ETV Bharat / state

নাৱেৰে শিক্ষাৰ্থীৰ বিপদসংকুল আলোক সন্ধানী যাত্ৰা

প্ৰতিটো যাত্ৰাতেই আতংক । বেঁকী নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ দাবী ।

Dangerous Boat Journey of Students in Kalgachia Barpeta
কলগাছিয়াত নাৱেৰে শিক্ষাৰ্থীৰ বিপদসংকুল আলোক সন্ধানী যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 10, 2026 at 4:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

জনীয়া: বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ খাৰবাল্লীত আজিও যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্য়াহত আছে । মৰণত শৰণ দি দৈনিক পাৰাপাৰ হয় হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজ ।

জিলাখনৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত খাৰবাল্লী অঞ্চলত আজিও বেঁকী নদী পাৰ হ'বলৈ যন্ত্ৰচালিত নাওখনেই একমাত্ৰ ভৰসা হৈ আছে । প্ৰতিদিনে শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, চাকৰিয়াল, কৃষক তথা সাধাৰণ ৰাইজে বিপদসংকুলভাৱে এই নাৱেৰে নদী পাৰাপাৰ হ'বলৈ বাধ্য হৈছে । স্থানীয় লোকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, নদীত সোঁত বেছি হ'লে বা বতৰ বেয়া হ'লেই নাও যাত্ৰা অধিক বিপদজনক হৈ পৰে । মাজে সময়ে নাও দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । ফলত প্ৰতিটো যাত্ৰাই আতংকৰ মাজেৰে সম্পন্ন কৰিবলগীয়া হয় ।

কলগাছিয়াত নাৱেৰে শিক্ষাৰ্থীৰ বিপদসংকুল আলোক সন্ধানী যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

বিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰা কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাক লৈ অভিভাৱকসকলক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে । ইফালে, বেঁকী নদীৰ ওপৰত স্থায়ী দলং নথকা বাবে অঞ্চলটোত জৰুৰীকালীন সেৱাও ব্যাহত হৈছে । অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'লেও অগ্নিনিৰ্বাপক বাহন সময়মতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে । একেদৰে অসুস্থ বা সংকটজনক ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো দুৰ্ভোগ সৃষ্টি হয় । বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়ত পৰিয়ালৰ লোকসকলে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় অসহনীয় সমস্যাৰ । বেঁকী নদীৰ ওপৰত দলং নথকা বাবে অঞ্চলটোত জৰুৰীকালীন সেৱাও ব্যাহত হৈছে । উপযুক্ত যাতায়ত ব্যৱস্থা নথকাৰ ফলত বহু ক্ষেত্ৰত আধাবাটতেই প্ৰসূতিৰ প্ৰসৱ হোৱাৰ ঘটনাও ঘটিছে । সেইবাবে ৰাইজে অতি শীঘ্ৰেই বেঁকী নদীত দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে ।

কলগাছিয়াত নাৱেৰে শিক্ষাৰ্থীৰ বিপদসংকুল আলোক সন্ধানী যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে ক্ষোভেৰে কয়, "এইদৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰসকলে টুলুঙা নাৱেৰে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে । তিনি বছৰ পূৰ্বে ইয়াতেই নাৱৰ পৰা পৰি এটি ৯ বছৰীয়া ছাত্ৰৰ মৃত্য়ু হৈছিল । এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে থাকে । নিশা ১০ বজাৰ পিছত নাও চলাচল বন্ধ হৈ পৰে । উপযুক্ত যাতায়ত ব্যৱস্থা নথকাৰ ফলত বহুক্ষেত্ৰত আধাবাটতেই প্ৰসূতিৰ প্ৰসৱ হোৱাৰ ঘটনাও ঘটিছে । আনকি কেতিয়াবা নাৱতেই প্ৰসৱ কৰাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে । আনকি সময়মতে চিকিৎসা নোপোৱাত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ দৰে হৃদয়বিদাৰক ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । এই এবুৰি সমস্য়াৰে চৰাঞ্চলৰ মানুহে বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে ।"

Dangerous Boat Journey of Students in Kalgachia Barpeta
কলগাছিয়াত নাৱেৰে শিক্ষাৰ্থীৰ বিপদসংকুল আলোক সন্ধানী যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

দীৰ্ঘদিন ধৰি বেঁকী নদীৰ এই অংশত অঞ্চলবাসীয়ে এখন স্থায়ী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাই আহিছে ৷ কিন্তু এতিয়াও কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ বৃদ্ধি পাইছে । সেয়ে ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে বেঁকী নদীৰ ওপৰত এখন স্থায়ী দলং নিৰ্মাণ কৰি অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ যাতায়ত, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।

লগতে পঢ়ক:অভাৱেই আবিষ্কাৰৰ মূল ! পানী বাঢ়িলে ওপৰলৈ, কমিলে তললৈ নামি যোৱা কলিযুগৰ খুঁটাবিহীন ‘ৰামসেতু’

দলং নাই, বাঁহৰ সাঁকোৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ

TAGGED:

বিপদসংকুল যাত্ৰা
বেঁকী নদী
ইটিভি ভাৰত অসম
POOR COMMUNICATION
DANGEROUS BOAT JOURNEY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.