৭ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল : জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনেদৰে পাৰ হ’ব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?
বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি ৭নৱেম্বৰ, শনিবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা কিমান বেয়া ? ইটিভি ভাৰতৰ দৈনিক ৰাশিফলৰ জৰিয়তে জানো আহক দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ’ব...
৭ নৱেম্বৰৰ ৰাশিফল (RKC)
Published : November 7, 2026 at 5:06 AM IST
- মেষ ৰাশি : প্রিয় দিন ৷ ৰোমাঞ্চকৰ পাৰ্টী কৰিবলৈ মন হৈ পৰিব । শুভবাৰ্তা লাভ ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷
- বৃষ ৰাশি : বৌদ্ধিক আলোচনাৰ পৰা দূৰত থাকক । দিনটো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে কঠিন হ’ব ৷ পেট অসুখ হ’ব পাৰে ৷ মানসিকভাৱেও চাপমুক্ত হ’ব । প্ৰশংসা লাভ ।
- মিথুন ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ নিজৰ ওপৰত আশ্বাস আৰু ভাৰসা ৰাখক ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিব ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাটোত ভাল ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব ৷
- সিংহ ৰাশি : তৰ্ক-বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা, পৰাপক্ষত তেনে পৰিস্থিতিৰ পৰা আঁতৰি থাকক ৷ পৰিয়ালৰ লগত আনন্দময় সময় পাৰ কৰিব ৷ আৱেলি সাৱধানে আৰু সুস্থিৰে থাকিব ৷
- কন্যা ৰাশি : জীৱনত পৰিৱৰ্তনশীল অৱস্থাৰ সম্মুখীন হʼব পাৰে ৷ নতুন পৰিৱৰ্তনত আনন্দিত নহ’লে মানসিক অশান্তি হʼব পাৰে ৷ সৰু যাত্রা হ’ব পাৰে ৷
- তুলা ৰাশি : দিনটো বিপদৰ আশংকা নাই ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷
- ধনু ৰাশি : কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ কঠোৰ কাৰ্য সহজতে কৰি সফলতা লাভ কৰিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷ জীৱনত সফল ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল ৷ প্ৰেমত শুভ ৷
- কুম্ভ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় বা কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ভাল ফল লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ভাগ্য ভাল ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব ৷
- মীন ৰাশি : নিজৰ ওপৰত আশ্বাস ভাৰসা ৰাখক ৷ সঠিক মনোবৃত্তি আহৰণ কৰাৰ যোগেদি সফল হʼব ৷ সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফল ৷ যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷