নাৱেৰে শিক্ষাৰ্থীৰ বিপদসংকুল আলোক সন্ধানী যাত্ৰা
প্ৰতিটো যাত্ৰাতেই আতংক । বেঁকী নদীৰ ওপৰত দলং নিৰ্মাণৰ দাবী ।
Published : July 10, 2026 at 4:47 PM IST
জনীয়া: বৰপেটা জিলাৰ কলগাছিয়াৰ খাৰবাল্লীত আজিও যন্ত্ৰচালিত নাৱেৰে বিপদসংকুল যাত্ৰা অব্য়াহত আছে । মৰণত শৰণ দি দৈনিক পাৰাপাৰ হয় হাজাৰ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ লগতে সাধাৰণ ৰাইজ ।
জিলাখনৰ কলগাছিয়া ৰাজহ চক্ৰৰ অন্তৰ্গত খাৰবাল্লী অঞ্চলত আজিও বেঁকী নদী পাৰ হ'বলৈ যন্ত্ৰচালিত নাওখনেই একমাত্ৰ ভৰসা হৈ আছে । প্ৰতিদিনে শতাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, চাকৰিয়াল, কৃষক তথা সাধাৰণ ৰাইজে বিপদসংকুলভাৱে এই নাৱেৰে নদী পাৰাপাৰ হ'বলৈ বাধ্য হৈছে । স্থানীয় লোকসকলৰ অভিযোগ অনুসৰি, নদীত সোঁত বেছি হ'লে বা বতৰ বেয়া হ'লেই নাও যাত্ৰা অধিক বিপদজনক হৈ পৰে । মাজে সময়ে নাও দুৰ্ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । ফলত প্ৰতিটো যাত্ৰাই আতংকৰ মাজেৰে সম্পন্ন কৰিবলগীয়া হয় ।
বিদ্যালয়লৈ অহা-যোৱা কৰা কণ কণ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সুৰক্ষাক লৈ অভিভাৱকসকলক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে । ইফালে, বেঁকী নদীৰ ওপৰত স্থায়ী দলং নথকা বাবে অঞ্চলটোত জৰুৰীকালীন সেৱাও ব্যাহত হৈছে । অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হ'লেও অগ্নিনিৰ্বাপক বাহন সময়মতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হ'ব নোৱাৰে । একেদৰে অসুস্থ বা সংকটজনক ৰোগীক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ ক্ষেত্ৰতো দুৰ্ভোগ সৃষ্টি হয় । বিশেষকৈ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলক চিকিৎসালয়লৈ নিয়াৰ সময়ত পৰিয়ালৰ লোকসকলে সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় অসহনীয় সমস্যাৰ । বেঁকী নদীৰ ওপৰত দলং নথকা বাবে অঞ্চলটোত জৰুৰীকালীন সেৱাও ব্যাহত হৈছে । উপযুক্ত যাতায়ত ব্যৱস্থা নথকাৰ ফলত বহু ক্ষেত্ৰত আধাবাটতেই প্ৰসূতিৰ প্ৰসৱ হোৱাৰ ঘটনাও ঘটিছে । সেইবাবে ৰাইজে অতি শীঘ্ৰেই বেঁকী নদীত দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত এজন স্থানীয় ব্য়ক্তিয়ে ক্ষোভেৰে কয়, "এইদৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰসকলে টুলুঙা নাৱেৰে যাতায়ত কৰিবলগীয়া হৈছে । তিনি বছৰ পূৰ্বে ইয়াতেই নাৱৰ পৰা পৰি এটি ৯ বছৰীয়া ছাত্ৰৰ মৃত্য়ু হৈছিল । এনেকুৱা দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে থাকে । নিশা ১০ বজাৰ পিছত নাও চলাচল বন্ধ হৈ পৰে । উপযুক্ত যাতায়ত ব্যৱস্থা নথকাৰ ফলত বহুক্ষেত্ৰত আধাবাটতেই প্ৰসূতিৰ প্ৰসৱ হোৱাৰ ঘটনাও ঘটিছে । আনকি কেতিয়াবা নাৱতেই প্ৰসৱ কৰাবলগীয়া পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হৈছে । আনকি সময়মতে চিকিৎসা নোপোৱাত ৰোগীৰ মৃত্যুৰ দৰে হৃদয়বিদাৰক ঘটনাও সংঘটিত হৈছে । এই এবুৰি সমস্য়াৰে চৰাঞ্চলৰ মানুহে বসবাস কৰিবলগীয়া হৈছে ।"
দীৰ্ঘদিন ধৰি বেঁকী নদীৰ এই অংশত অঞ্চলবাসীয়ে এখন স্থায়ী দলং নিৰ্মাণৰ দাবী জনাই আহিছে ৷ কিন্তু এতিয়াও কোনো স্থায়ী পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰাত ক্ষোভ বৃদ্ধি পাইছে । সেয়ে ৰাইজে অতি শীঘ্ৰে বেঁকী নদীৰ ওপৰত এখন স্থায়ী দলং নিৰ্মাণ কৰি অঞ্চলটোৰ হাজাৰ হাজাৰ লোকৰ যাতায়ত, শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যসেৱাৰ সমস্যাৰ স্থায়ী সমাধান কৰাৰ বাবে চৰকাৰক দাবী জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক:অভাৱেই আবিষ্কাৰৰ মূল ! পানী বাঢ়িলে ওপৰলৈ, কমিলে তললৈ নামি যোৱা কলিযুগৰ খুঁটাবিহীন ‘ৰামসেতু’