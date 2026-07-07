সিংহ ৰাশিৰ লোকসকলে কামৰ পৰা অব্যাহতি লৈ আৰাম কৰক, মীন ৰাশিৰ লোকৰ আছে বিবাহৰ যোগ... আৰু কি কি আছে দিনটোৰ ৰাশিফলত
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : July 7, 2026 at 5:00 AM IST
মেষ ৰাশি: কাহ, কফ আৰু সাধাৰণ বিষে আপোনাক অসুবিধাত পেলাব ৷ কিন্তু এইবোৰে আপোনাৰ কাম কৰাৰ ক্ষমতাত প্ৰভাব পেলাব নোৱাৰে ৷ কিছু সময় জিৰণি লওক ৷ অলপ সময় ধ্যান আৰু গান শুনি চিন্তা মুক্ত হওক ৷ আনক সহায় কৰিবলৈ নাযাব ৷ এই কথা অলপ আচৰিত হ’লেও এই সময়ত আনক সহায় কৰিবলৈ গৈ আপুনি বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনাই বেছি ৷ ধাৰ লোৱা আৰু দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধান হওক ৷ লাভৰ চমু পথ ত্যাগ কৰক ৷
বৃষ ৰাশি: আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল হ’ব ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ ৷ কৰ্মজীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল হ’ব ৷
মিথুন ৰাশি: আপোনাৰ সহনশীলতা আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হ’ব ৷ আপোনাৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ প্ৰত্যেক মানুহে তেওঁৰ সকলো পৰিশ্ৰমত সুখভোগ কৰে ৷ প্রমুখৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি: অধ্যয়নৰ বাবে জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব ৷ কাৰ্যভাৰ সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ নিজৰ শক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব ৷ আপোনাৰ প্ৰায় ভাল, সফল হ’ব ৷ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হ’ব ৷ ব্যক্তিগত জীৱনত সুখী হোৱাটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব ৷
সিংহ ৰাশি: শাৰীৰিক সমস্যা বা চিকিৎসা আগৰ সূচীমতেই কৰিব ৷ কিয়নো শৰীৰৰ কথা সকলোতকৈ প্ৰথমে আহে ৷ কামৰ পৰা অলপ দিন অব্যাহতি লওক ৷ ঘৰতে নিজ হাতেৰে খাদ্য বনাওক ৷ মানসিক অশান্তিয়ে আপোনাক অসুবিধাত পেলাব ৷ ধৰ্মত মন দিয়ক আৰু যোগ সাধনাৰে মনক এইবোৰৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখক ৷ চাৰিওফালে চকু দিয়ক, যেতিয়া আপুনি দেখিব আপোনাৰ চাৰিওফালে থকা মানুহবোৰৰ অসুবিধাবোৰ আপোনাতকৈ বেছি, তেতিয়া আপোনাৰ ওপৰত ভগবানৰ আৰ্শীবাদৰ গুৰুত্ব বুজি পাব ৷
কন্যা ৰাশি: আপুনি নিজৰ ব্যৱসায়, কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ভাল ফল লাভ কৰিব ৷ আপুনি নিজৰ পছন্দৰ কার্য-ব্যৱসায়ত যোগদান দিব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ লাভৰ যোগ ৷
তুলা ৰাশি: আজি আপোনাৰ ওচৰত ভাল সুযোগ আছে ৷ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হ’ব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভৰ যোগ ৷ নতুন ব্যৱসায় বিচাৰ হ’ব পাৰে ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি: এটা মিশ্ৰিত দিন ৷ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণ বাতিল কৰক বা সময় পিছুৱাই আবেলি কৰক ৷ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে ভাল সময় ৷ শিক্ষক, লিখক আদিৰ বাবে লাভজনক সময় ৷ ধনাগমনৰ যোগ আছে ৷ আপোনাৰ কষ্টৰ ফল লাভ কৰিব ৷ ষ্টক বজাৰত টকা নলগাব ৷
ধনু ৰাশি: আজি ব্যৱসায়, কর্মবিধিত অধিক ব্যস্ত হ’ব পাৰে ৷ আপুনি কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত আপোনাৰ ব্যক্তিগত জীৱন প্ৰভাৱান্বিত হ’ব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হ’ব ৷ বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে কটোৱা সময় আনন্দময় হ’ব ৷
মকৰ ৰাশি: যুক্তিসূত্ৰবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ লক্ষ্যত সফলতা ৷ মহিলাসকলৰ ক্ষেত্ৰত ভাগ্য ভাল ৷ আজি বিপদৰ আশংকা নাই যদিও সতৰ্ক হৈ থকাটো ভাল ৷ বিপদত পৰাৰ পৰা সুৰক্ষিত ৰাখিব ৷ আবেলি প্ৰায় ভাল হ’ব ৷
কুম্ভ ৰাশি: বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হ’ব পাৰে ৷ শান্ত হৈ থাকি কৰ্ম কৰক ৷ সফল হ’ব ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে, লোৱা নিৰ্ণয় পালন কৰা উচিত ৷ সমস্যাৰ সম্মুখীন হোৱাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিব ৷
মীন ৰাশি: বিয়া আৰু সংযোগত সফলতা লাভ ৷ প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হ’ব ৷ সকলো নতুন, সক্ৰিয় দিন ৷ আপুনি যুক্তিসূত্ৰ আৰু চিন্তাধাৰাবোৰৰ সৈতে যুঁজিবলৈ চেষ্টা কৰিব ৷ খেলিমেলি হ’ব পাৰে ৷ কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব, সফল হ’ব ৷ আপুনি প্ৰায় সফল হ’ব ৷ এক ৰোমাঞ্চকৰ আৰু আনন্দপূৰ্ণ জীৱন লাভ কৰিব ৷