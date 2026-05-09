জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
Published : May 9, 2026 at 5:00 AM IST
মেষ ৰাশি: নতুন শিক্ষা অধ্যয়নৰ প্ৰতি আগ্ৰহ জন্মিব ৷ শিক্ষার্থীৰ ক্ষেত্ৰত শুভ দিন ৷ প্রিয় দিন ৷ নাম-সুনাম লাভ ৷ শান্ত হৈ থাকক ৷
বৃষ ৰাশি: আনন্দময় খবৰৰ দিন ৷ পৰিয়াল বা প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পার্টী হ’ব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হ’ব ৷ কর্মৰ খাতিৰত বাহিৰলৈ সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ এই যাত্রা কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ পৰিয়ালৰ লোকসকলৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ ব্যৱসায় আৰু কর্মত ব্যস্ত হʼব ৷
মিথুন ৰাশি: কোনো পৰিস্থিতি সম্বন্ধে কোনোবাই নেতিবাচক তথ্য দিলে তেওঁৰ পৰা দূৰৈত থাকক । যদি সকলো ভাল বুলি ভাবে, তেতিয়া সকলো ভালেই হ’ব । ইতিবাচক হৈ থাকক । নহ’লে নেতিবাচক মনোভাৱ, আৰ্থিক কষ্ট আৰু আপুনি সন্মুখীন হোৱা আটাইবোৰ সমস্যাই আপোনাক ভুল পথত লৈ যাব । যাৰ ফলত শেষত ধৈৰ্য হেৰাব পাৰে । শান্ত হৈ থাকক আৰু নিৰাশাবাদীসকলৰ পৰা দূৰৈত থাকক । সকলো প্ৰকাৰ উদ্বেগ আৰু নেতিবাচক মনোভাৱ দূৰ কৰিবলৈ ধ্যান আৰু প্ৰাৰ্থনা কৰিবই লাগিব । আপোনাৰ যদি পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত কোনো চিকিত্সা কৰাবলগীয়া থাকে, তেতিয়াহ’লে তাৰ দিন পিছুৱাই দিয়ক আৰু এৰ’বিক ক্লাছৰ পৰা ছুটী লওঁক ।
কৰ্কট ৰাশি: বিবাহিতৰ বাবে এটা ভাল দিন ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ ৷ আনন্দময় দিন ৷ সাৱধানে গাড়ী চলাওক ৷ প্ৰায় ভাল, আনন্দময় দিন ৷
সিংহ ৰাশি: আপোনাৰ ইফালে-সিফালে আজি আপুনি নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ পাব ৷ কিন্তু সেই পৰামর্শ ভালেই হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷ নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
কন্যা ৰাশি: হঠাতে হোৱা ব্যয় আৰু হজম সম্বন্ধীয় সামান্য অসুস্থতাৰ যোগ আছে । ক্ৰোধ নিয়ন্ত্ৰণত ৰাখক । উত্তপ্ত আলোচনাৰ সৃষ্টি হ’ব পৰা পৰিস্থিতি এৰাই চলক, কাৰণ এই আলোচনাৰ পৰাই তৰ্ক-বিতৰ্ক আৰু কাজিয়া-বিবাদৰ সৃষ্টি হ’ব । পঢ়ুৱৈসকলৰ কাৰণে আৰু যিসকলে বৌদ্ধিক কৰ্মকাণ্ডৰ সৈতে জড়িত, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো লেহেমীয়া আৰু আমনিদায়ক ৷ ধৈৰ্য ধৰি থাকক, সকলো দিন সমান নাযায় । আজি গোটেই দিন আপুনি যি উদ্বেগৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব, সেয়া অকস্মাতে কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা প্ৰিয়জনক লগ পোৱাৰ পিছত দূৰ হৈ যাব । শ্বেয়াৰ বজাৰত বিনিয়োগৰ বাবে দিনটো অনুকূল নহয় ।
তুলা ৰাশি: পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ কাঠৰ বস্তু নতুনকৈ ক্ৰয় কৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ পুত্ৰী-শিশুৰ সফলতাৰ বাবে আনন্দময় দিন ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতি হ’ব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি হʼব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আজি উৎসাহপূৰ্ণ আৰু আনন্দপূৰ্ণ এটা দিন । আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে সৌভাগ্যশালী । আপোনাৰ আনন্দপূৰ্ণ মনোভাৱে সকলো দিশতো প্ৰভাৱ পেলাব ৷ সেয়ে আপুনি আজি সকলো প্ৰকাৰৰ আনন্দদায়ক আলোচনাত অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু আনন্দদায়ক সংগ উপভোগ কৰিব । যিসকল বন্ধুৰ সৈতে আজিকালি সাক্ষাৎ নহয়, তেওঁলোকক লগ ধৰিবলৈ আপুনি মনৰ পৰা প্ৰয়াস কৰিব । তেওঁলোকক লগ ধৰিলে আপোনাৰ জাগতিক লাভহে হ’ব, কিয়নো তেওঁলোকৰ সৈতে আপুনি হয়তো নতুন কোনো উদ্যোগ আৰম্ভ কৰি দিব পাৰে । আজিৰ সময়টো বৰ ভাল, কিয়নো আজি আপোনাৰ সম্পদ বৃদ্ধি পাব আৰু লগতে কৰ্মক্ষেত্ৰত সফলতা পাব । গ্ৰহৰ অৱস্থানে কয় যে, সৰু-সুৰা সুখকৰ ভ্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ধনু ৰাশি: আপুনি কিছুসময়ৰ বাবে অকলে আৰু নিৰ্জন থাকিবলৈ বিচাৰিব । শান্ত বা মধুৰ বাক্য শুনোতাসকলৰ পৰা উৎসাহিত হʼব ৷ আজি ধ্যান বা যোগ কৰা ভাল প্রয়োজন ৷ তেতিয়া প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি: আজিৰ দিনটো প্ৰাৰ্থনা কৰি আৰম্ভ কৰিলে ভাল লাগি থাকিব ৷ আজি কোনো ধৰ্মীয় আচাৰ পালন কৰিব পাৰে । আপোনাৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশ ইতিবাচক হৈ থাকিব । বন্ধু আৰু প্ৰিয়জনৰ পৰা উপহাৰ পাব পাৰে । কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ প্ৰভাৱ সকলো ক্ষেত্ৰত প্ৰবলভাৱে পৰিব । আপোনাৰ কামত আপোনাৰ ঊৰ্ধ্বতনসকল সন্তুষ্ট হ’ব । অনুকূল পৰিস্থিতিৰ সুযোগ লৈ আপুনি নিজৰ কামবোৰ সফলভাৱে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব । আপুনি মানসিকভাৱে আৰামত থাকিব ।
কুম্ভ ৰাশি: আজি শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ভাগৰুৱা হৈ থাকিব । পৰিয়ালৰ লোকৰ সৈতে কাজিয়া-বিবাদত লিপ্ত হ’ব পাৰে । ধন বিনিয়োগ কৰাৰ সময়ত আৰু আইনী বিষয়ক লৈ কাম কৰাৰ সময়ত সতৰ্ক থাকিব । অতিৰিক্ত ব্যয় হ’ব পাৰে । ব্যক্তিগত ক্ষতি হোৱাৰ পিছতো আপুনি লাভবান হৈ থাকিব । নিজৰ কথা আৰু খঙৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ ৰাখক । দুৰ্ঘটনাৰ সম্ভাৱনা ৷
মীন ৰাশি: আপুনি ধৈৰ্যশীল, সহনশীল ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ নিন্দা আৰু নিৰুৎসাহিত, পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ হানিকাৰক আলোচনাই জীৱনত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷