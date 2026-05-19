অগ্নিবীৰ, জেচিঅ' তথা অন্যান্য পদৰ বাবে উমৈহতীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা

অগ্নিবীৰ, জেচিঅ' তথা অন্যান্য পদৰ বাবে উমৈহতীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা
Published : May 19, 2026 at 1:28 PM IST
গুৱাহাটী : ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত ২০২৭ নিযুক্তি বৰ্ষৰ বাবে অগ্নিবীৰ আৰু জুনিয়ৰ কমিছনড অফিচাৰ (জেচিঅ’) তথা অন্যান্য পদৰ (অ’আৰ) নিযুক্তিৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় অনলাইন উমৈহতীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষা চমুকৈ চিইইৰ (সৰ্বভাৰতীয় উমৈহতীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষা-চমুকৈ চিইই) তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে । নাৰেংগীৰ সেনা নিযুক্তি কাৰ্যালয়ে (এআৰঅ') প্ৰকাশ কৰা বিবৃতি অনুসৰি, এই পৰীক্ষা চলিত বৰ্ষৰ ১ জুনৰ পৰা ১২ জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব ।
নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সফলতাৰে পঞ্জীয়ন কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ ১৪ দিন পূৰ্বে ভাৰতীয় সেনাৰ অফিচিয়েল নিযুক্তি ৱেবছাইট www.joinindianarmy.nic.in-ৰ পৰা তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ।
নাৰেংগীৰ সেনা নিযুক্তি কাৰ্যালয়ে পঞ্জীয়নভুক্ত সকলো প্ৰাৰ্থীকে ৩১ মে’ৰ পূৰ্বে এডমিট কাৰ্ডৰ প্ৰিণ্ট কপি গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে । উল্লেখ্য যে এই উমৈহতীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড বাধ্যতামূলক ।
আনহাতে, প্ৰাৰ্থীসকলক পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত শেহতীয়া তথা বিশদ নিৰ্দেশনাৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট নিয়মিতভাৱে পৰীক্ষা কৰিবলৈ লগতে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।
উল্লেখ্য যে অগ্নিবীৰ আঁচনি হৈছে যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে হ্ৰস্বম্যাদী নিযুক্তিৰ এক ব্যৱস্থা । ইয়াৰ কাৰ্যকাল হৈছে ৪ বছৰ । ৪ বছৰৰ পাছত এটা বেটচৰ পৰা ২৫% পৰ্যন্ত স্থায়ী কেডাৰ হিচাপে নিযুক্ত পাব পাৰে ।
ইয়াৰ বাবে এজন প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ১৭.৫ বছৰৰ পৰা ২১ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগে । অৱশ্যে বিশেষ প্ৰযুক্তিগত বা ফাৰ্মা খণ্ডৰ বাবে এই বয়স ২৩-২৫ বছৰলৈকে বৃদ্ধি কৰা হয় ।
এগৰাকী অগ্নিবীৰৰ মূলত ভূমিকা হৈছে সাধাৰণ কৰ্তব্য (General Duty, GD), প্ৰযুক্তি, কাৰ্যালয় সহায়ক বা ভঁৰাল ৰক্ষক আৰু ট্ৰেডমেন ।
এই কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এগৰাকী অগ্নিবীৰে এক বিস্তৃত 'সেৱা নিধি' ছেভাৰেন্স পেকেজৰ সুবিধা লাভ কৰে । কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে সামৰিক পেঞ্চন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ।
আনহাতে, জেচিঅ' বা অ'আৰৰ (Junior Commissioned Officers / Other Ranks) দ্বাৰা ভাৰতীয় সেনাৰ স্থায়ী, নিয়মীয়া কেডাৰক বুজোৱা হয় । ইয়াত স্থায়ী সেৱা, পেঞ্চনৰ সুবিধা আৰু সম্পূৰ্ণ কেৰিয়াৰ অগ্ৰগতি আদি অন্তৰ্ভুক্ত থাকে ।
অ'আৰত তালিকাভুক্তসকলে চিপাহী হিচাপে প্ৰৱেশ সেনাবাহিনীত অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু অনা কমিছনড ৰেংক যেনে হাবিলদাৰ হিচাপে নিজৰ সেৱা আগবঢ়াই নিয়ে ।