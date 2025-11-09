ETV Bharat / state

বৌলচল জলপ্ৰপাতত নিৰুদ্দেশ হোৱা তিনি শিক্ষাৰ্থীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ

হাৰেংগাজাও বৌলচল জলপ্ৰপাতৰ পৰা শিলচৰ এনআইটিৰ তিনি শিক্ষাৰ্থীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ । শনিবাৰে সন্ধানহীন হৈছিল তিনিওজন ।

Dead body of three students were recovered from Harengajao Baulchal waterfall
তিনি শিক্ষাৰ্থীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 9, 2025 at 1:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং: হাৰেংগাজাও বৌলচল জলপ্ৰপাতৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ আহি শনিবাৰে নিৰুদ্দেশ হোৱা শিলচৰ এন আই টিৰ তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ মৃতদেহ দেওবাৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে । হাৰেংগাজাও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া লক্ষীধৰ শইকীয়াই নিশ্চিত কৰে এই কথা ৷ মৃত শিক্ষাৰ্থীকেইগৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাসিন্দা সৰ্বকৃতিকা সিং(২০) বিহাৰৰ ৰাধিকা (১৯) আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৌহাৰ্দ ৰয় বুলি চিনাক্ত ৷

শনিবাৰে শিলচৰ এনআইটিৰ সাতজনীয়া এটা শিক্ষাৰ্থীৰ দল ডিমা হাছাও জিলাৰ হাৰেংগাজাওলৈ আহিছিল ফুৰিবলৈ । হাৰেংগাজাওলৈ আহি সাতগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে হাৰেংগাজাওৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ নিলগত থকা বৌলচল জলপ্ৰপাতত গৈ উপস্থিত হয় দিনৰ প্ৰায় দুই বজাত আৰু তেতিয়াই সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনাটো ।

Dead body of three students were recovered from Harengajao Baulchal waterfall
উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে তিনি শিক্ষাৰ্থীৰ মৃতদেহ (ETV Bharat Assam)

অসাৱধানতাৰ ফলত এগৰাকী ছাত্ৰী জলপ্ৰপাতত পৰি যোৱাৰ ফলত তেওঁক বচাবলৈ আন এগৰাকী ছাত্ৰ আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী জলপ্ৰপাতলৈ নামি যায় । কিন্তু তিনিওগৰাকীয়েই পানীত ডুব যায় । জানিব পৰা মতে হাৰেংগাজাও বৌলচল জলপ্ৰপাতত সন্ধানহীন হোৱা তিনিওগৰাকী আছিল শিলচৰ এনআইটিৰ কম্পিউটাৰ চায়েন্স ইঞ্জিনীয়াৰিঙৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থী ।

Dead body of three students were recovered from Harengajao Baulchal waterfall
বিহাৰৰ ৰাধিকা (ETV Bharat Assam)

খবৰ লাভ কৰিয়েই হাৰেংগাজাও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া লক্ষীধৰ শইকীয়া আৰু বৃহৎ আৰক্ষীৰ দলে হাফলঙৰ পৰা এছডিআৰএফ আৰু শিলচৰৰ পৰা এনডিআৰএফৰ দল আহি তিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত জলপ্ৰপাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে সৰ্বকৃতিকা সিং নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ ।

Dead body of three students were recovered from Harengajao Baulchal waterfall
উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৌহাৰ্দ ৰায় (ETV Bharat Assam)

শনিবাৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে নিশা এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান বন্ধ ৰাখিছিল ।

Dead body of three students were recovered from Harengajao Baulchal waterfall
উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাসিন্দা সৰ্বকৃতিকা সিং (ETV Bharat Assam)

দেওবাৰে পুৱাৰ পৰা বৌলচল জলপ্ৰপাতত পুনৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে এনডিআৰএফ, এছডিআৰএফ আৰু সেনা বাহিনীয়ে । তৎপৰতাৰে অভিযান চলাই দেওবাৰে আন দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থী ক্ৰমে বিহাৰৰ ৰাধিকা (১৯) আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৌহাৰ্দ ৰয়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: বৌলচল জলপ্ৰপাতত পৰি সন্ধানহীন শিলচৰ এন আই টিৰ তিনি শিক্ষাৰ্থী

TAGGED:

NIT SILCHAR
WATERFALL IN ASSAM
NIT SILCHAR STUDENT DEATH
ইটিভি ভাৰত অসম
HARENGAJAO BAULCHAL WATERFALL

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.