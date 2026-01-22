গুৱাহাটীৰ স্পা-চেলুনত আৰক্ষীৰ চফৰ... ৰুজু ৫ টাকৈ গোচৰ
মহানগৰীৰ বিভিন্ন স্থানৰ স্পা-চেলুনত চলা আৰক্ষীৰ অভিযানৰ সন্দৰ্ভত ডি চি পি সম্ভৱী মিশ্ৰৰ সংবাদমেল সম্বোধন ।
Published : January 22, 2026 at 5:12 PM IST
গুৱাহাটী: দুদিন পূৰ্বে অৰ্থাৎ ২০ জানুৱাৰীত গুৱাহাটীৰ ৪ খনকৈ থানাই যৌথভাৱে কেইবাটাও স্থানত চলাইছিল অভিযান । এই অভিযানত মুঠ ১০ জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে । লগতে উদ্ধাৰ কৰে ১৩ গৰাকীকৈ ভুক্তভোগীক ৷
বৃহস্পতিবাৰে মহানগৰী গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন স্থানৰ স্পা-চেলুনত চলা আৰক্ষীৰ অভিযান সন্দৰ্ভত ডি চি পি সম্ভৱী মিশ্ৰই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি সদৰী কৰে এই কথা ।
মহানগৰ আৰক্ষীয়ে লাভ কৰা বহুদিনীয়া অভিযোগৰ ভিত্তিতে যোৱা ২০ জানুৱাৰীত ৪ খনকৈ থানাই যৌথভাৱে বিভিন্ন স্থানত চলাইছিল অভিযান । বিশেষকৈ সদাব্যস্ত মহানগৰীৰ পল্টনবজাৰ, চানমাৰি, পাণবজাৰ আৰু গীতানগৰত আৰক্ষীয়ে এই অভিযান চলাইছিল ৷ অভিযানত অনৈতিক কাৰ্যত লিপ্ত ৫ খন স্পা-চেলুনৰ প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ আহে ৷
সংবাদমেল সম্বোধন কৰি ডি চি পি সম্ভৱী মিশ্ৰই কয়, ‘‘যোৱা ২০ তাৰিখে আমি যুটীয়াভাৱে মহানগৰীৰ কেইখনমানত স্পা-চেলুনত অভিযান চলাইছিলো । এই স্পা-চেলুনকেইখনত অনৈতিক কাৰ্যকলাপ চলি থকা বুলি আমাৰ হাতত আগৰে পৰা খবৰ আছিল । চাৰিখন থানাই চলোৱা অভিযানত ৫ টাকৈ গোচৰ পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে ।’’
ডি চি পি মিশ্ৰই জনোৱা অনুসৰি আৰক্ষীৰ এই অভিযানত পাণবজাৰ থানাৰ ২৯/২০২৬ গোচৰৰ ভিত্তিত ভাৰ্গৱ হেয়াৰ বিউটি স্পা এণ্ড ইউনিছেক্স চেলুনত চলোৱা হয় অভিযান । এই চেলুনখনৰ পৰা দুজন অভিযুক্ত ক্ৰমে মেনেজাৰ মনোজ কুমাৰ ডাকুৱা আৰু স্বত্বাধিকাৰী শান্তি দাসক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় । লগতে ইয়াৰে পৰা তিনিগৰাকী ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰা হয় ।
আনহাতে গীতানগৰ থানাৰ ৭/২০২৬ গোচৰৰ ভিত্তিত মৌ স্পা চেণ্টাৰ এণ্ড বিউটি চেলুনতো চলোৱা হয় অভিযান । ইয়াৰে পৰা মুঠ ৫ গৰাকী অভিযুক্তক আটক কৰা হয় । মেনেজাৰ অসমী শৰ্মাৰ লগতে ৪ জন গ্ৰাহকক গ্ৰেপ্তাৰৰ তালিকাত আছে ৷ এই স্পা চেণ্টাৰৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় দুগৰাকী ভুক্তভোগীক ।
পল্টনবজাৰ থানাৰ ২১/২০২৬ গোচৰৰ ভিত্তিত পল্টনবজাৰ মণিপুৰী বস্তিৰ ব্লীচ(Bliss) স্পা এণ্ড ইউনিছেক্স চেলুনত চলোৱা হয় অভিযান । চেলুনখনৰ স্বত্বাধিকাৰী জ্ঞানেন্দ্ৰ তালুকদাৰৰ লগতে এগৰাকী গ্ৰাহকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ৷
২২/২০২৬ গোচৰৰ ভিত্তিত পল্টনবজাৰৰ মণিপুৰী বস্তিৰ দিব্যা বিউটি ষ্টুডিঅ’ৰ পৰা ৩ গৰাকী ভুক্তভোগীক উদ্ধাৰ কৰা হয় । অৱশ্যে ইয়াৰে অভিযুক্তগৰাকীক এতিয়ালৈকে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাই । চানমাৰি থানাৰ ৯/২০২৬ গোচৰৰ ভিত্তিত ৰাজগড়ৰ ক’লাৰছ স্পা এণ্ড বিউটি চেলুনৰ পৰা স্বত্বাধিকাৰী স্বপ্না বড়োক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হয় ।
উল্লেখ্য যে, আৰক্ষীয়ে জনোৱা অনুসৰি অপৰাধী চক্ৰটোৱে গ্ৰামাঞ্চলৰ যুৱতীসকলক টাৰ্গেট কৰি লৈছিল ৷ বিশেষকৈ ২০-৩৫ বছৰীয়া যুৱতীসকলক স্পা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ নামত বলপূৰ্বকভাৱে যৌনকৰ্মত লিপ্ত কৰোৱা বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ এনে কোনো স্পা-চেলুনৰ খবৰ পালে নাইবা ভুক্তভোগী কোনো যুৱতীৰ তথ্য লাভ কৰিলে মহানগৰ আৰক্ষীক খবৰ দিবলৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে অনুৰোধ জনাইছে ৷
