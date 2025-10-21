বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : October 21, 2025 at 4:45 AM IST
মেষ ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ আপোনাৰ আজি ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টী কৰিবলৈ মন হৈ পৰিব । শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব, জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেম সম্পর্কক মনোযোগ দিব ৷
বৃষ ৰাশি : বৌদ্ধিক আলোচনাৰ পৰা দূৰত থাকক । আজিৰ দিনটো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অল্প কঠিন হ’ব যেন অনুমান হয় । মন চিন্তাম্বিত হৈ থাকিব । পেট অসুখ আদিয়ে উদ্বিগ্ন কৰি ৰাখিব । কিন্তু দুপৰীয়াৰ পিছত, বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব । মানসিকভাৱেও চাপমুক্ত হ’ব । আপোনাৰ কামে প্ৰশংসা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । সংগীৰ পৰা ভাল খবৰ লাভ কৰিব ।
মিথুন ৰাশি : আজি জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ৷ বিপদাশঙ্কা কৰ্ম সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ আজি আপুনি সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে স্বাস্থ্য ভাল ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাত সফল হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ অধিক তৰ্ক-বিতৰ্ক নকৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷ টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : জীৱনত পৰিৱৰ্তনশীল অৱস্থাৰ সম্মুখীন হʼব পাৰে ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ সৰু যাত্রা আনন্দময় হʼব ৷
তুলা ৰাশি : কিয়নো এই দিন বিপদাশঙ্কা নহয়, কিন্তু কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব, প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব আৰু লাভৱান হʼব ৷
ধনু ৰাশি : কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ আজি আপুনি কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব, প্ৰায় সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সফলতা পাব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব, প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ভাল ফল হʼব ৷ আপুনি আপোনাৰ পছন্দ কার্য-ব্যৱসায়ত যোগদান কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, লাভ হʼব ৷ আপোনাৰ দিন প্ৰায় ভাল, সফল হʼব ৷ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
মীন ৰাশি : আজি আপুনি সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷