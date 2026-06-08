ভোলানাথৰ আশীৰ্বাদত সোমবাৰৰ দিনটোত কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, জানো আহক...

ভোলানাথৰ আশীৰ্বাদত সোমবাৰৰ দিনটোত কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, জানো আহক...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ সোমবাৰৰ দিনটো ? এই দিনটোত কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ? পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
দিনটোৰ ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : June 8, 2026 at 3:59 AM IST
- মেষ ৰাশি ইফালে-সিফালে অআমন্ত্রিত পৰামর্শ পাব ৷ পৰামর্শবোৰ ভাল হʼব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷ খেলিমেলিও হʼব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : আৱেগিক চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিব ৷ পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷
- মিথুন ৰাশি : এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কাৰ্য কর্মত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব ৷ দুৰ্ভাগ্য হʼব পাৰে ৷ গ্ৰহৰ স্থান ভাল নহয় ৷ নিৰ্দ্দেশনাৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখি নিৰ্ণয় লওক ৷ মিশ্রিত খেলিমেলি হৈ পৰিব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷
- কৰ্কট ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ খৰচ বৃদ্ধি ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : স্বামী-স্ত্ৰীৰ মাজত কাজিয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । দাম্পত্য সুখ নাই বুলিয়ে ক’ব পাৰি । সকলো কাম ইমানেই জটিল হৈ পৰিব যে, তাক চম্ভালিব পৰাটো টান হ’ব । ৰাজহুৱা ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কোনো কাম নকৰিব, যাৰ বাবে আপোনাৰ বদনাম হ’ব পাৰে ।
- কন্যা ৰাশি : নিজৰ প্ৰতিভা বা শিল্পী গুণাগুণ ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ নিজৰ ওপৰত ভাৰসা ৰাখক ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- তুলা ৰাশি : আজি কোনো লাভ বা ক্ষতি নাই । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল সফল লাভ ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টী হʼব পাৰে ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : স্বাৰ্থক সৃষ্টিকৰ্তা হিচাবে প্ৰকাশ কৰিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱ পৰিব ৷ সন্ধিয়া আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
- ধনু ৰাশি : দিন ভাল ৷ ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷ সৌন্দৰ্যতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ খৰচ হʼব ৷ বজাৰ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সীমিত পৰিমাণে টকা নিবলৈ সংকল্প কৰা উচিত ।
- মকৰ ৰাশি : আপুনি শ্বেয়াৰ বজাৰত লগোৱা টকাই আপোনাক প্ৰচুৰ লাভ দিব ৷ ধনৰ দিশত শুভ ৷ ঘৰুৱা দিশত কিছু বাধা আছে ৷ প্ৰিয়জনৰ পৰা আঘাট পাব পাৰে ৷ পঢ়াশুনা কৰা সকলৰ বাবে বৰ ভাল সময় নহয় ৷ স্বাস্থ্য বেয়া হ’ব পাৰে ৷ বিপৰীত চিন্তাৰ পৰা মনক আঁতৰাই ৰাখক ৷
- কুম্ভ ৰাশি : ভাল আৰু আনন্দময় দিন হʼব ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷ সফল হʼব ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখাক ৷
- মীন ৰাশি : নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ দিনটো প্ৰায় ভাল ৷