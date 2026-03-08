কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক ৮ মাৰ্চৰ ৰাশিফল...

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক ৮ মাৰ্চৰ ৰাশিফল...
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজি আপুনি কি ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ’ব লাগিব, সেই বিষয়ে প্ৰতিকাৰ দিব ।গ্ৰহ-নক্ষত্ৰৰ পৰিৱৰ্তন অনুযায়ী দিনটো কেনে যাব, জানি লওক ইটিভি ভাৰত,অসমৰ ৰাশিফলত...
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : March 8, 2026 at 3:57 AM IST
- মেষ ৰাশি : নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ খানা ভাল হʼব ৷
- বৃষ ৰাশি : সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব । আজি প্ৰায় ভাল ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ ৰাখক ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মিথুন ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ মানসিক আৰু আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ বন্ধুৰ আগত মনৰ দুঃচিন্তা প্ৰকাশ নকৰিব ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো কঠিন ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ এলেহুৱা আৰু নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- সিংহ ৰাশি : কামত সফলতা ৷ প্ৰতিযোগিতাত জয় ৷ ভাতৃ-ভগ্নী আৰু বন্ধুৰ লগত সম্বন্ধ উন্নত ৷ বনভোজ বা সৰু ভ্ৰমণত যাব পাৰে ৷ শৰীৰ আৰু ধনৰ দিশ লাভজনক ৷ নতুন ব্যবসায় আৰম্ভ কৰিব পাৰে ৷
- কন্যা ৰাশি : এটা ভাল দিন ৷ ভাগ্য ভাল ৷ পাৰিবাৰিক সমস্যা দূৰ হ’ব ৷ ধনৰ দিশ উন্নত ৷ অলাগতিয়াল চিন্তাৰ পৰা মনক আঁতৰাই ৰাখক ৷ আলোচনাৰ পৰা আঁতৰত থাকক ৷ প্ৰিয়জনক বা বন্ধুক লগ কৰক ৷
- তুলা ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভা আৰু শিল্পৰ গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব ৷ ভাগ্য প্ৰায় ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল ৷ সফল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- ধনু ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আনন্দময় হ’ব ৷ ঈশ্বৰৰ মহিমা ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কর্ম ব্যৱসায়ত ভাল ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- মকৰ ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- মীন ৰাশি : জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হ’ব ।