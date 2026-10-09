আজি ৯ অক্টোবৰ : ৰাশিফল অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আপোনাৰ বাবে আজিৰ দিনটো কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে সকলো জানক ৷
Published : October 9, 2026 at 11:50 AM IST
মেষ ৰাশি: আজি আপুনি নিৰুদ্বিগ্ন হৈ থাকিব ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ আপোনাৰ বাবে প্ৰায় ভাল দিন ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপন ৷ নিজৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সকলোতে সহায় কৰিব ৷ নতুন বন্ধুবৰ্গৰ বিচাৰ হ’ব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব স্থাপন ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
বৃষ ৰাশি: আপোনাৰ বাবে কঠিন দিন হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত অধিক মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ কৰ্মত উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ সফল হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা ৷ নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা ৷ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ কৰ্মত সুফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, তেহে সফল হ’ব ৷
মিথুন ৰাশি: আপোনাৰ আবেগে আপোনাক পৰাজিত কৰিব নোৱাৰে, বিশেষকৈ মহিলাসকলৰ সৈতে কথা পতাৰ সময়ত এই কথা মনত ৰাখিব ৷ মহিলাতকৈয়ো আজি আপোনাৰ বাবে অধিক বিপজ্জনক হ’ল পানী । পুখুৰী, নদী আদিৰ পৰা দূৰৈত থাকক । সুৰাপান নকৰিব ৷ পিছলৈ ক্ষতি হ’ব পৰা কোনো কাম নকৰিব । অত্যধিক চিন্তাই সমগ্ৰ দিনটো ভাৰাক্ৰান্ত কৰি ৰখাৰ সম্ভাৱনা ৷ টোপনি ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা ৷ টোপনি ক্ষতিয়ে স্বাস্থ্যৰ ক্ষতি কৰিব পাৰে । পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে বিবাদত লিপ্ত নহ’ব । ভ্ৰমণৰ পৰা বিৰত থাকক ৷
কৰ্কট ৰাশি: প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷ মন ৰোমাঞ্চকৰ হৈ থাকিব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ ৷ প্ৰায় ভাল আৰু আনন্দৰে ভৰা এটা দিন ৷ বজাৰ কৰিবলৈ গ’লে সীমিত পৰিমাণৰ ধন নিয়ক ৷ খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷
সিংহ ৰাশি: আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ আবেলিলৈ এক সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ আবেলিলৈ আপোনাৰ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ জীৱনটো ভাল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: আজি আপোনাৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ প্ৰায় সফলতাৰে ভৰা এটা দিন ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতি লাভৰ যোগ ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ নতুন কৰ্ম-লক্ষ্য প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা ৷ নিজৰ ব্যৱসায়, কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সফলতা লাভ ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন ৷ প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক উন্নত ৷
তুলা ৰাশি: সকলো দিন একে নহয় ৷ আজি আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ কৰ্মত উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ সফল হ’ব ৷ আজি কোনো লাভৰ যোগ বা ক্ষতিৰ সম্ভাৱনা নাই । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ সুফল লাভ ৷ বন্ধু অথবা প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে পাৰ্টি হ’ব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰক ৷ দিনটো প্ৰায় ভালেৰে, সফলভাৱে পাৰ হ’ব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ।
ধনু ৰাশি: পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পর্ক স্থাপন ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ ৷ আনন্দৰে ভৰা দিন ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে বাহিৰলৈ গ’লে সাৱধানে গাড়ী চলাওক ৷ আপোনাৰ বাবে প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন ৷
মকৰ ৰাশি: প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ ৷ আনন্দৰে ভৰা দিন ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ ৷
কুম্ভ ৰাশি: আজি আপুনি নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ ভালপোৱা, প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত অশান্তিৰ সম্ভাৱনা ৷
মীন ৰাশি: আপোনাৰ সপোনবোৰ সফল হোৱাৰ দিশত ৷ আপুনি যদিহে কবি, সাহিত্যিক, মৃৎশিল্পী বা চিত্ৰশিল্পী হয়, তেন্তে নিজৰ নিজৰ যুঁজত নামি পৰক ৷ ব্যৱসায়ীসকলৰ ক্ষেত্ৰত নতুন কাম আৰম্ভ কৰাৰ বাবে সু-সময় ৷ বিদেশত ব্যবসায় কৰিব বিচাৰিলে আগবাঢ়ক ৷ কামৰ পৰা অব্যাহতি লৈ অলপ কলাসুলভ কামত মন দিয়ক ৷ বনভোজ আয়োজনৰ বাবে উচিত সময় ৷ বন্ধুৰ সৈতে ফুৰিবলৈ যাব পাৰে ৷ প্ৰেয়সীৰ সৈতে চিনেমা চাবলৈ যাব পাৰে ৷ সামাজিক স্থিতিত উন্নতিৰ যোগ ৷