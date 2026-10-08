আজিৰ দিনটোত কি কৰিব পাৰিব আৰু কি কাম কৰা অনুচিত... জানক দিনটোৰ ৰাশিফলত
ইটিভি ভাৰত অসমৰ সৈতে বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোৰ ৰাশিফল জানক ৷
Published : October 8, 2026 at 5:05 AM IST
মেষ ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে ৰসহীন আৰু আকৰ্ষণহীন হৈ থাকিব । সৰু-সুৰা অসুস্থতাই আপোনাক আমনি দি থাকিব ৷ যাৰ ফলত আপুনি এলেহুৱা, ভাগৰুৱা আৰু শক্তিহীন অনুভৱ কৰিব ৷ শৰীৰচৰ্চা কৰাৰ অধিক প্ৰয়োজন নাই ৷ বিশ্ৰাম লোৱা, অৱসৰৰ সময় অতিবাহিত কৰাটো অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ । ভ্ৰমণৰ দিন পিছুৱাই দিয়ক, কাম শেষ কৰাৰ কাৰণে অ’ত-ত’ত দৌৰি ফুৰাৰ সলনি আৰাম কৰক । দুশ্চিন্তাই আপোনাক আগুৰি ধৰি আছে, গতিকে কামৰ পৰা কিছু সময় বিৰতি লওক ৷ আপোনাৰ মন ভালে নথকাৰ বাবে প্ৰিয়জনৰ সৈতে মতবিৰোধ ঘটিব পাৰে ৷ সন্তানৰ বা নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ থাকিব । সাৱধানে থাকিব ৷
বৃষ ৰাশি: আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে মধ্যমীয়া ৷ নিজৰ ইচ্ছানুযায়ী দিনটো যিমান পাৰে ভাল কৰি তুলিব পাৰে । আপোনাৰ মানসিক স্থিৰতা আৰু প্ৰবল ইচ্ছাশক্তিৰ বলত দিনটো আৰু জটিল হৈ নাথাকে । নিজে যিমান ভালকৈ কাম কৰিব, সিমানেই ভাল ফল পাব । দিশাহীনভাৱে অ’ত-ত’ত ঘূৰি ফুৰাৰ সলনি কাম কৰি যাওঁক । যিমান পাৰে ভালকৈ কাম কৰক আৰু আত্মবিশ্বাসৰ সৈতে আগবাঢ়ি যাওঁক । পিতৃৰ পৰা কোনো লাভ আৰু উপকাৰ পাব । যদি আপুনি নিজেই এজন পিতৃ, তেন্তে নিজৰ সন্তানৰ সৈতে গম্ভীৰ অথচ উদাৰভাৱে কথা পাতক । খেল আৰু খেলুৱৈসকলৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো বৰ ভাল । আপুনি যদি খেলুৱৈ, তেন্তে আপুনি নিজৰ খেল দেখুৱাই সকলোকে আচৰিত কৰি দিব ।
মিথুন ৰাশি: হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ কৰিব ৷ যিজন ধৈৰ্যশীল, তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷ আপোনাৰ কৰ্মজীৱনত অশান্তিৰ সৃষ্টি হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত প্রতিযোগিতাৰ সন্মুখীন হ’ব পাৰে, কিন্তু বিফল হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: এক নতুন সক্ৰিয় দিন ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত উন্নত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷
সিংহ ৰাশি: আজি আপোনাৰ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হ’ব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কৰ্ম কৰক, সফল হ’ব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা, এবাৰ গ্ৰহণ কৰা সিদ্ধান্ত পালন কৰা উচিত ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব ৷
কন্যা ৰাশি: পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন ৷ আপোনাৰ বাবে প্ৰায় ভাললগা, আনন্দময় এটা দিন ৷ আজি আপুনি আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ নিজৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ পৰাপক্ষত শান্ত হৈ থাকক ৷ সন্তানৰ মন ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
তুলা ৰাশি: প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি চিন্তাধাৰাবোৰ উন্নত হ’ব ৷ কৰ্মত পদোন্নতিৰ যোগ ৷ প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷ প্ৰায় ভালেৰে দিনটো পাৰ হ’ব ৷ ঈশ্বৰে নিজৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আজি নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ ৷ কিন্তু দিনটোৰ অন্তত কোনো ৰোগ-পীড়াত ভূগিব পাৰে ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷
ধনু ৰাশি: আজি নিজৰ ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত সুফল ৷
মকৰ ৰাশি: স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ পৰিয়ালৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ঔষধৰ ব্যয় বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ ৰোগ-পীড়া হ’ব পাৰে ৷ তেনেকুৱা হ’লে সদায় যোগ-অনুশীলন কৰাটো ভাল ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হ’ব ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
কুম্ভ ৰাশি: পৰিয়াল উপাসনাত কেতিয়াও বাধা আহিবলৈ নিদিব ৷ পৰিয়ালৰ লোকসকলে ভালদৰে যত্ন লোৱাৰ বাবে প্ৰশংসা কৰক । আবেলিলৈ কৰ্মজীৱন উন্নত হোৱাৰ যোগ ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ দিনটোৰ শেষত খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷
মীন ৰাশি: নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰক ৷ খং-ৰাগৰ পৰা আঁতৰি থকাসকল সফল হ’ব ৷