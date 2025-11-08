বৃষ ৰাশিৰ লোকৰ পদোন্নতিৰ যোগ, তুলা ৰাশিৰ লোকে নতুন ব্যৱসায়ত হাত দিব পাৰে... জানক কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো

বৃষ ৰাশিৰ লোকৰ পদোন্নতিৰ যোগ, তুলা ৰাশিৰ লোকে নতুন ব্যৱসায়ত হাত দিব পাৰে... জানক কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : November 8, 2025 at 5:06 AM IST
মেষ ৰাশি: ভাল সুযোগ লাভৰ যোগ ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায়ত হাত দিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷ নতুন ব্যৱসায়ত হাত দিব পাৰে ৷ দিনটো প্ৰায় সফলতাৰে পাৰ হ’ব ৷
বৃষ ৰাশি: কন্যা-শিশুৰ সফলতাৰ বাবে দিনটো আনন্দময় হ’ব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতিৰ যোগ ৷ টকা-পইচা লাভৰ যোগ ৷ নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য লাভ কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হ’ব ৷ অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব ৷ ভাল বেতন লাভ ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
মিথুন ৰাশি: আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ বিপৰীত লিংগৰ ব্যক্তিৰ সৈতে ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক স্থাপনৰ যোগ ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব ৷ শান্ত হৈ থাকি কৰ্ম সম্পন্ন কৰক ৷
কৰ্কট ৰাশি: চুবুৰীয়া লোকসকলে আপোনাক ভাল পাব ৷ টকা-পইচা নিশ্চিত ৷ নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত ৷ সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷
সিংহ ৰাশি: দিনটো ভাল, সফল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ যদি আপুনি টকাখিনি ভৱিষ্যতৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ বেংকত জমা ৰাখে, তেন্তে দীৰ্ঘসময়ৰ কাৰণে সেই টকাখিনিৰ পৰা লাভৱান হ’ব ৷ নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ ধন ব্যয় কৰিব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ৷
কন্যা ৰাশি: আজি দিনটো আপোনাৰ টকা-পইচাৰ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা সাৱধানে খৰচ কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷ আপোনাৰ নতুন শিক্ষা গ্ৰহণ, অধ্যয়ন কৰিবলৈ ইচ্ছা হ’ব পাৰে ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰৰ স্থান শুভ ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম, ব্যৱসায়ত ভাল লক্ষ্য, সফল হ’ব ৷
তুলা ৰাশি: এই দিনটো বিশেষভাৱে নাৰীসকলৰ বাবে সৌভাগ্যৰ দিন ৷ চৰকাৰী নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়ি চহী কৰিব ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায়ত হাত দিব পাৰে ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভালেই ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আজি বহুতো ব্যক্তিৰ লগত সংযোগ ঘটিব ৷ আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷
ধনু ৰাশি: আবেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হ’ব পাৰে ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ ৷ বিপদৰ আশংকা থকা কৰ্মক সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ ভাগ্য ভাল ৷
মকৰ ৰাশি: কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ মাজত আনন্দিত হ’ব ৷ সত্যৰ সফলতাৰ বাবে পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হ’ব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল ৷ ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেৰে সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিয়ক ৷ টকা-পইচাৰ খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ টকা-পইচাৰ খৰচ সাৱধানে কৰিব ৷ পইচা জমা কৰক ৷
কুম্ভ ৰাশি: দিনটোৰ আৰম্ভণিতে কৰ্মজীৱনৰ কাৰণে মানসিক চিন্তা হ’ব পাৰে ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব ৷ আপুনি আজি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব, লক্ষ্য সফল হ’ব ৷
মীন ৰাশি: আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ আনন্দ লাগিব ৷ গ্ৰহ-নক্ষত্ৰবোৰৰ স্থান শুভ ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম-ব্যৱসায়ত ভাল লক্ষ্য, সফল হ’ব ৷ দিনটো পৰিয়ালৰ সৈতে পাৰ কৰক ৷ প্ৰেমত শুভ ৷ প্রিয় দিনত পৰিণত হ’ব ৷