উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত দৰং জিলাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সফলতা

উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত দৰং জিলাৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ সফলতা
পিএমশ্ৰী মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফলাফলত আনন্দিত মঙলদৈবাসী ।
Published : April 29, 2026 at 5:44 PM IST
মঙলদৈ : সদ্যঘোষিত উচ্চতৰ মাধ্যমিক চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলত দৰং জিলাই বিশেষ গুৰুত্ব লাভ কৰিছে । কলা শাখাত ৯২.৯৯ শতাংশ উত্তীৰ্ণৰ হাৰেৰে জিলাখন ৰাজ্যৰ ভিতৰতে দ্বিতীয় স্থানত আছে । বিশেষকৈ জিলাখনৰ চৰকাৰী মাধ্যমৰ বিদ্যালয়ৰ ফলাফল যথেষ্ট উন্নত হৈছে ।
বিশেষকৈ মঙলদৈৰ স্ত্ৰী শিক্ষাৰ এক উল্লেখযোগ্য শিক্ষানুষ্ঠান পিএম শ্ৰী মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ফলাফলো লেখত ল'বলগীয়া হৈছে । বিদ্যালয়খনৰ পৰা কলা শাখাত মুঠ ১৩২ গৰাকী ছাত্রী পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰথম বিভাগ ৯৪ গৰাকী, দ্বিতীয় বিভাগত ৩৬ গৰাকী আৰু তৃতীয় বিভাগত ২ গৰাকী ছাত্ৰী উত্তীৰ্ণ ।
আটাইতকৈ ভাল খবৰটো হৈছে নৃতত্ত্ব বিভাগত এই বিদ্যালয়খনৰ পৰা ৰাজ্যৰ ভিতৰত সৰ্বোচ্চ নম্বৰ লাভ কৰিছে মুবিনা জামান নামৰ ছাত্ৰীগৰাকীয়ে । ইয়াৰ উপৰিও ৰেহেনা বেগম আৰু পাৰবীন চুলতানাই একেটা বিষয়তে ৯৮ নম্বৰকৈ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
বিদ্যালয়খনৰ মুঠ ৬ গৰাকী ছাত্ৰীয়ে ডিষ্টিংচন আৰু ১৮ গৰাকী ছাত্ৰীয়ে ষ্টাৰ নম্বৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে । বৃত্তিমুখী শিক্ষা শাখাত মুঠ ১৮ গৰাকী ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীর্ণ হৈ প্ৰথম বিভাগত ১৪ গৰাকী আৰু দ্বিতীয় বিভাগত ৪ গৰাকী উত্তীৰ্ণ হৈছে । প্ৰতিগৰাকী ছাত্ৰীয়ে দুটাকৈ বিষয়ত লেটাৰ নম্বৰো পাবলৈ সক্ষম হৈছে । বিদ্যালয়খনৰ এই সাফল্যত মঙলদৈবাসীয়ে আনন্দিত হোৱা দেখা গৈছে ।
পিএম শ্ৰী মঙলদৈ নগৰ বালিকা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ মৌচুমী চহৰীয়াই এই ফলাফল সম্পৰ্কে কয়, "এই বিদ্যালয়খনৰ এটি গৌৰৱোজ্জ্বল ইতিহাস আছে । আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ফলাফল আগৰে পৰাই ভাল । ৩ বছৰৰ পৰা উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ১০০ শতাংশ হৈ আছে । যোৱা বছৰ আমাৰ বিদ্যালয়খন স্থানান্তৰিত কৰিব লগা হ'ল । বৰ্তমান আমি অস্থায়ীভাৱে ইয়াত বহুতো অসুবিধাৰ মাজত আছোঁ । কিন্তু ইমান অসুবিধাৰ মাজতো ছাত্ৰীসকলে ইমান কষ্ট কৰি পঢ়ি বিদ্যালয়লৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিলে । তাৰ কাৰণে মই বিদ্যালয়খনৰ মুৰব্বী হিচাপে যথেষ্ট সুখী । মোৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী যিসকল আছে আটাইয়ে যথেষ্ট কষ্ট কৰে । আটাইৰে সহায় সহযোগিতাত বিদ্যালয়ৰ কামবোৰ পৰিচালিত হয় । বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, কৰ্মচাৰীসকলকো মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ । ইয়াত সকলোৰে অৰিহণা আছে । চৰকাৰী বিদ্যালয় এখনেও যে এনেধৰণৰ ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰে সেইটো আমাৰ বিদ্যালয়ে আজি প্ৰমাণ কৰি দিলে । নৃতত্ত্ব বিষয়টোত আমাৰ বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে অসমৰ ভিতৰতে সৰ্বোচ্চ নম্বৰ পোৱাটো সঁচাকৈ গৌৰৱৰ কথা ।"
একেদৰে মঙলদৈ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়েও উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত আশানুৰূপ ফলাফল লাভ কৰিছে । বিদ্যালয়খনৰ পৰা কলা শাখাত ১৩৬ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে ১৩৪ গৰাকী উৰ্ত্তীণ হৈছে । ৩ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীয়ে ডিষ্টিংচন, ২৬ গৰাকীয়ে ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । বিজ্ঞান শাখাত ৪৭ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । বিজ্ঞান শাখাত উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ১০০ শতাংশ । বৃত্তিমুখী শিক্ষা শাখাত ২৭ গৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বিপৰীতে ২৬ গৰাকী উৰ্ত্তীণ হৈছে ।
আনফালে লেঙেৰীয়াঝাৰ কৃষক উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা এইবাৰ পৰীক্ষাত ১২ গৰাকী শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । আটাইকেইগৰাকীয়ে প্ৰথম বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈছে । ইয়াৰে ৪ গৰাকীয়ে ষ্টাৰ নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । লক্ষণীয়ভাৱে আৰম্ভণিৰে পৰা বিদ্যালয়খনত উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণৰ বাৰ ১০০ শতাংশ । জিলাখনৰ আন কেইবাখনো চৰকাৰী বিদ্যালয়ত এইবাৰ উত্তীৰ্ণৰ হাৰ ১০০ শতাংশ । তাৰ ভিতৰত আছে ছিপাঝাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়, দেওমৰনৈ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, মঙলদৈ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় আদি । এই ফলাফল নিশ্চিতভাৱে জিলাখনৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ মানৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
