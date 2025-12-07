কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...

কাৰ হ’ব খৰচ বৃদ্ধি, প্ৰেমৰ সম্পৰ্ক কেনে হ’ব, কৰ্ম-ব্যৱসায়ত কোন হ’ব সফল, জানিবলৈ পঢ়ক দিনটোৰ ৰাশিফল...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক আজিৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (ETV Bharat)
Published : December 7, 2025 at 5:00 AM IST
- মেষ ৰাশি : কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । কার্য জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব । শান্ত হৈ কর্ম কৰিব । বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত সফল ।
- বৃষ ৰাশি : পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল । ব্যস্ত কাৰ্যসূচীৰ মাজেতো সময় উলিয়াই প্ৰেমত মনোযোগ দিব । সন্ধিয়া আপুনি নিজৰ প্ৰেমৰ লগত কটাব । স্বাস্থ্য ভালে ৰখাত মনোযোগ দিব । বাহিৰা খাদ্যৰ পৰা আঁতৰি থাকক ।
- মিথুন ৰাশি : কৰ্মত বেছি মনোযোগ দিবলগীয়া হʼব । লক্ষ্যত সফল । কৰ্ম ভাল কৰিবলৈ কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰিব । ভাগ্য ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ।
- কৰ্কট ৰাশি : পৰিয়ালৰ মাজত তৰ্ক-বিতৰ্ক হʼব পাৰে । সন্তানৰ অসফলতাৰ বাবে নিৰুৎসাহিত হৈ পৰিব পাৰে । হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে । পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ।
- সিংহ ৰাশি : জ্যেষ্ঠৰ পৰা পৰামৰ্শ লোৱাটো ভাল । কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ নকৰিবও পাৰে । যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব । খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব । শান্ত হৈ থাকিব । নতুন ব্যৱসায় কৰিব পাৰে ।
- কন্যা ৰাশি : দিনটো ভাল । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । সকলো অশান্তিৰ কাৰণ দূৰ হʼব ।
- তুলা ৰাশি : নিজৰ শিল্পী প্ৰতিভাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব । কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব । ভাগ্য প্ৰায় ভাল । ধন-সম্পত্তিৰ পৰা সময়ত অধিক ধন উপাৰ্জন কৰিব ।
- বৃশ্চিক ৰাশি : বিয়াৰ সংযোগত সফলতা লাভ । জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ । কলাৰ প্ৰতি প্ৰেম হʼব । নতুন পৰিকল্পনাৰে নতুনকৈ গৃহ সজাব পাৰে ।
- ধনু ৰাশি : হানিকাৰক আলোচনা নকৰিব । পৰচৰ্চা কৰাৰ পৰা আঁতৰি থাকক ।
- মকৰ ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব । কর্মত ব্যস্ত থকাৰ ফলত ব্যক্তিগত জীৱনত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰিব । সন্ধিয়ালৈ মনৰ আশাৰ পূৰ হʼব ।
- কুম্ভ ৰাশি : যাত্রা বা ভ্রমণ হʼব পাৰে । নিজৰ ভালৰ বাবে কোনো পলম নকৰাকৈ নিজেই পদক্ষেপ লোৱা উচিত । আনৰ পৰা পৰামৰ্শ নল’ব । শান্ত হৈ থাকি কর্ম কৰিব ।
- মীন ৰাশি : আজি বিপদৰ আশংকা নাই । কৰ্ম-ব্যৱসায়ত সতৰ্ক থকাটো ভাল । ব্যৱসায়ত সতৰ্ক হৈ থাকিব । পৰিয়ালৰ লগত সম্পর্ক ভাল হʼব । প্ৰেমত শুভ ।