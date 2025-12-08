বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : December 8, 2025 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল হʼব । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে । প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল ।
- বৃষ ৰাশি : প্রিয় দিন । নাম আৰু সুনাম হʼব । কার্য-ব্যৱসায়ত সফল ।
- মিথুন ৰাশি : দিনটো আপোনাৰ বাবে মিশ্ৰ ফলদায়ক ৷ ধন সম্পত্তি বৃদ্ধি ।
- কৰ্কট ৰাশি : টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে । খৰচ বৃদ্ধি । জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হʼব ।
- সিংহ ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব । ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ । কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ।
- কন্যা ৰাশি : কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব পাৰে । মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাটো ভাল ।
- তুলা ৰাশি : দিনটো শুভ । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । ব্যৱসায়ত সফল । প্ৰেমত শুভ । বিবাহিতৰ বাবে ভাল দিন । পৰিয়ালৰ লগত সৰু যাত্রা হʼব পাৰে । পৰিয়ালৰ লগত ৰাতিৰ আহাৰ ভাল হʼব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । শান্ত হৈ কর্ম কৰিব । বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটো ভাল ।
- ধনু ৰাশি : দিনটো প্ৰায় ভাল । বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব। কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ।
- মকৰ ৰাশি : নিজৰ আত্মসন্মান বঢ়াবলৈ প্ৰেমাভিনয় কৰাটো উচিত নহয় । খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব । প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব । সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব । যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ।
- কুম্ভ ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় হৈ থাকিব । মানসিক চিন্তা বাঢ়িব । নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । তথাপিও প্ৰায় সফল হʼব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক প্ৰায় ভাল । প্ৰশংসা লাভ ।
- মীন ৰাশি : নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা আমদানি ভাল হʼব । অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব । কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ।