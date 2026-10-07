কোন ৰাশিৰ বাবে পদোন্নতিৰ যোগ, কোন ৰাশিৰ লোকৰ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ...জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল
জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ ৰাশিফলৰ জৰিয়তে দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব জানি লওক ৷
Published : October 7, 2026 at 5:01 AM IST
মেষ ৰাশি: ল’ৰা-ছোৱালীৰ স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ বন্ধুৰ সৈতে পার্টি হ’ব পাৰে ৷ প্রতিযোগিতা বা অধ্যয়নত ভাগ লোৱাৰ সম্ভাৱনা ৷ পেছাদাৰী কৰ্মত অধিক মনোযোগ দিবলগীয়া হ’ব ৷ লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷
বৃষ ৰাশি: আজিৰ দিনটোত সক্ৰিয় অনুভৱ কৰিব ৷ প্ৰায় সফল হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ যোগ ৷ নতুন কৰ্ম লক্ষ্য প্ৰদান ৷ নিজৰ ব্যৱসায়িক কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷ জীৱনত সফলতা পাব ৷
মিথুন ৰাশি: আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ দিনটো আপোনাৰ বাবে প্ৰায় ভালেই ৷ আনন্দৰে দিনটো পাৰ হ’ব যদিও চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ অন্যথা বিপদৰ আশংকাই দেখা দিব পাৰে ৷ যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলিৰ সম্ভাৱনা ৷ কৰ্মত সুফল পাবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷ মনটোক জীৱনৰ অনাৱশ্যকীয় চিন্তাধাৰাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক, দিনটো ভালেৰে পাৰ হ’ব ৷
কৰ্কট ৰাশি: কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যমীয়া ৷ আজিৰ দিনটোত তেনে কোনো বিশেষ ঘটনা নঘটে ৷ আপোনাৰ চাৰিওফালে বিশেষ একো নঘটিলেও মনত বহুতো চিন্তাই দোলা দি থাকিব ৷ সম্পূৰ্ণ চেষ্টাৰে কোনো কাম কৰাৰ পিছতো তাৰ ফলক লৈ সন্তুষ্ট হ’ব নোৱাৰিব । যাৰ ফলত আপোনাৰ মন অস্থিৰ হৈ থাকিব আৰু দুশ্চিন্তাই আগুৰি ধৰিব । মানুহক সন্দেহ কৰা মনোভাৱৰ পৰা বিৰত থাকক ৷ পৰাপক্ষত আজি পাৰিবাৰিক বিবাদ এৰাই চলিব ৷ স্বাস্থ্য আৰু ধন ৰক্ষা কৰক । বাওঁচকুত হোৱা আমনিদায়ক বিষে আপোনাক কষ্ট দিব পাৰে । অনৈতিক কাৰ্যৰ পৰা দূৰৈত থাকক ৷ নহ’লে পিছলৈ এই কামৰ বাবে আপোনাৰ অনুতাপ হোৱাৰ লগতে অপৰাধবোধত ভূগিব পাৰে । আপুনি যদি ইতিমধ্যেই অপৰাধবোধত ভূগি আছে, তেতিয়াহ’লে মন শান্ত কৰক আৰু বিশ্ৰাম লওক ।
সিংহ ৰাশি: আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল, ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ কাম কৰি ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ সৈতে নিশাৰ আহাৰ গ্ৰহণ ৷ আনন্দময় দিন ৷
কন্যা ৰাশি: আঁকোৰগোজ হোৱাটো ভাল নহয় আৰু অলপতে খং কৰাটোও ভাল নহয় । এইষাৰ কথা সকলোৰে বাবে প্ৰযোজ্য । গোটেই দিনটো আপুনি অসংখ্য প্ৰতিকূল পৰিস্থিতিৰ সন্মুখত পৰিব পাৰে, এইবোৰ সমস্যাত আপোনাৰ মন উচ্ছৃংখল হৈ থাকিব । আত্মবিশ্বাসী হৈ থকাটো আপোনাৰ বাবে ভাল, কিন্তু অহংকাৰী হ’লে বেয়া হ’ব । আইনী কাৰ্যকলাপ পিছুৱাই দিয়ক আৰু নিজক ধীৰ-স্থিৰ আৰু শান্ত কৰি ৰাখিবলৈ প্ৰয়াস কৰক ৷ ব্যয় অধিক হ’লেও ধৰ্মীয় বা সামাজিক কাৰণত খৰচ কৰাৰ পৰা দূৰৈত নাথাকিব । এইবোৰ কামত খৰচ কৰিব পাৰিলে আপোনাৰহে ভাল লাগিব । নিজৰ স্বাস্থ্যক লৈ সজাগ থাকক ।
তুলা ৰাশি: প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত পদোন্নতিৰ যোগ ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷ ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: আপোনাৰ বাবে প্ৰায় ভাল দিন ৷ আজি নিজৰ প্ৰতিভা দেখুৱাব ৷ নতুন কাপোৰ-পোছাক কিনিব ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক উন্নত হ’ব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ যিকোনো সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ কিছু লাভ কৰাৰ সপোন দেখিব ৷ প্ৰায় ভাল দিন হ’ব ৷
ধনু ৰাশি: আজি নিজৰ ব্যৱসায় বিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে, কাৰ্য-কর্ম প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল ফল লাভ ৷ কৰ্মজীৱন ভাল, বন্ধুত্বপূৰ্ণ হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: এই সপ্তাহত আইনী দলিলত খৰচ বৃদ্ধি হ’ব পাৰে ৷ চৰকাৰী নথিপত্র সুস্থিৰে পঢ়িহে চহী কৰিব ৷ টকা-পইচাৰ অনিশ্চিতি ৷ খৰচ বৃদ্ধিৰ সম্ভাৱনা ৷ তথাপিও সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷
কুম্ভ ৰাশি: আজি আপোনাৰ আত্মবিশ্বাস আৰু দৃঢ় সংকল্পৰ বাবে গ্ৰহৰ অৱস্থান অনুকূলত আছে ৷ আজি আপুনি আত্মবিশ্বাসী আৰু সুদৃঢ় মানসিকতা লৈ থাকিব । আজি আপুনি পৰিস্থিতি অনুসৰি নিজক সাজু কৰি ল’ব । সুন্দৰ পোছাক, জুতিলগা খাদ্যৰ সৌৰভ, সৰু-সুৰা ভ্ৰমণ আৰু পৰস্পৰৰ উপস্থিতিক লৈ আপুনি আৰু আপোনাৰ প্ৰেয়সী নিমগ্ন হৈ থাকিব । সংসাৰ সাগৰত সাঁতুৰি থকা লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত দাম্পত্য সুখৰ যোগ ৷ অবিবাহিতসকলে একাধিক সাংস্কৃতিক যোগাযোগ, বন্ধুত্বৰ পৰা উপকৃত হ’ব ৷ কৰ্মক্ষেত্ৰত দিনটো ভাল, সামাজিক মান বৃদ্ধি পাব । অংশীদাৰিত্ব লাভদায়ক হ’ব ।
মীন ৰাশি: আজি আপোনাৰ বাবে আশা আৰু আনন্দৰ দিন ৷ পুৰণি কৰ্মত সফল হ’ব ৷ পুৰণি বিবাদবোৰৰ অন্ত পৰিব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷