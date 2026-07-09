ETV Bharat / state

বৃষ ৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে বিপদৰ আশংকা নাই, মীন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যয় বৃদ্ধি... আৰু কি আছে দিনটোৰ ৰাশিফলত

আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত, সেয়া দিনটোৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানি লওক ৷

DAILY HOROSCOPE
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 9, 2026 at 5:42 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

মেষ ৰাশি: পুৰণি ইচ্ছাৰ প্ৰতি আসক্ত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ পৰক বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ৷ টকা-পইচা জমা কৰিব ৷ টকা-পইচাৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিতি ৷

বৃষ ৰাশি: নিজৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ এই দিনটোত বিপদৰ আশংকা নাই ৷ কিন্তু নিজৰ ব্যৱসায়ক বিপদত পেলোৱাটো নিবিচাৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় নকৰিব ৷

মিথুন ৰাশি: যিকোনো সৎ কৰ্মত আপুনি কোনো পলম নকৰাকৈ সফলতা পাব ৷ সেই ফল পাবলৈ আপুনি কৰ্মত মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব ৷ আপুনি এবাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ পিছত তাত উপনীত হ’বলৈ পৰিশ্ৰম কৰক । লক্ষ্যত উপনীত হৈ আপুনি আনন্দ অনুভৱ কৰিব ৷

কৰ্কট ৰাশি: এই দিনটো নাৰীৰ বাবে সৌভাগ্যময় হʼব ৷ আপোনাৰ সম্পত্তিৰ আৰু ঘৰৰ পৰা লাভৱান হʼব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত কটোৱা সময় ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত শুভ ৷ এইটো দিনত ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ লাভৱান হʼব ৷

সিংহ ৰাশি: আজি আপোনাৰ নতুন, সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ আনন্দ লাগিব ৷ প্ৰত্যাহ্বানৰ সম্মুখীন হʼব ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম-ব্যৱসায়ত ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷

কন্যা ৰাশি: আজি আপোনাৰ ভয়, নিৰাপত্তাহীন আৰু অনিশ্চয়তাৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰিব ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ সেইবাবে তেওঁলোকক স্পষ্টকৈ কওঁক যে আপুনি নৈতিক শুদ্ধতা বজাই ৰাখিবলৈ প্ৰতিজ্ঞাবদ্ধ আৰু তাক কোনেও ভংগ কৰিব নোৱাৰে । তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷

তুলা ৰাশি: আজি নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ ওপৰত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ কিছু ধন খৰচ হʼব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ নতুন সাজ-পোছাক কিনিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ।

বৃশ্চিক ৰাশি: সৰু-সুৰা দুৰ্বলতাবোৰ আওকাণ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে তাক লৈ বাদ-বিবাদ আৰম্ভ হʼব ৷ সেইবাবে খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখিব ৷ পৰচৰ্চ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷

ধনু ৰাশি: ব্যৱসায়ত লক্ষ্যত সফলতা ৷ ব্যৱসায় ডাঙৰ কৰাত দেশৰ বাহিৰত সফলতা পাব ৷ উত্তমৰূপে কথোপকথন কৰা আৱশ্যক, সফল হʼব ৷ উচিত সময়ত কার্য কৰিলে লক্ষ্য সফল হʼব ৷

মকৰ ৰাশি: নিজৰ ওপৰত থকা আশ্বাস, ভৰসাই লক্ষ্যত সফল কৰি তুলিব ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷

কুম্ভ ৰাশি: আজি পাৰ্টিৰ কোনো কাৰণ নাই ৷ বন্ধু আৰু প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পার্টি হʼব পাৰে ৷ বন্ধুবৰ্গৰ বিয়া বা নতুন বস্তুৰ পার্টি হʼব ৷ আজি ভাগ্য ভাল ৷ আপোনাৰ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফল হʼব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷

মীন ৰাশি: আপোনাৰ আজি গ্ৰহ প্ৰায় ভাল ৷ টকা-পইচা অনিশ্চিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ সাৱধানে টকা-পইচা খৰচ কৰক ৷

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ
দিনটোৰ ৰাশিফল
DAILY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.