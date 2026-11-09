জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে দিনটোৰ ৰাশিফল ৷ আপোনাৰ সোমবাৰৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব, সেয়া ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানক ৷
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
Published : November 9, 2026 at 5:17 AM IST
- মেষ ৰাশি: আজি নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধিৰ নামত ব্যয় হ’ব ৷ ভালপোৱা, প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে ভ্ৰমণ কৰাৰ সময়ত আনন্দৰে তথা সুস্থিৰে গাড়ী চলাব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন ৷
- বৃষ ৰাশি: সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰি প্ৰেমৰ সম্পর্কত গুৰুত্ব দিব ৷ আনন্দৰে ভৰা দিন ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷
- মিথুন ৰাশি: আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে প্ৰায় ভাল আৰু লাভৱান হ’ব ৷
- কৰ্কট ৰাশি: আপোনাৰ বাবে কঠিন দিন হ’ব পাৰে ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্মবিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷
- সিংহ ৰাশি: পুৰণি ইচ্ছাৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ পৰৰ বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব । টকা-পইচা জমা কৰিব ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷
- কন্যা ৰাশি: আজি আপোনাৰ বাবে এটা সক্ৰিয় দিন ৷ মানসিক চিন্তাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত ব্যস্ত থকাৰ মাজতে প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- তুলা ৰাশি: পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন ৷ প্রিয় দিন ৷ নাম-সুনাম লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি: আজিৰ দিনটোতে পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন হ’ব ৷ প্রিয় দিন ৷ নাম-সুনাম লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷
- ধনু ৰাশি: যিকোনো কঠিন কামত সহজতে সফলতা লাভ কৰিব ৷ আপোনাৰ সৈতে একাধিক ব্যক্তিৰ সংযোগ হ’ব ৷ নিজৰ পছন্দৰ কাৰ্যই তাত সহায় কৰিব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- মকৰ ৰাশি: পুৰণি ইচ্ছাৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰায় সফলতাৰে ভৰা দিন ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷ দিনটো ভালেৰে যাব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷
- কুম্ভ ৰাশি: বিপদৰ আশংকা নাই ৷ কিন্তু কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ কিন্তু বন্ধুৰ সৈতে কাজিয়াত লিপ্ত হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফলতা ৷ কৰ্মত উন্নত ফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷
- মীন ৰাশি: আজি কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ যিকোনো সৎ কৰ্মত আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা পাব ৷ আপুনি এবাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত তাত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰক । বন্ধুৰ সৈতে আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সৰু ভ্ৰমণৰ যোগ ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন ৷