বিশিষ্ট সাহিত্যিক-শিক্ষাবিদ ফুলেন্দ্ৰনাথ চহৰীয়ালৈ 'দৰং ৰত্ন’ সন্মান
ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ উত্তৰণৰ বাবে কাম কৰি অহা মহীৰূহক প্ৰদান কৰি অহা হৈছে এই সন্মান । অহা ৩১ মে'ত প্ৰদান কৰা হ’ব এই সন্মান ৷
Published : April 28, 2026 at 9:00 AM IST
মঙলদৈ : দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান 'দৰং ৰত্ন' প্ৰদান কৰা হ'ব জিলাখনৰ বিশিষ্ট সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক, অসম চৰকাৰৰ অৱসৰী শিক্ষা বিষয়া ফুলেন্দ্ৰনাথ চহৰীয়া (৯৩)ক । সমাজৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত অনবদ্য অৱদান আগবঢ়োৱা জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি একোগৰাকীক এই সন্মান প্ৰদান কৰি আহিছে জিলা সাহিত্য সভাই ।
অহা ৩১ মে'ত মঙলা নগৰ শতদল সাহিত্য সভাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিতব্য় এক গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত এই সন্মান প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ সভাপতি অক্ষয় কুমাৰ নাথে সদৰী কৰিছে । অলপতে দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত সম্পাদক মৃণাল কুমাৰ ৰাজবংশীয়ে এই সন্মান প্ৰদান কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে । দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ সম্পাদক মৃণাল ৰাজবংশীয়ে কয়, "দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ 'দৰং ৰত্ন’ সন্মান জিলাখনৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতিৰ উত্তৰণৰ বাবে কাম কৰি অহা এগৰাকী মহীৰূহক প্ৰদান কৰা হয় ।"
সম্পাদক মৃণাল কুমাৰ ৰাজবংশীয়ে কয়, "২০১৮ বৰ্ষৰ পৰা এই সন্মান জিলা সাহিত্য সভাই প্ৰদান কৰি আহিছে । কেইবাগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিক এই সন্মান প্ৰদান কৰা হৈছে । এইবেলি দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক,পৰৱৰ্তী সময়ত সভাপতিৰ আসন অলংকৃত কৰা, দৰং জিলাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানৰ গুৰিধৰোঁতা, অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ অৱসৰী বিষয়া, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ফুলেন্দ্ৰনাথ চহৰীয়াক এইবাৰ 'দৰং ৰত্ন' সন্মান প্ৰদান কৰিবলৈ দৰং জিলা সাহিত্য সভাই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।"
১৯৩৪ চনৰ ১২ এপ্ৰিলত মঙলদৈ ভেবাৰঘাটত ফুলেন্দ্ৰনাথ চহৰীয়াৰ জন্ম হয় । মঙলদৈ টাউন বালক প্রাথমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষা জীৱন আৰম্ভ কৰা চহৰীয়াই মহকুমাত প্রথম/জিলাত দ্বিতীয় হৈ বৃত্তি লাভ কৰে । ১৯৫৪ চনৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত উত্তীর্ণ হয় । মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা ১৯৫৭ চনত আইএ উত্তীৰ্ণ হয় । চহৰীয়াই ১৯৬৯-৭০ চনত গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিষত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে ।
ফুলেন্দ্ৰনাথ চহৰীয়াই মঙলদৈ চৰকাৰী হাইস্কুলৰ ছাত্ৰসভাৰ সম্পাদক হিচাপে ৰাজহুৱা দায়িত্ব আৰম্ভণি কৰিছিল । চহৰীয়াই ১৯৫১ চনত স্কাউটিং দলত যোগদান কৰে । ১৯৫৩-৫৪ চনত 'ইয়ং স্পোর্টিং'নামেৰে ফুটবল দল গঠন কৰে । ১৯৫৩ চনত সদৌ মঙলদৈ ৰঙালী বিহু সম্মিলন স্থাপন কৰি সম্পাদকৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ লগতে ১৯৫৪ চনত পশ্চিম মঙলদৈ কৃষ্টি সংঘ গঠন কৰি সম্পাদক হৈছিল । ১৯৫৬ চনত মঙলদৈ ফুটবল এছ'চিয়েচন ,পাছলৈ মঙলদৈ ক্ৰীড়া সন্থাৰ সদস্য নির্বাচিত হয় । ১৯৬৯ চনত মঙলদৈ টাউন ক্লাবৰ ফুটবল সম্পাদক হিচাপেও দায়িত্ব কৰে ফুলেন্দ্ৰনাথ চহৰীয়াই ।
১৯৭৩ চনত মঙলদৈ সাহিত্য পৰিষদ গঠন আৰু সম্পাদক নির্বাচিত হৈ দায়িত্ব গ্রহণ কৰে । পাছলৈ এইখন পৰিষদেই দৰং জিলা সাহিত্য সভাৰূপে স্বীকৃত (১৯৮২)হয় । ১৯৭৪ চনত অসম সাহিত্য সভাৰ ৪১ তম মঙলদৈ অধিৱেশনৰ অন্যতম সম্পাদক ৰূপে নির্বাচিত হৈ কাৰ্য সম্পাদন কৰে । ২০০৬-২০০৮ কাৰ্যকালৰ বাবে দৰং জিলা কলিতা জনগোষ্ঠী সম্মিলনৰ সভাপতি।
কর্মজীৱন :
১৯৫৪ চনত মঙলদৈ মহকুমাধিপতিৰ কাৰ্যালয়ত কাৰ্যালয় সহায়ক হিচাপে তেওঁ যোগদান । ১৯৭০ চনত এপিএছচিৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হৈ বিষয় শিক্ষক হিচাপে পদোন্নতি লাভ কৰে । ১৯৭৬ চনত অসম লোকসেৱা আয়োগৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচিত হৈ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক ৰূপে লখিমপুৰ জিলাত কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে । ১৯৮২ চনত কাছাৰ জিলাৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শক ৰূপে বদলি হয় । ১৯৯৩ চনত দৰং জিলাৰ বিদ্যালয় পৰিদর্শক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি ১৯৯৪ চনত অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে ।
সাহিত্য় চৰ্চা :
২০০৯ চনত তেওঁৰ প্রৱন্ধমালা 'শৰৎ বৈভৱ',২০১৪ চনত 'চিত্তৰঞ্জিনী বহ্নিকন্যা' প্রকাশ । দৰং সাহিত্য় সভাৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান 'দৰং ৰত্ন' ইতিমধ্যে জিলাখনৰ কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তিক প্ৰদান কৰা হৈছে । এই সন্মান সাহিত্য একাডেমীৰ অনুবাদ বঁটা প্ৰাপক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, সংস্কৃত পণ্ডিত প্ৰভাত শৰ্মা শাস্ত্ৰী, বিশিষ্ট লোকসংস্কৃতিৰ গৱেষক, গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ লোক-সংস্কৃতি বিভাগৰ প্ৰাক্তন মুৰব্বী অধ্যাপক ড৹ নবীন চন্দ্ৰ শৰ্মা, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বুৰঞ্জীবিদ, প্ৰাক্তন বিধায়ক, মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগৰ প্ৰাক্তন মূৰব্বী অধ্যাপক ড৹ নগেন্দ্ৰ নাথ শৰ্মা, অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন উপ-সভাপতি, কবি, গীতিকাৰ সাহিত্যাচাৰ্য অধ্যাপক ইদ্ৰিছ আলীক প্ৰদান কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক:অধ্যাপক ডঃ অতনু নাথলৈ বিজ্ঞান জগতৰ অস্কাৰস্বৰূপ 'বেকথ্ৰু প্ৰাইজ-২০২৬'
পহিলা ব'হাগত অসম সাহিত্য সভাৰ 'নিজৰ দিন' : সন্মান জনাব জ্যেষ্ঠজনক