অৱসৰৰ পাছতো পোৱা নাই গ্ৰেচুইটি: অসুস্থ পিতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে ফেচবুক লাইভত সহায় বিচাৰি দুই কন্যা

অৱসৰৰ পাছতো পোৱা নাই গ্ৰেচুইটি: অসুস্থ পিতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে ফেচবুক লাইভত সহায় বিচাৰি দুই কন্যা
অৱসৰৰ পাছতো প্ৰাপ্য ধন নোপোৱাৰ বাবে জৰুৰীকালীন সময়ত চৰম হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মৰিগাঁৱৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালে ।
Published : August 3, 2026 at 11:40 AM IST|
Updated : August 3, 2026 at 11:46 AM IST
মৰিগাঁও : "মোৰ দেউতা বৰ্তমান জীৱনৰ লগত যুঁজি আছে । উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সাংঘাতিকভাৱে আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছোঁ । কোনো লোকে যদি সামান্যও সহায় কৰিব পাৰে, সেয়াও হ'ব আমাৰ কাৰণে বহুত ।" অৱসৰপ্ৰাপ্ত অসুস্থ পিতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে সহায় বিচাৰি নিশা ফেচবুক লাইভযোগে দুই কন্যাৰ আকুল আহ্বান ৷
এই ঘটনা মৰিগাঁৱৰ ৷ অৱসৰৰ পাছতো প্ৰাপ্য ধন নোপোৱাৰ বাবে জৰুৰীকালীন সময়ত চৰম হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হৈছে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ মৰিগাঁৱৰ এজন অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীৰ পৰিয়ালে । দীৰ্ঘদিন ধৰি নিগমটোত নিষ্ঠাৰে সেৱা আগবঢ়াই অৱসৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতো চন্দ্ৰকান্ত মহন্তই আজিলৈকে গ্ৰেচুইটিৰ প্ৰাপ্য ধন লাভ নকৰিলে ।
ইফালে অৱসৰপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীগৰাকী বৰ্তমান গুৰুতৰ ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে । কিন্তু অৱসৰৰ নিয়মীয়া প্ৰাপ্য গ্ৰেচুইটিৰ ধন নিগমে আদায় নিদিয়াৰ বাবে পৰিয়ালটো চৰম বিত্তীয় সংকটত পৰিছে ।
মাতৃয়ে পেঞ্চনৰ ধনেৰে কোনোমতে পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে ৷ যাৰ বাবে পিতৃৰ ব্যয়বহুল চিকিৎসাৰ কোনো পথ বিচাৰি নাপাই উপায়ন্তৰ হৈ তেওঁৰ দুই কন্যা ক্ৰমে শৰ্মিলা মহন্ত আৰু অংকিতা মহন্তই নিশা চিকিৎসালয়ৰ পৰাই ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ ওচৰত সহায় বিচাৰিবলৈ বাধ্য হৈছে ৷
ফেচবুক লাইভত দুই ভগ্নীয়ে অতি কৰুণভাৱে নিজৰ দুৰৱস্থাৰ কথা ব্যক্ত কৰি কয়, "পিতৃৰ চিকিৎসাৰ বাবে আমাক জৰুৰীভাৱে অৰ্থৰ প্ৰয়োজন । চৰকাৰ আৰু পৰিবহণ নিগমৰ ফালৰ পৰা সময়মতে প্ৰাপ্য ধন নোপোৱাৰ বাবেই আজি আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ আৰু হৃদয়বান লোকসকলৰ ওচৰত এনেদৰে সাহায্যৰ ভিক্ষা মাগিবলগীয়া হৈছে ।"
কোনো সদাশয় লোকে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোক সহায় কৰিবলৈ বিচাৰিলে তেওঁলোকৰ ৬০০৩৭৭৭৭৩৯ নাইবা ৮৪০২৯৩৬৩৮৭ দুয়োটা নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰে ৷