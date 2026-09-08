কেনেদৰে পাৰ হ’ব মঙলবাৰৰ দিনটো ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব জানি লওক ৷
Published : September 8, 2026 at 4:31 AM IST
মেষ ৰাশি: স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হ’ব ৷ আজি মন ৰোমাঞ্চকৰ হৈ থাকিব ৷ নতুন ব্যৱসায়ত হাত দিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত শুভ ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ ৷
বৃষ ৰাশি: প্রিয় দিন ৷ নাম আৰু সুনাম লাভ ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু বন্ধু-বৰ্গ, কার্য-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ বাবে আনন্দময় দিন হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় আনন্দপূৰ্ণ হ’ব ৷
মিথুন ৰাশি: আজিৰ দিনটোত আপুনি মিশ্ৰিত ফল লাভ কৰিব ৷ যিমানেই ভাগৰুৱা হৈ নাথাকক কিয়, আলোচনা-বৈঠকত ভাল ফল দেখুৱাব পাৰিব ৷ আপোনাৰ কৰ্মদক্ষতা আৰু কষ্ট আপোনাৰ কামত প্ৰতিফলিত হ’ব ৷ আপোনাৰ সহযোগীসকলৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব ৷ ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধি হ’ব যদিও সেয়া হাতত জমা ৰখাৰ দায়িত্ব আপোনাৰ নিজৰ ৷ পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত দিনটো আনন্দৰে পাৰ হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: টকা-পইচাৰ অনিশ্চিতি ৷ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷ আপুনি ধৈৰ্যশীল, সহনশীল ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
সিংহ ৰাশি: ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ কৰ্মবিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ পেছাদাৰী কামত অধিক বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিনটো ভালেৰে যাব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় আনন্দপূৰ্ণ হ’ব ৷
তুলা ৰাশি: আনন্দময় দিন ৷ পৰিয়ালৰ লগতে প্ৰেমাস্পদৰ সৈতে থকা সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷ নতুন ব্যৱসায় আৰু বন্ধুবৰ্গৰ বিচাৰ হ’ব পাৰে, কার্য-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত গুৰুত্ব দিয়ক ৷ সংযোগত সফলতা লাভ ৷ বিবাহিতসকলৰ বাবে আজিৰ দিনটো ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নৈশ আহাৰ গ্ৰহণ ৷ সমগ্ৰ দিনটো আনন্দৰে পাৰ হ’ব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ সপ্তাহৰ আৰম্ভণিতে স্বাস্থ্য ভাল, সপ্তাহৰ অন্তত অনুকূল ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷
ধনু ৰাশি: আপোনাৰ প্ৰায় দিনটো ভালদৰেই পাৰ হʼব ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ যোগ ৷ আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই এইক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ৷ নতুন বন্ধু লাভ ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰিব ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ বাবে যিকোনো সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত গুৰুত্ব দিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় আনন্দপূৰ্ণ হ’ব ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে আপুনি সফলতা লাভ কৰিব ৷
কুম্ভ ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে এটা সক্ৰিয় দিন ৷ মানসিক চিন্তাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ তথাপিও প্ৰায় সফল হ’ব ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন ৷ নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত ব্যস্ত থাকিলেও প্ৰেমৰ সম্পর্কত গুৰুত্ব দিয়ক ৷
মীন ৰাশি: টকা-পইচাৰ নিশ্চিতি ৷ নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য প্ৰদানৰ সম্ভাৱনা ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা ভাল আমদানি ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোগ স্থাপনৰ যোগ ৷ আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই এইক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ৷