জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
Published : August 6, 2026 at 5:06 AM IST
মেষ ৰাশি: আপুনি মন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব ৷ সময়ত কার্য কৰাত সফল হʼব ৷ আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, তথাপিও ধৈৰ্যশীল হৈ কার্য কৰিব ৷ লাভৱান হ’ব ৷
বৃষ ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কাৰণে ভালে নাযাব পাৰে । সকলো ধৰণৰ দুঃশ্চিন্তাই আপোনাক আগুৰি ধৰিব । শাৰীৰিক সমস্যাত ভুগিব পাৰে । প্ৰিয়জনৰ সৈতে আপোনাৰ মতানৈক্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যাৰ ফলত আপোনাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ প্ৰতিকূল হৈ উঠিব । আজি আপুনি নিজৰ কাম শেষ কৰিব পৰা নোৱাৰা হ’ব । অধিক ব্যয়ৰ যোগ আছে । কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ পিছতো ভাল ফল নোপোৱাৰ বাবে আপুনি বিষণ্ণ হৈ পৰিব পাৰে । বিশৃংখল পৰিস্থিতিক এৰাই চলিবলৈ কোনো গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে ভালকৈ ভাবি-চিন্তি ল’ব ।
মিথুন ৰাশি: আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কোনো হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহ দিয়া, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ আনক বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আনন্দময় দিন হʼব ৷ কিন্তু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ অন্যথা দিনটোত বিপদ হোৱাৰ আশংকাই দেখা দিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ভোজন-পানৰ ক্ষেত্ৰত মনোযোগ দিয়া উচিত ।
সিংহ ৰাশি: আজি আপুনি নিজৰ বহুদিনীয়া প্ৰেমক পাব পাৰে ৷ আপুনি পত্নীক সুন্দৰ উপহাৰ দিব ৷ আপোনাৰ আৰ্ট আৰু নতুন অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷
কন্যা ৰাশি: আজি বহু লাভ আৰু সফলতাৰ দিন ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে অলপো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত মনেৰে থাকি কর্ম কৰক ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকলে সফলতা পাব ৷
তুলা ৰাশি: আপোনাৰ প্ৰায় ভাল দিন ৷ আপুনি আজি নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাব ৷ নতুন কাপোৰ, পোছাক কিনিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ কিছু লাভ কৰাৰ সপোন দেখিব ৷ প্ৰায় ভাল দিন ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিনটো তেতিয়া ভাল হʼব ৷ তথাপিও এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত নহʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷
ধনু ৰাশি: আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমে ভাল ফলাফল আনিব ৷ বন্ধু আৰু প্ৰেমিকৰ সৈতে পার্টি কৰা হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ দিনটো প্ৰায় ভালেই যাব ৷
মকৰ ৰাশি: কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত বন্ধুবৰ্গৰ লগত আৰু ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি: বিপদৰ আশংকা থকা কৰ্ম সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ তথাপিও আপোনাৰ আলোচনা পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ কিন্তু আপুনি বিফলতা নাপায়, সফল হʼব ৷
মীন ৰাশি: মিশ্রিত খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ দৃঢ় নিশ্চয়তা স্বত্বেও বিশৃংখলতাই দেখা দিব পাৰে । নিৰ্দেশনাৰ ওপৰত ভৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় ল'ব ৷ নহ’লে আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব ৷ আপুনি কর্মত মনোযোগ দিব ৷ নতুন পৰিকল্পনা নকৰিব ৷