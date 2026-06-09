হনুমানজীৰ আৰ্শীবাদত কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকা আজি লাভবান হ’ব, কর্মক্ষেত্রত পদোন্নতি লাভ কৰিব, জানো আহক...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ মঙলবাৰৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : June 9, 2026 at 3:11 AM IST
- মেষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ সন্ধিয়া সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়াটো ভাল, আনন্দৰে সময় পাৰ হ’ব ৷
- বৃষ ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ বন্ধুৰ আগত মনৰ দুঃচিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : নিজৰ জীৱন বিকাশিত কৰা দিন ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ ব্যৱসায়ত খৰচো বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফল হʼব ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
- সিংহ ৰাশি : খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷ ভাগ্য ভাল ৷ নতুন কাম আৰম্ভ নকৰিব ৷
- কন্যা ৰাশি : মন পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ যথেষ্ট চেষ্টা কৰিব ৷ বিচাৰধাৰা আৰু আলোচনাৰ বহুত লাভ হʼব ৷ কার্য জীৱনত বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ তথাপিও ধৈৰ্যশীল হৈ কার্য কৰিব, লাভৱান হ’ব ৷
- তুলা ৰাশি : কঠোৰ কাৰ্য সহজতে কৰিব পাৰিব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ নকৰিব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ৷ ৰোমাঞ্চকৰ মন হৈ পৰিব । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : এটা সাধাৰণ দিন ৷ সকলোবোৰ গতানুগতিক ৷ হাতত যি আছে তাতে সন্তুষ্ট থাকক ৷ আইনী কাগজত বিশেষকে সম্পত্তিৰ বিষয়ৰ কাগজত চহী কৰোতে বিশেষ সাৱধান হ’ব ৷
- মকৰ ৰাশি : কর্মত প্ৰবল হেঁচা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব । তথাপিও আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ তথাপিও কিছু সময়ত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷
- মীন ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়/কর্মত মনোযোগ দিব ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব লাগিব, তেহে সফল হʼব ৷