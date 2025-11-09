বৌলচল জলপ্ৰপাতত নিৰুদ্দেশ হোৱা তিনি শিক্ষাৰ্থীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ
হাৰেংগাজাও বৌলচল জলপ্ৰপাতৰ পৰা শিলচৰ এনআইটিৰ তিনি শিক্ষাৰ্থীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ । শনিবাৰে সন্ধানহীন হৈছিল তিনিওজন ।
Published : November 9, 2025 at 1:33 PM IST
হাফলং: হাৰেংগাজাও বৌলচল জলপ্ৰপাতৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশ উপভোগ কৰিবলৈ আহি শনিবাৰে নিৰুদ্দেশ হোৱা শিলচৰ এন আই টিৰ তিনিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ মৃতদেহ দেওবাৰে উদ্ধাৰকাৰী দলে উদ্ধাৰ কৰে । হাৰেংগাজাও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া লক্ষীধৰ শইকীয়াই নিশ্চিত কৰে এই কথা ৷ মৃত শিক্ষাৰ্থীকেইগৰাকী উত্তৰ প্ৰদেশৰ বাসিন্দা সৰ্বকৃতিকা সিং(২০) বিহাৰৰ ৰাধিকা (১৯) আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৌহাৰ্দ ৰয় বুলি চিনাক্ত ৷
শনিবাৰে শিলচৰ এনআইটিৰ সাতজনীয়া এটা শিক্ষাৰ্থীৰ দল ডিমা হাছাও জিলাৰ হাৰেংগাজাওলৈ আহিছিল ফুৰিবলৈ । হাৰেংগাজাওলৈ আহি সাতগৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে হাৰেংগাজাওৰ পৰা তিনি কিলোমিটাৰ নিলগত থকা বৌলচল জলপ্ৰপাতত গৈ উপস্থিত হয় দিনৰ প্ৰায় দুই বজাত আৰু তেতিয়াই সংঘটিত হৈছিল এই দুৰ্ঘটনাটো ।
অসাৱধানতাৰ ফলত এগৰাকী ছাত্ৰী জলপ্ৰপাতত পৰি যোৱাৰ ফলত তেওঁক বচাবলৈ আন এগৰাকী ছাত্ৰ আৰু এগৰাকী ছাত্ৰী জলপ্ৰপাতলৈ নামি যায় । কিন্তু তিনিওগৰাকীয়েই পানীত ডুব যায় । জানিব পৰা মতে হাৰেংগাজাও বৌলচল জলপ্ৰপাতত সন্ধানহীন হোৱা তিনিওগৰাকী আছিল শিলচৰ এনআইটিৰ কম্পিউটাৰ চায়েন্স ইঞ্জিনীয়াৰিঙৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ শিক্ষাৰ্থী ।
খবৰ লাভ কৰিয়েই হাৰেংগাজাও আৰক্ষী থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া লক্ষীধৰ শইকীয়া আৰু বৃহৎ আৰক্ষীৰ দলে হাফলঙৰ পৰা এছডিআৰএফ আৰু শিলচৰৰ পৰা এনডিআৰএফৰ দল আহি তিনি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উদ্ধাৰৰ বাবে অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু সন্ধিয়াৰ ভাগত জলপ্ৰপাতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰে সৰ্বকৃতিকা সিং নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ ।
শনিবাৰ সন্ধিয়াৰ ভাগত ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱাৰ পিছতে নিশা এনডিআৰএফ আৰু এছডিআৰএফ বাহিনীয়ে উদ্ধাৰ অভিযান বন্ধ ৰাখিছিল ।
দেওবাৰে পুৱাৰ পৰা বৌলচল জলপ্ৰপাতত পুনৰ উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে এনডিআৰএফ, এছডিআৰএফ আৰু সেনা বাহিনীয়ে । তৎপৰতাৰে অভিযান চলাই দেওবাৰে আন দুগৰাকী শিক্ষাৰ্থী ক্ৰমে বিহাৰৰ ৰাধিকা (১৯) আৰু উত্তৰ প্ৰদেশৰ সৌহাৰ্দ ৰয়ৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে ।