শুকুৰবাৰে কোন ৰাশিৰ জাতক-জাতিকাৰ ভাগ্যৰ দুৱাৰ খোল খাব, জানো আহক...
জ্যোতিষশাস্ত্ৰৰ মতে জানি লওক শুকুৰবাৰৰ দিনটো আপোনাৰ বাবে কিমান ভাল বা বেয়া হ'ব ? কি কি কৰিব, কি কি নকৰিব ?
ৰাশিফল (RKC)
Published : August 7, 2026 at 4:12 AM IST
- মেষ ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব পাৰে ৷ কার্য কর্ম বন্ধ কৰি আৰাম কৰিব ৷
- বৃষ ৰাশি : খং-ৰাগৰ কাৰণে কার্য জীৱনত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ হানিকাৰক আলোচনা পৰচৰ্চালৈ পৰিণত হ’ব ৷
- মিথুন ৰাশি : যুক্তিৰে সকলো কথা চিন্তা কৰিব ৷ প্ৰেম সম্পর্কত মনোযোগ দিব ৷ খং-ৰাগৰ বাবে সম্পর্কত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে ৷ শান্ত হৈ কর্মত কৰিব ৷
- কৰ্কট ৰাশি : দিনটো ভাল ৷ চিন্তাধাৰাবোৰ ভাল হʼব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- সিংহ ৰাশি : সহনশীলতা আৰু ধৈৰ্যশীলতাৰ আজি পৰীক্ষা হʼব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ভাল পৰিণাম পাব ৷ প্ৰশংসা লাভ ৷
- কন্যা ৰাশি : কর্মত প্ৰায় সফল ৷ বিদেশী ব্যৱসায়ৰ ইচ্ছা হʼব পাৰে ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷ সৌন্দৰ্যৰ কথাত মনোযোগ দিব ৷
- তুলা ৰাশি : অধিক খেল-ধেমালি হ’ব পাৰে ৷ খং-ৰাগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰক ৷ সতৰ্ক থকাটো ভাল ৷
- বৃশ্চিক ৰাশি : হতাশা নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল লাভ ৷ যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ ব্যৱসায় কৰিলে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷ ব্যৱসায় বৃদ্ধিত লাভ ৷
- ধনু ৰাশি : মিশ্রিত খেলিমেলি হʼব পাৰে ৷ হতাশা নহ’ব, যিজনে ধৈৰ্যশীল হয় তেওঁ লাভৱান হ’ব ৷ বিচাৰ কৰাত আৰু নিৰ্ণয় লোৱাত কঠিন হʼব পাৰে ৷ শান্ত হৈ কর্ম কৰিব ৷
- মকৰ ৰাশি : দিনটোৰ আৰম্ভণি ভাল ৷ নিজৰ কর্মত মনোযোগ দিব ৷ সফল হʼব ৷
- কুম্ভ ৰাশি : কৰ্ম জীৱনত ভাল বন্ধু লাভ ৷ কৰ্ম জীৱনত ভাল পদোন্নতি হʼব পাৰে ৷ নতুন কৰ্মই লক্ষ্য প্ৰদান কৰিব পাৰে ৷ সন্ধিয়াটো আপোনজনৰ লগত কটাব ৷ মানসিক আৰু শাৰীৰিক অৱস্থা ভাল ৷
- মীন ৰাশি : নিজৰ ব্যৱসায়ত মনোযোগ দিব ৷ লক্ষ্যত সফল ৷ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল নাপাবও পাৰে ৷ হতাশা নহ’ব, পুনৰ চেষ্টা কৰিব ৷ তেহে লক্ষ্যত সফল হʼব ৷