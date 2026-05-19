ETV Bharat / state

অগ্নিবীৰ, জেচিঅ' তথা অন্যান্য পদৰ বাবে উমৈহতীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা

নাৰেংগীৰ সেনা নিযুক্তি কাৰ্যালয়ে (এআৰঅ') প্ৰকাশ কৰা বিবৃতি অনুসৰি, এই পৰীক্ষা চলিত বৰ্ষৰ ১ জুনৰ পৰা ১২ জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব ।

CEE for Agniveer 2027
অগ্নিবীৰ, জেচিঅ' তথা অন্যান্য পদৰ বাবে উমৈহতীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 19, 2026 at 1:28 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : ভাৰতীয় সেনাবাহিনীত ২০২৭ নিযুক্তি বৰ্ষৰ বাবে অগ্নিবীৰ আৰু জুনিয়ৰ কমিছনড অফিচাৰ (জেচিঅ’) তথা অন্যান্য পদৰ (অ’আৰ) নিযুক্তিৰ বাবে সৰ্বভাৰতীয় অনলাইন উমৈহতীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষা চমুকৈ চিইইৰ (সৰ্বভাৰতীয় উমৈহতীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষা-চমুকৈ চিইই) তাৰিখ ঘোষণা কৰা হৈছে । নাৰেংগীৰ সেনা নিযুক্তি কাৰ্যালয়ে (এআৰঅ') প্ৰকাশ কৰা বিবৃতি অনুসৰি, এই পৰীক্ষা চলিত বৰ্ষৰ ১ জুনৰ পৰা ১২ জুনলৈ অনুষ্ঠিত হ’ব ।

নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে সফলতাৰে পঞ্জীয়ন কৰা প্ৰাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ ১৪ দিন পূৰ্বে ভাৰতীয় সেনাৰ অফিচিয়েল নিযুক্তি ৱেবছাইট www.joinindianarmy.nic.in-ৰ পৰা তেওঁলোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ।

CEE for Agniveer 2027
অগ্নিবীৰ, জেচিঅ' তথা অন্যান্য পদৰ বাবে উমৈহতীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা (ETV Bharat Assam)

নাৰেংগীৰ সেনা নিযুক্তি কাৰ্যালয়ে পঞ্জীয়নভুক্ত সকলো প্ৰাৰ্থীকে ৩১ মে’ৰ পূৰ্বে এডমিট কাৰ্ডৰ প্ৰিণ্ট কপি গ্ৰহণ কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে । উল্লেখ্য যে এই উমৈহতীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে এডমিট কাৰ্ড বাধ্যতামূলক ।

আনহাতে, প্ৰাৰ্থীসকলক পৰীক্ষা প্ৰক্ৰিয়াৰ সৈতে জড়িত শেহতীয়া তথা বিশদ নিৰ্দেশনাৰ বাবে ভাৰতীয় সেনাৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট নিয়মিতভাৱে পৰীক্ষা কৰিবলৈ লগতে পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ।

CEE for Agniveer 2027
অগ্নিবীৰ, জেচিঅ' তথা অন্যান্য পদৰ বাবে উমৈহতীয়া প্ৰৱেশ পৰীক্ষাৰ তাৰিখ ঘোষণা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে অগ্নিবীৰ আঁচনি হৈছে যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে হ্ৰস্বম্যাদী নিযুক্তিৰ এক ব্যৱস্থা । ইয়াৰ কাৰ্যকাল হৈছে ৪ বছৰ । ৪ বছৰৰ পাছত এটা বেটচৰ পৰা ২৫% পৰ্যন্ত স্থায়ী কেডাৰ হিচাপে নিযুক্ত পাব পাৰে ।

ইয়াৰ বাবে এজন প্ৰাৰ্থীৰ বয়স ১৭.৫ বছৰৰ পৰা ২১ বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগে । অৱশ্যে বিশেষ প্ৰযুক্তিগত বা ফাৰ্মা খণ্ডৰ বাবে এই বয়স ২৩-২৫ বছৰলৈকে বৃদ্ধি কৰা হয় ।

এগৰাকী অগ্নিবীৰৰ মূলত ভূমিকা হৈছে সাধাৰণ কৰ্তব্য (General Duty, GD), প্ৰযুক্তি, কাৰ্যালয় সহায়ক বা ভঁৰাল ৰক্ষক আৰু ট্ৰেডমেন ।

এই কাৰ্যকাল সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত এগৰাকী অগ্নিবীৰে এক বিস্তৃত 'সেৱা নিধি' ছেভাৰেন্স পেকেজৰ সুবিধা লাভ কৰে । কিন্তু তেওঁলোকৰ বাবে সামৰিক পেঞ্চন অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হোৱা নাই ।

আনহাতে, জেচিঅ' বা অ'আৰৰ (Junior Commissioned Officers / Other Ranks) দ্বাৰা ভাৰতীয় সেনাৰ স্থায়ী, নিয়মীয়া কেডাৰক বুজোৱা হয় । ইয়াত স্থায়ী সেৱা, পেঞ্চনৰ সুবিধা আৰু সম্পূৰ্ণ কেৰিয়াৰ অগ্ৰগতি আদি অন্তৰ্ভুক্ত থাকে ।

অ'আৰত তালিকাভুক্তসকলে চিপাহী হিচাপে প্ৰৱেশ সেনাবাহিনীত অন্তৰ্ভুক্ত হয় আৰু অনা কমিছনড ৰেংক যেনে হাবিলদাৰ হিচাপে নিজৰ সেৱা আগবঢ়াই নিয়ে ।

লগতে পঢ়ক :অসমত ৱাটাৰ মেট্ৰ', ঘোষণা সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ
লগতে পঢ়ক :মহানগৰত বনকৰা মহিলাৰ পৰা সাৱধান! নুনমাটিত ডাঙৰ চুৰি কাণ্ড

TAGGED:

AGNIVEER
JCO
অগ্নিবীৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
CEE FOR AGNIVEER 2027

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.