬২ জন, চৰাইদেউত ৭২,৬৪৬ জন, ডিব্ৰুগড়ত ১৮,৬১৫ জন আৰু গোলাঘাটত ১৬,৭৯৯ জন লোক আক্ৰান্ত হৈছে । বানাক্ৰান্ত অঞ্চলত জিলা প্ৰশাসনে স্থাপন কৰা ২৭৩টা সাহায্য শিবিৰ আৰু সাহায্য বিতৰণ কেন্দ্ৰত ১.১৪ লাখৰো অধিক লোকে আশ্ৰয় লৈছে ।
ইফালে ভাৰতীয় সেনা, ভাৰতীয় বায়ুসেনা, এনডিআৰএফ, এছডিআৰএফ, আৰক্ষী আৰু স্থানীয় প্ৰশাসনে সমগ্ৰ ক্ষতিগ্ৰস্ত অঞ্চলত সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযানত জড়িত হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : বানত নিহত তিতাবৰৰ দুই কিশোৰীৰ পৰিয়াললৈ আৰ্থিক সাহাৰ্য ঘোষণা ৰাজ্য চৰকাৰৰ