বৈদিক জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে আপুনি বাৰু জানেনে কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ?

জ্যোতিষশাস্ত্ৰ অনুসৰি কেনে যাব আপোনাৰ আজিৰ দিনটো ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : November 7, 2025 at 3:54 AM IST
মেষ ৰাশি : আজি আপোনাৰ মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ কার্য-কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷ আপুনি সফল হʼব ৷
বৃষ ৰাশি : আপোনাৰ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনাই পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থকা উচিত ৷ পৰক বিচাৰ নকৰিব, তেহে আপোনাৰো বিচাৰ কৰা নহ’ব ।
মিথুন ৰাশি : আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ প্ৰেম সম্পর্কক মনোযোগ দিব ৷ আপোনাৰ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷
কৰ্কট ৰাশি : প্ৰতিচ্ছবিৰ দিন ৷ আজি আপোনাৰ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ ঈশ্বৰে তেওঁৰ প্ৰেমৰ প্ৰমাণ দিব ৷ জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি সফল হʼব ৷
সিংহ ৰাশি : টকা-পইচা ৰাহি কৰিব পাৰিব ৷ লক্ষ্য সফল হʼব, লাভ হʼব ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে, আনন্দময় হʼব ৷ পার্টি হʼব পাৰে, বন্ধু লগত আৰু প্ৰেম সম্পর্ক লগত ৷ সাঁতোৰা ভাল হʼব পাৰে ৷
কন্যা ৰাশি : আপুনি নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷
তুলা ৰাশি : অধিক খেল-ধেমালিৰ সম্পর্কত প্ৰভাৱ হ’ব পাৰে ৷ খং-ৰাগ কাৰণে সতৰ্ক কৰা ভাল ৷ তৰ্ক-বিতৰ্ক সাৱধান সুস্থিৰে কৰিব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : হতাশ নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব, ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ হʼব ৷
ধনু ৰাশি : কৰ্ম-ব্যৱসায়ত মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ হতাশ নহ’ব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ কর্ম শান্ত হৈ থাকি কৰিব, সফল হʼব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : আজি আপোনাৰ আৰম্ভণি সফল হʼব৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব, সফল হʼব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হʼব ৷ আপুনি বিশ্বাসী হৈ পৰিব ৷
কুম্ভ ৰাশি : কৰ্ম জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আপোনাক নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়া আপুনি আপোনাৰ নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক চিন্তা ভাল হʼব ৷
মীন ৰাশি : আজি আপুনি সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ পছন্দৰ কাৰ্যই সহায় কৰিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ আজি বিপৰীত লিঙ্গৰ ব্যক্তিৰ সৈতে সম্পর্ক ভাল হʼব ৷