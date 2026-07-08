জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : July 8, 2026 at 5:28 AM IST
মেষ ৰাশি : কাহ,কফ আৰু সাধাৰণ বিষে আপোনাক অসুবিধাত পেলাব, কিন্তু এইবোৰে আপোনাৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতাত প্ৰভাব পেলাব নোৱাৰে ৷ ধাৰ লোৱা আৰু দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান হওক ৷
বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
মিথুন ৰাশি : আপোনাৰ সহনশীলতাৰ আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ প্ৰশংসিত হʼব ৷
কৰ্কট ৰাশি : জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ অধ্যয়নৰ আৰু কাৰ্য্যভাৰ হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : শাৰিৰীক সমস্যা বা চিকিৎসা আগৰ সূচীমতেই কৰোৱাক ৷ কামৰ পৰা অলপ দিন অব্যাহতি লওক ৷ ঘৰতে নিজ হাতেৰে খাদ্য বনাওক ৷ মানসিক অশান্তিয়ে আপোনাক অসুবিধাত পেলাইছে ৷
কন্যা ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ভাল ফল পাব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷
তুলা ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হʼব পাৰে ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : এটা মিশ্ৰিত দিন ৷ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণ বাতিল কৰক বা সময় পিচুৱাই আবেলি কৰক ৷ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ সময় ভাল ৷ ধনাগমনৰ যোগ আছে ৷ আপোনাৰ কষ্টৰ ফল লাভ কৰিব ৷ ষ্টক বজাৰত টকা নলগাব ৷
ধনু ৰাশি : আজি আপোনাৰ ব্যৱসায়, কর্মত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ ভাল লক্ষ্য সফল হʼব, মহিলাৰ ভাগ্য ভাল হʼব ৷ সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল হʼব ৷
কুম্ভ ৰাশি : বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, সফল হʼব ৷ আপোনাৰ খেলিমেলি হʼব পাৰে, লোৱা নিৰ্ণয় পালন কৰা উচিত ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব ৷
মীন ৰাশি : বিয়া আৰু সংযোগত সফল হʼব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ কৰ্মক ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷