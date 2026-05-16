মহাপুৰুষ হৰিদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ: গোন্ধ মহোৎসৱত বহৰি সত্ৰত হাজাৰ হাজাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন
বৰপেটাৰ বহৰি সত্ৰত মহাপুৰুষ হৰিদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ ৷ ভক্তসকলে উজাগৰে থাকি ওৰেনিশা বন্তিত আগবঢ়ালে তেল-শলিতা ৷
Published : May 16, 2026 at 1:50 PM IST
বৰপেটা: নাৰীক সত্ৰাধিকাৰৰ আসনত অধিস্থিত কৰি নাৰীৰ স্বাধীনতাৰ বাটকটীয়া হিচাপে পৰিচিত তথা অসমত নৱবৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰক চাৰিজনা মহাপুৰুষৰ অন্যতম মহাপুৰুষ হৰিদেৱৰ ৪৬১ সংখ্যক তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ পাঁচদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বহৰি সত্ৰত পালন কৰা হৈছে ৷
শুকুৰবাৰে বহৰি সত্ৰত অনুষ্ঠিত হয় হৰিদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথিৰ গোন্ধ সভা মহোৎসৱ ৷ গন্ধোৎসৱ উপলক্ষে শুকুৰবাৰে নিশা বহৰি সত্ৰত ভক্ত আৰু অনুগামীসকলে হাজাৰ হাজাৰ বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে বৈষ্ণৱ গুৰুজনাৰ প্ৰতি আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা-ভক্তি নিবেদন কৰে ৷
গোন্ধ সভাৰ দিনটোত ভক্তসকলে উপবাসে থাকি সত্ৰৰ কীৰ্তনঘৰত সন্ধিয়াৰ পৰা বন্তি প্ৰজ্বলন কৰে ৷ ভক্তসকলে জ্বলোৱা হাজাৰ হাজাৰ বন্তিৰ মায়াময় পোহৰত উজলি উঠে বহৰি সত্ৰ চৌহদ ৷ সন্ধিয়াৰ ভাগত সত্ৰত জ্বলোৱা বন্তিসমূহ ভক্তসকলে উজাগৰে পৰ দি থাকি সূৰ্যোদয়ৰ মুহূৰ্তলৈকে জ্বলাই ৰাখে ৷
বহৰি সত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাতা হৰিদেৱ গুৰুজনাৰ প্ৰতি সেৱা-ভক্তি নিবেদনৰ অৰ্থে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্ত-বৈষ্ণৱ আহি বহৰি সত্ৰত সমবেত হৈ এনেদৰে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি গুৰুজনালৈ সেৱা জনায় ৷ হৰিদেৱ গুৰুজনাৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ চিনস্বৰূপে এনেদৰে ওৰেনিশা বন্তি জ্বলাই ৰখাটো গুৰুভক্তিৰ অনন্য নিদৰ্শন হিচাপে চিহ্নিত হৈছে ৷
সত্ৰীয়া ৰীতি-পৰম্পৰা অনুসৰি প্ৰতিবছৰে জেঠ মাহৰ অমাৱস্যা তিথিত হৰিদেৱৰ তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ পালন কৰা হয় ৷ সেইমতে শনিবাৰে সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি হৰিদেৱ গুৰুজনাৰ তিৰোভাৱ তিথি পালন কৰা হৈছে ৷ এই উপলক্ষে হৰিদেৱ গুৰুৰ অনুগামী সত্ৰসমূহত নাম-প্ৰসংগ অনুষ্ঠিত হয় ৷
বহৰি সত্ৰৰ গোন্ধ মহোৎসৱত বিশেষ অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি পাটবাউসী সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ ভাস্কৰজ্যোতি গোস্বামীয়ে কয়, "আমাৰ আদি গুৰু হৰিদেৱ গুৰুজনা স্থাপিত বহৰি সত্ৰত আজি আহিবলৈ পাই খুব আনন্দিত হৈছোঁ । আৰু আজি যি এক সুন্দৰ আধ্যাত্মিক পৰিৱেশ দেখি সঁচাকৈয়ে মই একপ্ৰকাৰ আনন্দিত হৈছোঁ । আশাকৰো হৰিদেৱ গুৰুজনাৰ মূল যি সত্ৰীয়া আদৰ্শ সেই আদৰ্শ আছিল জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণক এক সত্তা হিচাপে লৈ নৰ-নাৰী সকলোকে ধৰ্মীয় স্থানত সমস্থান দি আমি কেনেকৈ সমাজখনক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ ।"
আনহাতে, কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত বহৰি সত্ৰ পৰিচালনা সমিতিৰ সভাপতি সোমনাথ তালুকদাৰে কয়, "আজি হৰিদেৱ মহাপ্ৰভুৰ ৪৬১ সংখ্যক মহোৎসৱৰ গোন্ধ সভা । মূল তিথি কাইলৈ (শনিবাৰ) তাৰ পূৰ্বে আজি নিশা ভকতসকলে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি ৰাখে । সূৰ্যাস্তৰ পৰা পৰৱৰ্তী সূৰ্যোদয়লৈ অবিৰতভাৱে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি থাকে । এই গোটেই পৰিক্ৰমাটো আৰম্ভ হৈছিল ২৮ তাৰিখে কীৰ্তন মহোৎসৱেৰে । এই তিনিদিন কীৰ্তন মহোৎসৱ চলি গ'ল, আজি গোন্ধ মহোৎসৱ আৰু কাইলৈ মূল তিৰোভাৱ তিথি মহোৎসৱ ।"
ইফালে অনুষ্ঠানত মুখ্য বন্তি প্ৰজ্বলক হিচাপে উপস্থিত থকা বিএইচ কলেজৰ অধ্যক্ষ ডঃ ভূষণ চন্দ্ৰ পাঠকে কয়, "আচলতে এনেকুৱা অনুষ্ঠানলৈ আহিলে গোটেই সমাজখনক দেখা পাওঁ । জাত-পাত সেইবিলাক একো নাই, সকলোৱে একগোট হৈ আহিছে । আৰু এটা কথা ধৰ্মটো হ'ব লাগে মানৱীয় দৃষ্টিভংগীৰে । সেই কথাটো আমি ইয়াত দেখা পাওঁ ।"
আন এগৰাকী বিশিষ্ট অতিথি, প্ৰাক্তন আইএএছ বিষয়া হেমেন দাসে কয়, "মহাপুৰুষ শ্ৰী হৰিদেৱকতো মই ভাবোঁ তেওঁৰ নিচিনা প্ৰগতিশীল আৰু আধুনিক চিন্তাধাৰাৰ সেই সময়ৰ সমসাময়িক বিচাৰধাৰাত আমি মহাপুৰুষ বিচাৰি পোৱাটো টান হ'ব । কাৰণ আজি আমি নাৰী সবলীকৰণৰ কথা কৈ আছোঁ । প্ৰথমগৰাকী মহিলা সত্ৰাধিকাৰ তেৱেঁই কৰিছিল । অস্পৃশ্যতাৰ বিৰুদ্ধে মহাত্মা গান্ধীয়ে যি যুঁজ দিছিল ১৯ শতিকাত, কুৰি শতিকাত, কিন্তু তেওঁতো তেতিয়াই যুঁজ দিছিল ।"