৮ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
দেওবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ কেনে যাব ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব..
Published : November 8, 2026 at 5:10 AM IST
মেষ ৰাশি : আপোনাৰ দিন প্ৰায় ভাল সফল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেম সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আমদানি-ৰপ্তানি ভাল সফল হʼব ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব বন্ধু-বৰ্গৰ লগত ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণত সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব, সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : আপুনি নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চা কৰাৰপৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আৰু লাভ হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : আজি আপুনি কিছুসময়ৰ বাবে অকলে আৰু নিৰ্জনে থাকিবলৈ বিচাৰিব । আপুনি শান্ত বা মধুৰ বাক্যই শুনোতাসকলৰ পৰা উৎসাহিত হʼব ৷ আজি ধ্যান বা যোগ কৰা ভাল, তেতিয়া প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : আজি আপোনাৰ কর্ম ব্যৱসায়ত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব, খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
কন্যা ৰাশি আনন্দময় দিন হʼব|প্রিয় দিন হʼব|ভাগ্য ভাল হʼব|পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেম সম্পর্ক ভাল হʼব|কার্য্যত মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ,লক্ষ্য সফল হʼব ৷
তুলা ৰাশি: আজি পৰিয়ালৰ লগত প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব, প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ খঙৰ কাৰণ সম্পর্কত প্ৰভাৱ হ’ব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকি কৰিব ৷ তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে, অধিক তৰ্ক-বিতৰ্ক নকৰিব ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
ধনু ৰাশি: আমদানি-ৰপ্তানিত সফল হʼব ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব বন্ধু-বৰ্গৰ লগত ৷ পৰিয়ালৰ লগত আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ দিন প্ৰায় ভাল সফল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি: দিন ভাল হʼব ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু বন্ধু-বৰ্গ,কার্য-ব্যৱসায়ত সফল লাভ কৰিব ৷ কার্য কর্মত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ এই যাত্রাই ব্যৱসায়ত সফলতা আনিব ৷
কুম্ভ ৰাশি : আপুনি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাত গুৰুত্ব দিব ৷ আহাৰ খোৱাৰ আগত বা খোৱা বস্তু লোৱাৰ আগত, শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আৰু কেঁচুৱাক পৰিষ্কাৰ কৰাৰ পাছত চাবোনেৰে হাত ধোঁৱা আদি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাত মনোযোগ দিব ৷
মীন ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব, অধিক বেছি কার্যত মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব, লক্ষ্য সফল হʼব ৷ কার্য জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷