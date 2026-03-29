ব্যৱসায়ত সফলতা...সন্তানৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তা, চাওক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলে কি কয়

ব্যৱসায়ত সফলতা...সন্তানৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তা, চাওক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফলে কি কয়
আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ? দিনটোত কি কৰিব, কি নকৰিব ? জানক দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে ৷
Published : March 29, 2026 at 7:24 AM IST
মেষ ৰাশি: সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কৰ্তব্য ৷ বন্ধুৰ সৈতে পাৰ্টী হ’ব পাৰে ৷ প্ৰতিযোগিতা বা অধ্যয়নমূলক কামত ভাগ ল’ব পাৰে । সন্তানৰ সফলতাৰ বাবে দিনটো আনন্দময় হʼব ৷
বৃষ ৰাশি: অৰ্থিক চিন্তা বাঢ়িব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ মানসিক চিন্তা হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা সাৱধানে খৰচ কৰিব ৷ টকা জমা কৰক ৷ নতুন কার্য-ব্যৱসায়ত নিশ্চয়তা থাকিব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল দেখা যায় ৷
মিথুন ৰাশি: আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিয়ক ৷ কর্মত ব্যস্ততা বাঢ়িব ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ আনন্দিত ফল লাভ হʼব ৷ ওপৰৱালাৰ প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷
ককৰ্ট ৰাশি: ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব আৰু বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷ আনক সহায় সাহায্য কৰিব পাৰে । নতুন দায়িত্ব লাভৰ সম্ভাৱনা ৷
সিংহ ৰাশি: টকা-পইচাৰ নিশ্চয়তা থাকিব ৷ নতুন ব্যৱসায়ৰ পৰা উপাৰ্জন ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷ টকা ৰাহি -খৰচ কম ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ,লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিলে সফল হʼব ৷
কন্যা ৰাশি: কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ সন্ধিয়ালৈ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কাম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায়ীসকল লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
তুলা ৰাশি: আজি আপুনি নিজৰ শিল্প প্ৰতিভা বিকাশ কৰিব পাৰিব ৷ আজি আপোনাৰ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ আপোনাৰ ভাগ্য প্ৰায় ভাল দেখা যায় ৷ নিজৰ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: খেলুৱৈ, অভিযন্তাৰ আজি প্ৰিয় দিন হʼব ৷ সুনাম বাঢ়িব ৷ অধিক মনোযোগ প্ৰদান কৰিলে কৰ্মত সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ আপুনি নিজৰ উপাৰ্জনক লৈ সুখী হ’ব ৷ কর্ম জীৱনত ভাল ফল পাব ৷
ধনু ৰাশি: আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ কৰিব ৷ বন্ধু বা প্ৰিয়জনৰ লগত পাৰ্টী হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ দিনটো প্ৰায় ভাল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি: নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ শিক্ষার্থীয়ে উত্তম ফল লাভ কৰিব ৷ নতুন শিক্ষা লাভৰ ক্ষেত্ৰত ভাল হ’ব ৷
কুম্ভ ৰাশি: আপুনি আজি সক্ৰিয় হৈ থাকিব ৷ আপুনি সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ প্ৰিয় দিন হʼব ৷ বিবাহিতৰ বাবে দিনটো ভাল ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু ভ্ৰমণ হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ দিনটো আনন্দময় হʼব ৷
মীন ৰাশি: আজি আপুনি আমন্ত্ৰণ লাভ কৰিব পাৰে ৷ বন্ধু বা প্ৰিয়জনৰ লগত পাৰ্টী হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ দিনটো প্ৰায় ভাল হʼব ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ সময় কটাব ৷