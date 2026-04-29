উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত দৰং জিলাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সফলতা

পিএমশ্ৰী মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফলাফলত আনন্দিত মঙলদৈবাসী ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 29, 2026 at 5:44 PM IST

মঙলদৈ : সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত দৰং জিলাই বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে । কলা শাখাত ৯২.৯৯ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে জিলাখন ৰাজ্যৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থানত আছে । বিশেষকৈ জিলাখনৰ চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ ফলাফল যথেষ্ট উন্নত হৈছে ।

বিশেষকৈ মঙলদৈৰ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ এক উল্লেখযোগ্য শিক্ষানুষ্ঠান পিএম শ্ৰী মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফলাফলো লেখত ল'বলগীয়া হৈছে । বিদ্যালয়খনৰ পৰা কলা শাখাত মুঠ ১৩২ গৰাকী ছাত্রী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰথম বিভাগ ৯৪ গৰাকী, দ্বিতীয় বিভাগত ৩৬ গৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগত ২ গৰাকী ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ ।

আটাইতকৈ ভাল খবৰটো হৈছে নৃতত্ত্ব বিভাগত এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছে মুবিনা জামান নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে । ইয়াৰ উপৰিও ৰেহেনা বেগম আৰু পাৰবীন চুলতানাই একেটা বিষয়তে ৯৮ নম্বৰকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

বিদ্যালয়খনৰ মুঠ ৬ গৰাকী ছাত্ৰীয়ে ডিষ্টিংচন আৰু ১৮ গৰাকী ছাত্ৰীয়ে ষ্টাৰ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে । বৃত্তিমুখী শিক্ষা শাখাত মুঠ ১৮ গৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীর্ণ হৈ প্ৰথম বিভাগত ১৪ গৰাকী আৰু দ্বিতীয় বিভাগত ৪ গৰাকী উত্তীৰ্ণ হৈছে । প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে দুটাকৈ বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰো পাবলৈ সক্ষম হৈছে । বিদ্যালয়খনৰ এই সাফল্যত মঙলদৈবাসীয়ে আনন্দিত হোৱা দেখা গৈছে ।

পিএম শ্ৰী মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ মৌচুমী চহৰীয়াই এই ফলাফল সম্পৰ্কে কয়, "এই বিদ্যালয়খনৰ এটি গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস আছে । আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফলাফল আগৰে পৰাই ভাল । ৩ বছৰৰ পৰা উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ১০০ শতাংশ হৈ আছে । যোৱা বছৰ আমাৰ বিদ্যালয়খন স্থানান্তৰিত কৰিব লগা হ'ল । বৰ্তমান আমি অস্থায়ীভাৱে ইয়াত বহুতো অসুবিধাৰ মাজত আছোঁ । কিন্তু ইমান অসুবিধাৰ মাজতো ছাত্ৰীসকলে ইমান কষ্ট কৰি পঢ়ি বিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে । তাৰ কাৰণে মই বিদ্যালয়খনৰ মুৰব্বী হিচাপে যথেষ্ট সুখী । মোৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী যিসকল আছে আটাইয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰে । আটাইৰে সহায় সহযোগিতাত বিদ্যালয়ৰ কামবোৰ পৰিচালিত হয় । বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, কৰ্মচাৰীসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ । ইয়াত সকলোৰে অৰিহণা আছে । চৰকাৰী বিদ্যালয় এখনেও যে এনেধৰণৰ ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে সেইটো আমাৰ বিদ্যালয়ে আজি প্ৰমাণ কৰি দিলে । নৃতত্ত্ব বিষয়টোত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পোৱাটো সঁচাকৈ গৌৰৱৰ কথা ।"

দেওমৰনৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফলাফল (ETV Bharat)

একেদৰে মঙলদৈ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত আশানুৰূপ ফলাফল লাভ কৰিছে । বিদ্যালয়খনৰ পৰা কলা শাখাত ১৩৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে ১৩৪ গৰাকী উৰ্ত্তীণ হৈছে । ৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ডিষ্টিংচন, ২৬ গৰাকীয়ে ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিজ্ঞান শাখাত ৪৭ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ১০০ শতাংশ । বৃত্তিমুখী শিক্ষা শাখাত ২৭ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে ২৬ গৰাকী উৰ্ত্তীণ হৈছে ।

ছিপাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ ফলাফল (ETV Bharat)

আনফালে লেঙেৰীয়াঝাৰ কৃষক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা এইবাৰ পৰীক্ষাত ১২ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । আটাইকেইগৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে । ইয়াৰে ৪ গৰাকীয়ে ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । লক্ষণীয়ভাৱে আৰম্ভণিৰে পৰা বিদ্যালয়খনত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ বাৰ ১০০ শতাংশ । জিলাখনৰ আন কেইবাখনো চৰকাৰী বিদ্যালয়ত এইবাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ১০০ শতাংশ । তাৰ ভিতৰত আছে ছিপাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়, দেওমৰনৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মঙলদৈ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আদি । এই ফলাফল নিশ্চিতভাৱে জিলাখনৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল: চাৰিওটা শাখাতে ছাত্ৰতকৈ ছাত্ৰীৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ সৰ্বাধিক, কোন কোন জিলাই দখল কৰিলে শীৰ্ষস্থান ?

সম্পাদকৰ পচন্দ

