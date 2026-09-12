শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৪৫৮ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি: হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত ৰাজ্যৰ সত্ৰ-নামঘৰ
১৫৬৮ চনত আজিৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোতে গুৰুজনাৰ পৰলোক গমন হৈছিল ।
Published : September 12, 2026 at 10:38 AM IST
গুৱাহাটী/মাজুলী : “জয় গুৰু শংকৰ সৰ্ব্ব গুণাকৰ
যাকেৰি নাহিকে উপাম ।
তোহাৰি চৰণে ৰেণু শত কৌটি
বাৰেক কৰোহোঁ প্ৰণাম ।।"
আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ৪৫৮ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে হৰিনামৰ ধ্বনিৰে ৰাজ্যৰ সত্ৰ-নামঘৰ মুখৰিত হৈছে । অসমত তেওঁ নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰ কৰা মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ ১৫৬৮ চনত আজিৰ এই পৱিত্ৰ দিনটোতে পৰলোক গমন হৈছিল ।
শনিবাৰে পুৱাৰে পৰা ৰাজ্য়ৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সত্ৰ-নামঘৰত বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে গুৰুজনাক স্মৰণ কৰা হৈছে । পৱিত্ৰ ভাদমাহৰ পৰম্পৰাগত প্ৰসংগসমূহৰ লগতে গুৰু কীৰ্তন উপলক্ষে গীত-ভটিমা, ঘোষা-কীৰ্তন আদি সকলো ধৰ্মীয় কাৰ্য সত্ৰীয়া ৰীতি-নীতিৰে বিভিন্ন সত্ৰ-নামঘৰত আৰম্ভ হৈছে । ৰাজ্যৰ আন ঠাইৰ লগতে সত্ৰনগৰী মাজুলীৰ বিভিন্ন নামঘৰ, সত্ৰত পালন কৰা হৈছে গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি ৷
নামধৰ্মৰ অমৃত ৰসেৰে বৈষ্ণৱ ধৰ্মৰ বাণী প্ৰচাৰেৰে একত্ৰিত সমাজ গঢ়া শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি উপলক্ষে সত্ৰ আৰু নামঘৰসমূহত অক্ষয় বন্তিত তেল, শৰাই আগবঢ়োৱাৰ লগতে পুৱা ঊষা কীৰ্তন, দিহানাম, খোল প্ৰসংগ, নাম প্ৰসংগ আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হৈছে ।
মাজুলীত তিৰোভাৱ তিথি
জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিক লৈ ৰাজ্যত উখল-মাখল পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে । মাজুলীত পুৱাৰে পৰা হৰিনামৰ ধ্বনিৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে । মাজুলীৰ প্ৰতিখন সত্ৰ আৰু নামঘৰ পুৱাৰে পৰা চাৰি নাম চৈধ্য প্ৰসংগ, খোল-তাল, বৰগীতৰ অমিয়া সুৰেৰে মুখৰিত হৈ পৰিছে । এক কথাত ক’বলৈ গ’লে দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠ লৈ পৰিণত হৈছে মাজুলী ।
মাজুলীৰ পহুমৰা বৰনামঘৰতো উৎসৱ মুখৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত এগৰাকী আইমাতৃয়ে কয়, "পুৱা আইসকলৰ হৰিনাম প্ৰসংগ সম্পন্ন হৈছে । ইয়াৰ পিছত ভকত-বৈষ্ণৱসকলে নাম প্ৰসংগ কৰিব আৰু আবেলি পুনৰ আইসকলে নাম লৈ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি পালন কৰিব ।"
ইফালে, মাজুলীৰ ঐতিহাসিক উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত আড়ম্বৰপূৰ্ণভাৱে জগত গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি পালন কৰা হৈছে । উত্তৰ কমলাবাৰী সত্ৰত গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি এইবাৰ চাৰিদিনীয়কৈ পালন কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক: লক্ষাধিক ভকত-বৈষ্ণৱক আদৰিবলৈ সাজু ঐতিহাসিক ঢেকীয়াখোৱা বৰনামঘৰ