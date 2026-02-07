কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ ভাগ্য উদয় হ’ব, কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ সফলতাৰ দুৱাৰ খোল খাব ? জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
Published : February 7, 2026 at 3:50 AM IST
মেষ ৰাশি : প্রিয় দিন হʼব ৷ শুভবাৰ্তা লাভ কৰিব । আপুনি আজি প্ৰায় সফল হʼব ৷ বহুতো ব্যক্তি লগত সংযোগ হʼব ৷ আপোনাৰ জীৱন ভাল বন্ধুত্বপূৰ্ণ হʼব ৷ প্ৰেম সম্পর্কক মনোযোগ দিব ৷
বৃষ ৰাশি : বৌদ্ধিক আলোচনাৰ পৰা দূৰত থাকক । আজিৰ দিনটো শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে অল্প কঠিন হ’ব যেন অনুমান হয় । পেটৰ অসুখ আদিয়ে উদ্বিগ্ন কৰি ৰাখিব । কিন্তু দুপৰীয়াৰ পিছত, বেমাৰৰ পৰা হাত সাৰিব । মানসিকভাৱেও চাপমুক্ত হ’ব । আপোনাৰ কামে প্ৰশংসা লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
মিথুন ৰাশি : আজি জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন ৷ বিপদাশঙ্কা কৰ্ম সহজে সম্পন্ন কৰিব ৷ সহজতে নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ নিজৰ অর্জনৰ ওপৰত গৌৰৱ কৰিব ৷
কৰ্কট ৰাশি : স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত শান্ত হৈ থাকিবলৈ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে ৷ বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থকাত সফল হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে ৷
সিংহ ৰাশি : তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে ৷ অধিক তৰ্ক-বিতৰ্ক নকৰিব ৷ পৰিয়ালৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷ টকা-পইচা নিশ্চিত হʼব ৷
কন্যা ৰাশি : জীৱনত পৰিৱৰ্তনশীল অৱস্থাৰ সম্মুখীন হʼব পাৰে ৷ নতুন পৰিৱৰ্তনত আনন্দ নহ’লে পুৰণি অনুসূচী সম্মুখীন হʼব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক হতাশা হʼব পাৰে ৷ সৰু যাত্রা বা ভ্রমণ আনন্দময় হʼব ৷
তুলা ৰাশি : কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷ নতুন ব্যৱসায় কৰাত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ ব্যৱসায়ত সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰা উচিত ৷ পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব, প্ৰেমৰ সম্পর্ক ভাল হʼব ৷
বৃশ্চিক ৰাশি : আপোনাৰ আজি ভাগ্য ভাল ৷ ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ৷ জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱা ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ হʼব ৷ আজিৰ দিনটো আপোনাৰ প্ৰায় ভাল আৰু লাভ হʼব ৷
ধনু ৰাশি : কাৰ্য কৰিবলৈ ভাগৰি পৰিব ৷ নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে ৷ কঠোৰ কাৰ্য সহজতে সফল কৰিব ৷ সন্ধিয়া সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ৷ বন্ধু-বৰ্গৰ লগত আনন্দময় হʼব ৷
মকৰ ৰাশি : আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সক্ৰিয় অনুভৱ হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ প্ৰশংসা লাভ হʼব ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ নিজৰ ব্যৱসায় কৰ্মত মনোযোগ দিব ৷
কুম্ভ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায় কর্মত মনোযোগ দিব ৷ কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ভাল ফল হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ আপোনাৰ দিন প্ৰায় ভাল হʼব ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷
মীন ৰাশি : সহজতে আপুনি নিৰুৎসাহিত হৈ নপৰিব ৷ কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সফলতা লাভ হʼব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷