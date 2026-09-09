কোন ৰাশিৰ লোকে সফলতা লাভ কৰিব, কোন ৰাশিৰ লোকে কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব... সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে

কোন ৰাশিৰ লোকে সফলতা লাভ কৰিব, কোন ৰাশিৰ লোকে কৰ্মত ব্যস্ত থাকিব... সকলো জানক দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে
আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : September 9, 2026 at 4:54 AM IST
- মেষ ৰাশি : আজি আপুনি নতুন ব্যৱসায়ৰ চিন্তা কৰিব পাৰে ৷ আপুনি প্ৰেম সম্পর্কত মিল নাখায় ? প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব পাৰে ৷ সৰু যাত্রা বা মন্দিৰ ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : আপুনি আপোনাৰ নিজৰ ব্যৱসায় মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত অশান্তি হʼব পাৰে ৷
- কৰ্কট ৰাশি : পুৰণি বন্ধু আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্ক লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত লক্ষ্য সফল হʼব ৷ আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব, বিঘিনিবোৰ আঁতৰ হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ আজি কঠিন দিন হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ শিক্ষার্থীৰ অধ্যয়নত মনোযোগ দিব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
- কন্যা ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব আৰু বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
- তুলা ৰাশি : আপুনি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ লগত কি জড়িত হʼব ৷ খোৱাৰ বা খোৱা বস্তু লোৱাৰ আগত, শৌচাগাৰ ব্যৱহাৰ কৰাৰ পাছত আৰু কেঁচুৱাক পৰিষ্কাৰ কৰা বা সলনি কৰাৰ পাছত চাবোনেৰে হাত ধোৱা আদি পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ লগত জড়িত ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : আজি আপুনি নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ মানসিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷
- মকৰ ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, কিন্তু বন্ধুৰ লগত যুদ্ধত জড়িত হৈ পৰিব পাৰে ৷ ভালপোৱা প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব, কিন্তু নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ আজি বিপদাশঙ্কা নহয়, দিন প্ৰায় ভাল হʼব ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ প্রতিযোগিতাত সফল হʼব ৷ সৌন্দৰ্য্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজ-পোছাক কিনিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প লোৱা উচিত ৷
- মীন ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ যদি আপুনি টকাখিনি ভৱিষ্যতৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেংকত জমা ৰাখে, তেন্তে দীৰ্ঘ সময়ৰ কাৰণে সেই টকাখিনিৰ পৰা লাভবান হ’ব ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ আজি আপোনাৰ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব ৷