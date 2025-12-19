চাকনৈয়াত জুবিন মৃত্যু ৰহস্য : ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে কয় ৰহস্য নাই; অসম আৰক্ষীয়ে কয় হত্যা বুলি

চাকনৈয়াত জুবিন মৃত্যু ৰহস্য : ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে কয় ৰহস্য নাই; অসম আৰক্ষীয়ে কয় হত্যা বুলি
ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে দ্বিতীয়বাৰলৈ দিলে স্পষ্টীকৰণ- জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত দেখা নাই অপৰাধমূলক ঘটনাৰ ছাঁ । অসম আৰক্ষীৰ তদন্তৰে সম্পূৰ্ণ বিৰোধ । ভাৰতস্থিত ছিংগাপুৰ উচ্চায়ুক্তৰ স্পষ্টীকৰণ ।
Published : December 19, 2025 at 7:57 PM IST
গুৱাহাটী : অসম আৰক্ষীয়ে তদন্ত কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক হত্যা আখ্যা দি চাৰিজনক জগৰীয়া কৰিছে । আনহাতে ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে জুবিন মৃত্যুত কোনো অস্বাভাৱিকতা দেখা নাই । এতিয়া দুই তদন্তকাৰী সংস্থাৰ বিপৰীত স্থিতিক লৈ বিমূৰত পৰিছে অসমবাসী ৰাইজ ।
ছিংগাপুৰ আৰক্ষী বাহিনীয়ে (এছপিএফ) যুগান্তৰৰ শিল্পী অসমীয়াৰ হৃদস্পন্দন জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ ১৮ ডিচেম্বৰৰ আবেলি দিয়া এক স্পষ্টীকৰণে ৰাজ্য তোলপাৰ লগাইছে । আজিৰ তাৰিখত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক লৈ কোনো অপৰাধমূলক ঘটনাৰ সন্দেহ নাই বুলি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে দ্বিতীয়বাৰলৈ কৈছে যদিও এতিয়াও তদন্ত অব্যাহত আছে ।
১৮ ডিচেম্বৰৰ সন্ধিয়া ৫:৫০ বজাত দিয়া এটা বিবৃতিত আৰু শুকুৰবাৰে ভাৰতস্থিত ছিংগাপুৰ হাই কমিছনে সামাজিক মাধ্যম এক্সত শ্বেয়াৰ কৰা বিবৃতিত এছপিএফে অনলাইনত চলি থকা ধাৰণা আৰু অসমৰ বিশেষ তদন্তকাৰী দলৰ (এছআইটি) দ্বাৰা হত্যাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হোৱাৰ খবৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে ।
বিবৃতিত কোৱা হৈছে, “মিষ্টাৰ গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও এছপিএফে ছিংগাপুৰ কৰ’নাৰ্ছ এক্ট ২০১০ (Singapore's Coroners Act 2010) অনুসৰি তদন্ত চলাই আছে । আমাৰ তদন্তৰ ভিত্তিত এতিয়ালৈকে মিষ্টাৰ গাৰ্গৰ মৃত্যুত কোনো অপৰাধমূলক ঘটনাৰ সন্দেহ নাই ।”
The Singapore Police Force (SPF) is committed to conducting a thorough and professional investigation into the passing of Mr Zubeen Garg. We urge the public not to speculate and spread unverified information.— Singapore in India (@SGinIndia) December 19, 2025
SPF's latest statement released on 18 December 2025 is linked below:… pic.twitter.com/ZhIu271PvU
ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে লগতে উল্লেখ কৰিছে যে তদন্ত সম্পূৰ্ণ হ’লে ফলাফল ছিংগাপুৰৰ ষ্টেট কৰ’নাৰ্ছক দাখিল কৰা হ’ব ৷ তাৰ পিছতেই ২০২৬ চনৰ জানুৱাৰী আৰু ফেব্ৰুৱাৰীত কৰ’নাৰ্ছ ইনকুৱেৰী অনুষ্ঠিত হ’ব । এই তদন্তত মৃত্যুৰ কাৰণ আৰু পৰিস্থিতি নিৰূপণ কৰাৰ এটা তথ্যানুসন্ধানী প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ ফলাফল ৰাজহুৱা কৰা হ’ব ।
এছপিএফে ৰাইজক উৰাবাতৰিৰ বশৱৰ্তী নহ’বলৈ আৰু প্ৰমাণিত নোহোৱা তথ্য বিয়পোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ লগতে সম্পূৰ্ণ আৰু পেছাদাৰী তদন্তৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
অসমৰ “হাৰ্ট থ্ৰৱ' বুলি আখ্যায়িত জুবিন গাৰ্গৰ যোৱা ১৯ ছেপ্টেম্বৰত ছিংগাপুৰৰ ছেইণ্ট জনছ দ্বীপৰ ওচৰতসাগৰত সাঁতুৰি থকা অৱস্থাত ৰহস্যজনকভাৱে মৃত্যু ঘটিছিল । নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ বুলি বুলি ছিংগাপুৰলৈ যোৱা জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুত ৰাজ্যজুৰি হাহাকাৰ পৰিস্থিতি সৃষ্টি হয় ৷
তেতিয়া প্ৰাৰম্ভিক তদন্তৰ পিছত ডুবি মৃত্যু বুলি ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা উল্লেখ কৰা হৈছিল ৷ প্ৰথমিক তদন্তত ছিংগাপুৰ আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ অপৰাধমূলক ঘটনাৰ আভাস নোপোৱা বুলি বিবৃতি দিছিল ।
ছিংগাপুৰ আৰক্ষীৰ তদন্তত জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুক ৰহস্যহীন মৃত্যু বুলি দ্বিতীয়বাৰ কোৱাৰ বিপৰীতে অসমত আৰক্ষীৰ তদন্তত জুবিনৰ মৃত্যুক হত্যাকাণ্ড বুলি কোৱা হৈছে । লগতে অসম আৰক্ষীৰ এছআইটিয়ে জুবিন মত্যুৰ তদন্ত কৰি তিনিমাহৰ ভিতৰত যোৱা ১২ ডিচেম্বৰত চাৰ্জশ্বীট দাখিল কৰিছে ।
চাৰ্জশ্বীটত প্ৰয়াত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মেনেজাৰ সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ আয়োজক শ্যামকানু মহন্ত, জুবিন গাৰ্গৰ বাদ্য সংগতকাৰী শেখৰজ্যোতি গোস্বামী আৰু সহ-গায়িকা অমৃতপ্ৰভা মহন্ত- এই চাৰিগৰাকীক হত্যাৰ অভিযোগত অভিযুক্ত কৰিছে । আন তিনিজনৰ বিৰুদ্ধে জুবিন মৃত্যু সম্পৰ্কিত অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে চাৰ্জশ্বীটত ।
স্বাভাৱিকতে দুখন দেশৰ দুই আৰক্ষীৰ তদন্তত বিপৰীত ফলাফলে বিভ্ৰান্ত কৰি তুলিছে অসমৰ জনসাধাৰণক । এতিয়া অসম আৰক্ষীৰ SITৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ পিছত ন্যায়ালয়ে কি নিৰ্ণয় দিয়ে সেয়া হ’ব লক্ষ্যণীয় । কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰ প্ৰক্ৰিয়াই যে এক দীঘলীয়া সময় ল’ব সেয়া চাৰ্জশ্বীটৰ ১২২০৭ পৃষ্ঠাই ইংগিত বহন কৰিছে ।