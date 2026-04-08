জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আজিৰ দিনটো… জানক দিনটোৰ ৰাশিফল
আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া ? দিনটোত কি কৰিব, কি নকৰিব ? সকলো জানিব পাৰিব আমাৰ এই ৰাশিফলৰ জৰিয়তে ৷
Published : April 8, 2026 at 3:58 AM IST
- মেষ ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ আপুনি এলেহুৱা-নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কার্য-কর্মত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ হতাশা হʼব পাৰে ৷ ধাৰ্মিক আৰু ভাল কামত দিন ভাল হʼব ৷ মন্দিৰ ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷
- বৃষ ৰাশি : আপুনি লʼৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ ল’ৰা-ছোৱালীক সন্মান কৰিবলৈ শিকোৱাটো পিতৃ-মাতৃসকলৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰ্য্য ৷ বন্ধুৰ লগত পার্টি হʼব পাৰে ৷ প্রতিযোগিতা বা অধ্যয়নত ভাগ ল’ব পাৰে ৷
- মিথুন ৰাশি : ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷ কৰ্ম বিধিত অধিক ব্যস্ত হʼব পাৰে ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : আপুনি আজি আনক মানসিক আঘাত দিব পাৰে ৷ কিন্তু প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷ বিবাহ সংযোগত আজি সফল হʼব ৷ আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ পিতৃ-মাতৃ, লʼৰা-ছোৱালীৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ খৰচ বৃদ্ধি হʼব পাৰে ৷ টকা-পইচা অনিশ্চিত হʼব পাৰে ৷
- সিংহ ৰাশি : আপোনাৰ সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব, আপোনাৰ পছন্দ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ নতুন বন্ধু-বৰ্গৰ বিচাৰ হʼব পাৰে, ভাল বন্ধুত্ব হʼব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল পাব ৷
- কন্যা ৰাশি : কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ নিৰুৎসাহিত পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ লক্ষ্য সফল নহ’ব পাৰে ৷ আপুনি আপোনাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় ল’বলৈ সক্ষম নহ’ব পাৰে, কিন্তু চিন্তা নকৰিবা ৷ দিনটো প্ৰায় সফল হʼব ৷
- তুলা ৰাশি : সঠিক আনন্দপূৰ্ণ মনোবৃত্তি বজাই ৰাখিব ৷ আপোনাৰ আজি প্ৰায় ভাল হʼব ৷ খং-ৰাগৰ ওপৰত নিয়ন্ত্রণ কৰি প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : অনাৱশ্যক ব্যয় নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব ৷ পৰিয়ালত কাজিয়া-বিবাদ সৃষ্টি কৰিব পৰা পৰিস্থিতিৰ পৰা দূৰত থাকক ৷ শাৰীৰিক সমস্যাই আপোনাক বিষণ্ণ কৰি ৰাখিব ৷ নেতিবাচক চিন্তা এৰাই চলক আৰু অনৈতিক কাৰ্যকলাপৰ পৰা দূৰত থাকিব ৷
- ধনু ৰাশি : সৰু যাত্রা বা মন্দিৰ ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ ধাৰ্মিক আৰু ভাল কামত দিন ভাল হʼব ৷ প্রিয় দিন হʼব ৷ নাম আৰু সুনাম হʼব ৷ আপোনাৰ ব্যৱসায় আৰু বন্ধু-বৰ্গ, কার্য্য-ব্যৱসায়ত সফল হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : প্ৰতি পদক্ষেপত সাৱধানে খোজ পেলাওঁক ৷ আপোনাৰ আয়তকৈ ব্যয় অধিক হ’ব ৷ আজি আপুনি ধৰ্মীয় আৰু সামাজিক কৰ্মকাণ্ডত ব্যস্ত হৈ থাকিব, যাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যয়বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ স্বাস্থ্যক লৈ দুশ্চিন্তাত ভুগিব পাৰে ৷ সন্তান বা আত্মীয়ৰ সৈতে আপোনাৰ কাজিয়া হ’ব পাৰে ৷
- কুম্ভ ৰাশি : নতুন কাম হাতত লোৱাৰ বাবে আজিৰ দিনটো শুভ ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত (চাকৰি আৰু ব্যৱসায়ত) আপুনি লাভবান হ’ব পাৰে ৷ কোনো বান্ধৱীয়ে আপোনাক নতুন কামৰ দায়িত্ব দিব পাৰে ৷ ধনদেৱীৰ কৃপালাভ কৰিব আজি ৷ সন্তানসকলৰ সৈতে সম্পৰ্ক ভালেই থাকিব ৷ পত্নী আৰু পুত্ৰৰপৰা সুসংবাদ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো ভাল ৷
- মীন ৰাশি : অতি সাৱধানেৰে কর্ম পালন কৰাৰ উচিত ৷ পুৰণি অসম্পূৰ্ণ কাৰ্য সম্পূৰ্ণ কৰাত সহায় হʼব ৷ সৎকৰ্মক বেছি ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব ৷