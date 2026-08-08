কৰ্কট ৰাশিৰ লোকৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ, মিথুন ৰাশিৰ লোকে পাব সফলতা...আৰু কি কি আছে দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজিৰ দিনটোত আপুনি কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : August 8, 2026 at 5:10 AM IST
মেষ ৰাশি: আজি মিশ্রিত খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চাত পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ সফল হʼব ৷
বৃষ ৰাশি: খং-ৰাগৰ কাৰণে কৰ্মজীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চ্চাত পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ পৰচৰ্চ্চাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰক বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ।
মিথুন ৰাশি: আজি আপোনাৰ জীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ উপযুক্ত পথত চলিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ প্ৰায় সফল হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ বন্ধু অথবা প্ৰেমৰ সম্পর্কৰ সৈতে পাৰ্টি হ’ব পাৰে ৷
সিংহ ৰাশি: পৰিয়াল ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ঘৰটো নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুন গৃহলৈ পৰিণত কৰিব পাৰে ৷ কাঠৰ বস্তু নতুনকৈ ক্ৰয় কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে সু-সম্পৰ্ক স্থাপন ৷ জীৱনটো ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷
কন্যা ৰাশি: নিজৰ কর্মত আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ বিদেশত ব্যৱসায় কৰাৰ ইচ্ছা হ’ব পাৰে ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ নিজৰ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷
তুলা ৰাশি: আজি আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্মজীৱনত এক ভাল বন্ধু লাভ কৰিব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল আৰু বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান কৰাৰ সম্ভাৱনা ৷ পদোন্নতিৰ যোগ ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: সদায় ভাল কর্ম কৰিব ৷ চূড়ান্ত ফলাফল নিভাঁজ হ’ব ৷ নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত মনোযোগ দিব ৷ ব্যৱসায়ত ধৈৰ্য নেহেৰুৱাব । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ আনন্দিত ফল লাভ কৰিব ৷
ধনু ৰাশি: নিবিচৰাকৈয়ে পৰামর্শ পাব, কিন্তু ভাল পৰামর্শই হ’ব ৷ আপুনি পৰামর্শ মতে নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ প্ৰায় সফল হ’ব ৷ নিজৰ মতে চলিলে সফল হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: সকলো দিন একে নহয় ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ কৰ্মত উন্নত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক, সফল হ’ব ৷
কুম্ভ ৰাশি: আজি আপুনি একাধিক ব্যক্তিৰ সৈতে সংযোজিত হ’ব ৷ আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ কৰ্মত উন্নত ফলাফল লাভ কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰক ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷
মীন ৰাশি: আজি আপুনি নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ নকৰিব ৷ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল পদোন্নতিৰ যোগ ৷ আপোনাক নতুন কৰ্ম, লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷